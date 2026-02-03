Taekwondo Hà Nội: 'Đãi cát tìm vàng' từ phong trào

TPO - Festival Taekwondo Hà Nội mở rộng - Cúp Thăng Long lần thứ II ghi nhận con số kỷ lục gần 2.000 vận động viên tranh tài, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào taekwondo Thủ đô. Theo ông Nguyễn Thế Hiệp - Trưởng ban Phong trào và Tổ chức thi đấu, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Taekwondo Hà Nội - chính nền tảng phong trào rộng khắp, được chuẩn hóa về chuyên môn, đang tạo ra nguồn lực quan trọng cho các tuyến năng khiếu và đội tuyển thành tích cao.

Từ bề rộng phong trào đến chiều sâu chuyên môn

Thưa ông, nhìn vào không khí sôi động của giải đấu với con số kỷ lục gần 2.000 vận động viên tham dự, ông đánh giá thế nào về "bức tranh" toàn cảnh của phong trào taekwondo Hà Nội hiện nay?

Có thể nói, phong trào tập luyện taekwondo tại Hà Nội đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Hiện nay, toàn thành phố có khoảng 120 điểm tập, trải rộng khắp các phường, xã, với khoảng 80 trung tâm và câu lạc bộ (CLB) đang hoạt động ổn định. Số lượng võ sinh thường xuyên tập luyện ước tính lên tới 30.000 người.

Tuy nhiên, điều đáng mừng nhất không chỉ nằm ở số lượng. Những năm gần đây, dưới sự quản lý sát sao về mặt chuyên môn của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, chất lượng phong trào đã được cải thiện rõ rệt. Tất cả các huấn luyện viên (HLV) đứng lớp đều phải đạt tiêu chuẩn 4 đẳng trở lên và bắt buộc tham gia các khóa tập huấn hàng năm của Liên đoàn. Lực lượng giám sát, trọng tài chấm thi các cấp cũng được chuẩn hóa. Chính sự khắt khe này đã giúp chất lượng chuyên môn đi lên, không còn tình trạng phát triển "xổi" như trước.

Với quy mô gần 2.000 vận động viên từ 70 đoàn tranh tài, Festival năm nay có ý nghĩa như thế nào trong việc định vị vị thế của taekwondo Thủ đô, thưa ông?

Festival lần này là minh chứng rõ nét nhất. Giải đấu không chỉ quy tụ các CLB tại Hà Nội mà còn thu hút 10 tỉnh, thành phố phía Bắc và đặc biệt có cả những đơn vị rất xa như Khánh Hòa cũng cử đoàn ra tham dự.

Sự gia tăng số lượng đoàn qua mỗi năm cho thấy uy tín và chất lượng của giải ngày càng cao. Đây là điểm đến quan trọng dịp đầu Xuân để các thế hệ, từ lứa U8, U10 cho đến các lão tướng trên 50 tuổi cùng giao lưu. Khi số lượng người chơi đông đảo và đa dạng như vậy, chúng ta có một nền tảng vững chắc để phát triển.

Mô hình "Kim tự tháp" và bài toán kinh tế cho CLB

Là người phụ trách phong trào, ông có lời khuyên nào cho các CLB để không chỉ thu hút võ sinh mà còn đóng góp được cho thể thao thành tích cao của thành phố?

Muốn có thành tích cao, chúng ta phải có một cái nền móng vững chắc, giống như hình kim tự tháp vậy. Đáy tháp là phong trào rộng khắp, càng rộng thì đỉnh tháp - tức là thành tích cao - càng cao.

Lời khuyên của tôi dành cho các CLB là phải xây dựng được lực lượng nòng cốt. Ngoài việc phát triển phong trào đại trà để duy trì hoạt động, mỗi CLB cần tuyển chọn, xây dựng các đội tuyển năng khiếu về đối kháng hoặc quyền biểu diễn. Đây chính là "xương sống", là thương hiệu của CLB. Khi các em nòng cốt này đi thi đấu và giành huy chương, danh tiếng của CLB sẽ đi lên, từ đó lại thu hút thêm nhiều võ sinh mới. Đó là một vòng tròn phát triển bền vững.

Trong kỷ nguyên số, công tác huấn luyện và quản lý tại các CLB cần thay đổi ra sao để bắt kịp xu thế, thưa ông?

Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, mọi thứ thay đổi từng ngày. Các HLV, chủ nhiệm CLB nếu không chịu khó học hỏi, cập nhật kiến thức mới thì sẽ tự đào thải mình.

Hiện nay, việc tổ chức giải đấu, quản lý hồ sơ vận động viên đều áp dụng công nghệ. Nếu HLV không nắm vững công nghệ số thì rất khó để điều hành và sẽ gây thiệt thòi cho chính vận động viên của mình khi tham gia các sân chơi lớn.

Cú hích từ cơ chế "trả công" đào tạo

Mới đây, HĐND Thành phố Hà Nội đã có những nghị quyết mới về chế độ đãi ngộ cho thể thao. Điều này tác động thế nào đến các CLB cơ sở, thưa ông?

Đây thực sự là một tin vui và là cơ hội chưa từng có. Thành phố đã có nghị quyết quy định về chế độ ưu đãi đối với các đơn vị, CLB có công đào tạo, đóng góp vận động viên cho đội tuyển Hà Nội và đội tuyển Quốc gia.

Dễ hiểu hơn, đây là cơ chế "trả công" xứng đáng. Trước đây, các CLB làm vì đam mê là chính, nhưng nay, nếu họ đào tạo tốt, phát hiện ra nhân tài và chuyển giao cho tuyến trên, họ sẽ được nhận lại kinh phí hỗ trợ đào tạo.

Vì vậy, tôi khuyên các CLB hãy đầu tư nghiêm túc vào các đội tuyển năng khiếu. Hãy chọn lọc những "hạt ngọc thô", mài giũa họ. Khi các em thành tài, mang về huy chương, CLB không chỉ có tiếng mà còn có "miếng", được hưởng những quyền lợi tài chính chính đáng từ ngân sách nhà nước. Đó là động lực để xã hội hóa thể thao đi vào chiều sâu.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!