Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Ronaldo không thi đấu, Al Nassr vẫn thắng trận

Đặng Lai

TPO - Rạng sáng nay tại giải VĐQG Saudi Arabia, Al Nassr đã đối đầu Al Riyadh. Ronaldo từ chối ra sân ở trận này. Nhưng bất kể vắng anh, đội bóng áo vàng vẫn giành chiến thắng.

ronaldo-al-nassr.jpg

Theo các báo cáo từ Bồ Đào Nha, Ronaldo ngày càng không hài lòng với cách đối xử của Quỹ Đầu tư Công (PIF). Đây quỹ đầu tư quốc gia sở hữu 4 CLB mạnh nhất Saudi Arabia gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli.

Tiền đạo này nhấn mạnh rằng PIF đã ưu tiên thành công của Al Hilal trong cuộc đua giành chức vô địch quốc gia Saudi Arabia, bao gồm cả vụ chuyển nhượng đình đám Karim Benzema từ Al Ittihad sang Al Hilal.

Ngoài ra, Al Hilal còn được rót tiền mua sắm rầm rộ trong khi Al Nassr gần như án binh bất động ở mùa Đông năm nay. Tân binh duy nhất của Al Nassr chỉ là cầu thủ Iraq, Haydeer Abdulkareem. Người này thậm chí còn có giá thấp hơn nhiều tuyển thủ Việt Nam (300 ngàn euro).

ronaldo-dinh-cong-bo-da-mane-giup-al-nassr-ap-sat-al-hilal-21.jpg

Mới nhất, Ronaldo đã phản ứng bằng động thái từ chối góp mặt khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh. Trong trận đấu đó, Sadio Mane và Joao Felix lĩnh ấn hàng công Al Nassr. Và cả 2 đã cùng phối hợp để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Từ pha chọc khe tinh tế của Felix, Mane bứt tốc phá bẫy việt vị rồi dứt điểm gọn gàng làm tung lưới.

Sang hiệp 2, Al Nassr tấn công nhiều nhưng thiếu đột biến. Rất may cho họ là Al Riyadh quá yếu, không dứt điểm trúng đích lần nào cả trận. Al Nassr kết thúc trận đấu với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu BXH Saudi Arabia. Tuy nhiên nếu thiếu Ronaldo trong thời gian tới, Al Nassr sẽ rất khó duy trì vị trí này.

Ronaldo có điều khoản tự giải phóng

Thời gian của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr có thể đang đứng trước ngã rẽ, khi ngày càng có nhiều đồn đoán cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể cân nhắc rời khỏi giải Saudi Pro League vào mùa hè này.

Mặc dù Ronaldo là ngôi sao thu hút khán giả toàn cầu lớn nhất giải đấu, những diễn biến gần đây cho thấy sự thất vọng ngày càng gia tăng từ phía anh. Và điều này có thể ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của CR7.

Theo các nguồn tin, hợp đồng của Ronaldo bao gồm điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro, có hiệu lực trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Điều khoản đó, kết hợp với sức hút toàn cầu bền bỉ của Ronaldo, đảm bảo sẽ không thiếu những CLB muốn chiêu mộ anh nếu ngôi sao Bồ Đào Nha quyết định ra đi.

Đặng Lai
#Ronaldo #Cr7 #Al Nassr #Saudi Arabia #Cristiano Ronaldo #Bồ Đào Nha

Xem thêm

Cùng chuyên mục