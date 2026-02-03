Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Liverpool kích hoạt 'bom tấn' vào phút chót

A Phi

TPO - Ngay trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa, Liverpool đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Jeremy Jacquet từ Rennes với giá 55 triệu bảng.

liverpool.jpg
Jeremy Jacquet được các chuyên gia đánh giá rất cao

Jeremy Jacquet nổi lên như trung vệ trẻ hàng đầu tại giải vô địch quốc gia Pháp mùa này. Anh được đồn đoán với Chelsea suốt tháng 1 vừa qua, nhưng bất ngờ gia nhập Liverpool vào phút chót.

Trên trang chủ, Liverpool thông báo đạt thỏa thuận chiêu mộ Jeremy Jacquet với mức phí không được tiết lộ. Trung vệ 20 tuổi người Pháp ký hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2031 kèm theo điều khoản gia hạn 1 năm.

Theo nguồn tin uy tín The Athletic, Liverpool phải bỏ ra 55 triệu bảng phí chuyển nhượng cùng 5 triệu bảng phụ phí để đánh bại các CLB khác trong thương vụ này. Đây được xem là mức giá rất cao cho một trung vệ trẻ. Không những vậy, The Kop còn đồng ý để Jeremy Jacquet thi đấu cho Rennes đến hết mùa giải theo dạng cho mượn.

Đáng chú ý, Liverpool đã từ bỏ cơ hội chiêu mộ Marc Guehi từ Crystal Palace với giá 20 triệu bảng vì đòi hỏi lương thưởng quá cao của ngôi sao này. Jeremy Jacquet giá cao hơn, nhưng có mức lương thấp hơn nhiều lần. Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Liverpool đánh giá Jacquet có tiềm năng trở thành trung vệ hàng đầu thế giới và có thể thay thế Van Dijk dài hạn.

Jeremy Jacquet trưởng thành từ lò đào tạo Rennes và được ra mắt đội một từ năm 19 tuổi. Dù vậy, anh chỉ thực sự nổi lên ở mùa giải này khi thi đấu 18/20 trận ở Ligue 1, góp công lớn giúp Rennes lọt vào nhóm đua tranh vé dự Cúp châu Âu.

Theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá, Jeremy Jacquet có đầy đủ tố chất để trở thành ngôi sao tại Ngoại hạng Anh. Trung vệ này cao 1m88, thể hình đậm người nhưng sở hữu tốc độ tốt và có khả năng tranh chấp, phán đoán tốt.

Khi có bóng, Jacquet tỏ ra thoải mái và tự tin. Trung vệ 20 tuổi này có tầm nhìn và sự tự tin để tung ra những đường chuyền đột phá xuyên qua hàng phòng ngự đối phương. Jacquet cũng có thể chuyển hướng tấn công sang cả hai cánh và tự mình dẫn bóng tiến lên và được đánh giá là mẫu trung vệ toàn diện.

A Phi
