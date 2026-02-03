Ronaldo không thi đấu, Al Nassr vẫn thắng trận

TPO - Rạng sáng nay tại giải VĐQG Saudi Arabia, Al Nassr đã đối đầu Al Riyadh. Ronaldo từ chối ra sân ở trận này. Nhưng bất kể vắng anh, đội bóng áo vàng vẫn giành chiến thắng.

Theo các báo cáo từ Bồ Đào Nha, Ronaldo ngày càng không hài lòng với cách đối xử của Quỹ Đầu tư Công (PIF). Đây quỹ đầu tư quốc gia sở hữu 4 CLB mạnh nhất Saudi Arabia gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli.

Tiền đạo này nhấn mạnh rằng PIF đã ưu tiên thành công của Al Hilal trong cuộc đua giành chức vô địch quốc gia Saudi Arabia, bao gồm cả vụ chuyển nhượng đình đám Karim Benzema từ Al Ittihad sang Al Hilal.

Ngoài ra, Al Hilal còn được rót tiền mua sắm rầm rộ trong khi Al Nassr gần như án binh bất động ở mùa Đông năm nay. Tân binh duy nhất của Al Nassr chỉ là cầu thủ Iraq, Haydeer Abdulkareem. Người này thậm chí còn có giá thấp hơn nhiều tuyển thủ Việt Nam (300 ngàn euro).

Mới nhất, Ronaldo đã phản ứng bằng động thái từ chối góp mặt khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh. Trong trận đấu đó, Sadio Mane và Joao Felix lĩnh ấn hàng công Al Nassr. Và cả 2 đã cùng phối hợp để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Từ pha chọc khe tinh tế của Felix, Mane bứt tốc phá bẫy việt vị rồi dứt điểm gọn gàng làm tung lưới.

Sang hiệp 2, Al Nassr tấn công nhiều nhưng thiếu đột biến. Rất may cho họ là Al Riyadh quá yếu, không dứt điểm trúng đích lần nào cả trận. Al Nassr kết thúc trận đấu với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu BXH Saudi Arabia. Tuy nhiên nếu thiếu Ronaldo trong thời gian tới, Al Nassr sẽ rất khó duy trì vị trí này.