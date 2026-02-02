Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Vì sao nói Michael Carrick đang lái con thuyền MU đúng hướng?

Thanh Hải
TPO - Còn quá sớm để nói về một sự trở lại, nhưng MU của HLV Michael Carrick thực sự đang chơi theo cách người hâm mộ muốn thấy và mang về những chiến thắng như mong đợi. Họ đang đi đúng hướng, dựa trên các nguyên tắc cốt lõi định hình bản sắc Quỷ đỏ.

benjamin-sesko-manchester-united.jpg

Những gì người hâm mộ MU muốn thấy đang hiện ra lung linh hơn bao giờ hết. Đội bóng của họ đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp, với những màn trình diễn sống động, khoảnh khắc chói sáng và cả một chút kịch tính cần thiết. Sau khi đánh bại cả Man City, Arsenal, bây giờ đội quân của Michael Carrick tiếp tục hạ đẹp Fulham, với đêm diễn mang hương vị của MU thời hoàng kim khi bàn thắng quyết định đến vào phút bù giờ.

Vậy đã đến lúc khẳng định Quỷ đỏ thực sự đã trở lại? Còn quá sớm để nói về điều đó, nhất là khi MU vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, như việc quản lý rủi ro trong phòng ngự khi để đối phương tự do di chuyển ở khu trung tuyến. Mặc dù vậy, có những dấu hiệu cho thấy họ đang đi trên lộ trình đó.

Không phải ngẫu nhiên khi Carrick ngay lập tức ổn định đội bóng hỗn loạn mà Ruben Amorim để lại và tạo nên các chiến thắng. Ngay khi nhận vai trò HLV tạm quyền, chiến lược gia 44 tuổi đã khẳng định đầy tự tin, rằng “tôi biết cần phải làm gì để thành công ở đây, và mục tiêu của tôi là giúp các cầu thủ vươn tới những tiêu chuẩn, đáp ứng kỳ vọng của CLB tuyệt vời này".

4bc591d264bc64236cfecd6df953955c.jpg

Với 12 năm gắn bó trong màu áo đỏ với tư cách cầu thủ, sở hữu 18 danh hiệu lớn nhỏ dưới sự dẫn dắt của HLV Sir Alex Ferguson, Carrick biết rõ những nguyên tắc cốt lõi quyết định thành công của MU.

Không phải triết lý bóng đá cao siêu và phức tạp, những yếu tố định hình bản sắc của MU xoay quanh ba nguyên tắc. Thứ nhất, giành chiến thắng mọi trận đấu và các danh hiệu. Thứ hai, chơi thứ bóng đá giàu tốc độ và nhiều ham muốn tấn công. Cuối cùng, phát huy các tài năng trưởng thành từ Học viện.

Những năm qua, với 6 HLV chính thức trong hơn một thập kỷ, MU vật lộn để đánh bại các đối thủ và chỉ giành 6 chiếc Cúp ít ỏi trong thời hậu Sir Alex (chủ yếu ở các đấu trường thứ yếu). Họ cũng xoay qua nhiều phong cách bóng đá khác nhau, từ cổ điển kiểu Anh của David Moyes, kiểm soát bóng cùng Louis van Gaal, đến phòng ngự với Jose Mourinho, phản công của Ole Gunnar Solskjaer, chuyển đổi trạng thái cùng Erik ten Hag và hệ thống 3 hậu vệ của Ruben Amorim. Tất cả đều không mang lại kết quả ổn định, với những danh hiệu và vị thế dẫn đầu cho CLB đã 20 lần vô địch Anh.

were-man-utd-and-were-never-gonna-stop.jpg

Trong số này, Amorim có thành tích tệ nhất với tỷ lệ chiến thắng chỉ 38,1%. Đây không phải cái gì đó bất ngờ bởi HLV người Bồ Đào Nha không thể gây dựng được lối chơi đáp ứng nguyên tắc hai, dẫn đến việc xa rời nguyên tắc một, đồng thời cũng gây phẫn nộ khi phản bội nguyên tắc ba. Trang The Athletic tiết lộ, một thành viên cấp cao trong Ban huấn luyện MU đã "không nhớ Amorim từng đến một trận đấu nào của Học viện suốt thời gian tại vị".

Carrick thì ngược lại. Ông đặt niềm tin vào Kobbie Mainoo và cầu thủ gia nhập Học viện MU từ năm 9 tuổi đã hình thành mối quan hệ đối tác hoàn hảo với Casemiro để kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa, cung cấp nền tảng cho Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo cùng Amad Diallo thỏa sức sáng tạo.

Khi đặt các cầu thủ vào đúng vị trí và thổi cho họ sự tự tin, MU bắt đầu cất cánh. Họ đánh bại các đối thủ bằng những pha phối hợp nhanh, di chuyển vào khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Và khi đối mặt với khối phòng ngự thấp như Fulham đã làm, họ sử dụng tình huống cố định như một thứ vũ khí hữu hiệu trước khi tìm kiếm những bàn thắng khác bằng các bước chạy linh hoạt.

MU thực sự đang chơi theo cách người hâm mộ muốn thấy, và mang về những chiến thắng như mong đợi. Đường tới danh hiệu, cũng như một sự trở lại hoàn toàn, vẫn còn xa, nhưng họ đang đi đúng hướng.

Thanh Hải
