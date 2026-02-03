Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Nhận định Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia, 19h00 ngày 3/2: Tiến vào bán kết

TPO - Nhận định bóng đá Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia, tứ kết futsal châu Á 2026 lúc 19h00 ngày 3/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đối đầu Futsal Indonesia chắc chắn sẽ mang đến nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm và sự tự tin hình thành từ những kết quả tốt trong những lần chạm trán trước, Futsal Việt Nam đủ khả năng giành vé vào bán kết.

tuyen-futsal-viet-nam-vs-indones.jpg

Nhận định trước trận đấu Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia

Nhìn vào những gì đã thể hiện ở VCK Futsal châu Á 2026, đội chủ nhà Futsal Indonesia gây ấn tượng mạnh khi ghi đến 11 bàn thắng (trung bình 3,7 bàn/trận). Sức mạnh tấn công của họ cũng rất đa dạng với 7 cầu thủ có tên trong danh sách lập công. Nguy hiểm nhất dĩ nhiên là Iqbal Rahmattulah với 3 lần nổ súng.

Vì HLV Hector Souto vốn là chuyên gia thể lực nên ông đã thành công trong việc tạo dựng nền tảng thể lực dồi dào cho các học trò. Kết hợp với kỹ thuật và sự nhanh nhẹn, Futsal Indonesia thực sự là một đội bóng đáng gờm, với hệ thống vận hành mượt mà và nhiều cá nhân xuất sắc.

Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi đã ca ngợi Futsal Indonesia có thể chơi bóng với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân nổi bật”. Tuy nhiên HLV Futsal Việt Nam cũng tự tin với những gì các học trò đã trình diễn. “Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của toàn đội. Vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”, ông nói.

Trong trường hợp Futsal Việt Nam giữ được sự điềm tĩnh trong triển khai chiến thuật và xử lý bóng, duy trì sự mạch lạc trong lối chơi, đồng thời tận dụng triệt để các cơ hội và hạn chế tối đa sai sót cá nhân, một chiến thắng là hoàn toàn có thể.

Phong độ, lịch sử đối đầu Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia

Tại SEA Games 33, trong một thế trận chặt chẽ, Futsal Việt Nam đã đánh bại ĐT futsal Indonesia 1-0. Ở chung kết U23 ĐNÁ 2025, U23 Việt Nam cũng giành chiến thắng trước U23 Indonesia với tỷ số tương tự ngay tại Bung Karno Gelora. Những kết quả này mang lại sự tự tin lớn cho thầy trò HLV Diego Giustozzi trước đối thủ từng gây ra vô vàn khó khăn trong quá khứ.

HLV Futsal Indonesia Hector Souto cũng nhấn mạnh, ông hiểu rất rõ Futsal Việt Nam qua nhiều lần đối đầu và cũng biết về HLV Diego Giustozzi cũng như một số cầu thủ khi từng làm trợ lý trong lần Futsal Việt Nam vào đến bán kết năm 2016.

Thông tin lực lượng Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia

Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi cho biết Futsal Việt Nam “có đầy đủ 14 cầu thủ sẵn sàng thi đấu”, đồng thời “sẵn sàng cho trận đấu cường độ và áp lực cao”. “Các cầu thủ của tôi đủ mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần và sẽ nỗ lực thể hiện hết khả năng”, ông nói.

Về phía Futsal Indonesia, HLV Hector Souto “hy vọng sẽ có sự trở lại của một số cầu thủ để có thể ra sân với đội hình đầy đủ, sau đó cống hiến một trận đấu hay”.

Đội hình dự kiến Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia

Futsal Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Đinh Công Viên, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Đa Hải.

Futsal Indonesia: Ahmad Habibie, Rizki Xavier, Mochammad Iqbal, Israr Megantara, Firman Ardiansyah.

Dự đoán tỷ số Futsal Việt Nam 1-0 Futsal Indonesia

Thanh Hải
