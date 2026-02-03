Ronaldo không thi đấu, Al Nassr vẫn thắng trận

Theo các báo cáo từ Bồ Đào Nha, Ronaldo ngày càng không hài lòng với cách đối xử của Quỹ Đầu tư Công (PIF). Đây quỹ đầu tư quốc gia sở hữu 4 CLB mạnh nhất Saudi Arabia gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli.
Tiền đạo này nhấn mạnh rằng PIF đã ưu tiên thành công của Al Hilal trong cuộc đua giành chức vô địch quốc gia Saudi Arabia, bao gồm cả vụ chuyển nhượng đình đám Karim Benzema từ Al Ittihad sang Al Hilal.
Ngoài ra, Al Hilal còn được rót tiền mua sắm rầm rộ trong khi Al Nassr gần như án binh bất động ở mùa Đông năm nay. Tân binh duy nhất của Al Nassr chỉ là cầu thủ Iraq, Haydeer Abdulkareem. Người này thậm chí còn có giá thấp hơn nhiều tuyển thủ Việt Nam (300 ngàn euro).
Mới nhất, Ronaldo đã phản ứng bằng động thái từ chối góp mặt khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh. Trong trận đấu đó, Sadio Mane và Joao Felix lĩnh ấn hàng công Al Nassr. Và cả 2 đã cùng phối hợp để mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu. Từ pha chọc khe tinh tế của Felix, Mane bứt tốc phá bẫy việt vị rồi dứt điểm gọn gàng làm tung lưới.
Sang hiệp 2, Al Nassr tấn công nhiều nhưng thiếu đột biến. Rất may cho họ là Al Riyadh quá yếu, không dứt điểm trúng đích lần nào cả trận. Al Nassr kết thúc trận đấu với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó tạm vươn lên dẫn đầu BXH Saudi Arabia. Tuy nhiên nếu thiếu Ronaldo trong thời gian tới, Al Nassr sẽ rất khó duy trì vị trí này.
Ronaldo có điều khoản tự giải phóng
Thời gian của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr có thể đang đứng trước ngã rẽ, khi ngày càng có nhiều đồn đoán cho rằng ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể cân nhắc rời khỏi giải Saudi Pro League vào mùa hè này.
Mặc dù Ronaldo là ngôi sao thu hút khán giả toàn cầu lớn nhất giải đấu, những diễn biến gần đây cho thấy sự thất vọng ngày càng gia tăng từ phía anh. Và điều này có thể ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của CR7.
Theo các nguồn tin, hợp đồng của Ronaldo bao gồm điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro, có hiệu lực trước kỳ chuyển nhượng mùa hè. Điều khoản đó, kết hợp với sức hút toàn cầu bền bỉ của Ronaldo, đảm bảo sẽ không thiếu những CLB muốn chiêu mộ anh nếu ngôi sao Bồ Đào Nha quyết định ra đi.