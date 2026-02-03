Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Nhận định Arsenal vs Chelsea, 03h00 ngày 4/2: Tham vọng của Liam Rosenior

A Phi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Chelsea, lượt về bán kết Carabao Cup lúc 03h00 ngày 4/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa Arsenal và Chelsea. HLV Liam Rosenior tỏ rõ tham vọng cùng The Blues ngược dòng ngay tại Emirates.

ars-vs-chel.jpg

Nhận định Arsenal vs Chelsea

Chelsea đang tận hưởng hiệu ứng “thay tướng đổi vận” khi thắng liên tiếp ở Cúp C1 châu Âu và Ngoại hạng Anh cùng tân HLV Liam Rosenior. Thất bại duy nhất của họ trong thời gian qua là trước Arsenal ở trận lượt đi bán kết Carabao Cup tại sân nhà Stamford Bridge. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của The Blues vẫn còn nguyên khi họ thua sát nút 2-3.

HLV Liam Rosenior cho thấy tham vọng lật ngược thế cờ tại Emirates khi cất một loạt trụ cột trong trận đấu với West Ham vừa qua, bao gồm việc Cucurella, Reece James và Joao Pedro ngồi dự bị trong khi Estevao thậm chí không được đăng ký. Cả 4 hứa hẹn sẽ trở lại đội hình xuất phát trước Arsenal, giúp Chelsea có đội hình mạnh nhất về lý thuyết.

Sau trận thua Arsenal, Chelsea đã có mạch 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, 3 trận gần nhất họ đều ghi được 3 bàn mỗi trận, cho thấy khả năng tấn công đáng kể.

Trước West Ham, Chelsea bị dẫn trước 2-0 sau hiệp 1 nhưng ghi liền 3 bàn trong hiệp 2. Khi cần thiết, đội bóng của HLV Liam Rosenior biết cách tạo ra áp lực lớn liên tục khiến đối thủ mắc sai lầm.

liam-rosenior.jpg
HLV Liam Rosenior khởi đầu như mơ với Chelsea

Tất nhiên, Arsenal không phải West Ham. Pháo thủ đang có đội bóng số 1 nước Anh hiện tại với hàng phòng ngự siêu mạnh. Sự trở lại đúng lúc của Kai Havertz, Gabriel Jesus giúp hàng công Arsenal trở nên biến hóa hơn và không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các tình huống cố định.

Chính vì vậy, Chelsea rất khó tạo ra bất ngờ tại Emirates. Cho dù HLV Liam Rosenior chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này, việc chủ động chơi tấn công trước Arsenal luôn là lựa chọn cực kỳ mạo hiểm.

Trong thời gian qua, Arsenal nhiều lần bị chỉ trích vì hàng công bế tắc, thiếu ý tưởng. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi Pháo thủ đối mặt với các đội bóng chơi phòng ngự “đổ bê tông”. Ngược lại, đội bóng của HLV Mikel Arteta chưa bao giờ e ngại các đối thủ đôi công với họ. Chiến thắng 3-1 trước Bayern ở Cúp C1 châu Âu là một ví dụ. Hơn ai hết, chính Chelsea cũng nếm trải điều này ở trận lượt đi.

Tại Stamford Bridge, Chelsea cầm bóng 58% nhưng thua xa Arsenal về số lần dứt điểm cũng như số cơ hội tạo ra. Nếu Sanchez không xuất sắc cộng thêm vận may sát cánh, Chelsea có lẽ đã thủng lưới nhiều hơn 3 lần.

HLV Liam Rosenior đứng trước lựa chọn rất khó khăn để tìm chiến thắng. Chelsea buộc phải thắng nếu muốn đi tiếp, và họ có lẽ sẽ phải thi đấu mạo hiểm ngay từ đầu để nuôi hy vọng ngược dòng.

Arsenal sẽ không có sự phục vụ của Max Dowman do chấn thương mắt cá chân, trong khi Bukayo Saka vẫn chưa chắc chắn ra sân và Mikel Merino có thể phải nghỉ hết mùa giải vì vấn đề ở chân. Noni Madueke có thể tiếp tục giữ vị trí tiền vệ phải trong trường hợp Saka vắng mặt, và có khả năng sẽ đá cặp cùng Martin Odegaard, Gabriel Martinelli và Viktor Gyokeres trên hàng công.

Những cái tên kể trên cho thấy sức mạnh chiều sâu của Arsenal ở thời điểm này. Mikel Arteta không cần phải toan tính quá nhiều như Liam Rosenior nhưng vẫn đủ lựa chọn tốt cho trận đấu. Đây có thể là yếu tố tạo ra khác biệt lớn khi nhiều ngôi sao của The Blues đã bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi.

Phong độ Arsenal vs Chelsea

phong-do-chelsea.jpg

Đội hình dự kiến Arsenal vs Chelsea

Arsenal: Arrizabalaga; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Odegaard, Martinelli; Gyokeres

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Neto, Palmer, Pedro; Delap

Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-1 Chelsea

A Phi
