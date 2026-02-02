Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ông Diego Giustozzi cảnh báo sức mạnh của Indonesia với đội tuyển futsal Việt Nam

Tiểu Phùng
TPO - HLV Diego Giustozzi cho rằng Indonesia là một trong những đội mạnh nhất futsal châu Á, nhưng khẳng định đội tuyển futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận tứ kết.

anh-chup-man-hinh-2026-02-02-luc-161525.png

“Indonesia từng vô địch SEA Games, giành nhiều danh hiệu quan trọng và rất quen với việc thi đấu trước hàng chục nghìn khán giả. Họ có chất lượng đội hình cao và bản lĩnh thi đấu tốt. Tuy nhiên, tôi hài lòng với những gì đội tuyển futsal Việt Nam đang thể hiện và hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”-HLV Diego Giustozzi cho biết.

Ngày mai 3/2, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ bước vào trận quyết đấu với Indonesia tại tứ kết giải futsal Vô địch châu Á 2026. Đánh giá sâu hơn về đối thủ, ông Giustozzi cho biết Indonesia thi đấu với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân xuất sắc, đặc biệt là ở vị trí ala.

Đội tuyển Việt Nam vì vậy cần hạn chế tối đa các điểm mạnh của đối thủ, đồng thời phát huy được khả năng, sự tập trung và tinh thần thi đấu của toàn đội. Theo ông Giustozzi, các cầu thủ đang có phong độ ổn định, chơi đoàn kết và đồng lòng. Đây là các yếu tố có thể giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

anh-chup-man-hinh-2026-02-02-luc-161453.png

Theo ông Giustozzi, hai đội đã quá hiểu nhau và ngang tài ngang sức, vì vậy trận đấu có thể được quyết định ở những thời điểm then chốt. "Đó có thể là những tình huống cố định hoặc phút cuối. Các cầu thủ của tôi đã sẵn sàng, họ đủ mạnh mẽ về thể chất và tinh thần để thi đấu"-HLV Giustozzi khẳng định.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia, đội tuyển futsal Việt Nam hôm nay đã có buổi tập nhẹ nhàng để duy trì trạng thái. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết liên đoàn không đặt nặng sức ép với đội, đồng thời động viên và khích lệ các cầu thủ chơi hết khả năng.

Tiểu Phùng
#Vô địch futsal châu Á 2026 #Diego Giustozzi #Indonesia #SEA Games #tứ kết futsal châu Á

