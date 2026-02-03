Chelsea gọi lại nhà vô địch CAN 2025, đẩy sao xịt sang West Ham

Sarr tỏa sáng tại CAN 2025

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025-2026, Chelsea quyết định gọi lại trung vệ trẻ người Senegal Mamadou Sarr từ CLB “anh em” Strasbourg. Đây là thương vụ “vòng vèo” theo đúng phong cách chuyển nhượng của Chelsea dưới quyền sở hữu của tập đoàn BlueCo.

Trước đó, Chelsea mua đứt Mamadou Sarr từ chính Strasbourg vào tháng 1/2025 nhưng cho CLB Pháp mượn lại đến hết mùa giải. Đến mùa hè năm ngoái, Sarr chính thức chuyển đến The Blues và là thành viên trong đội hình vô địch Club World Cup. Tuy nhiên, anh lại bị Chelsea đẩy sang Strasbourg ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Không thuyết phục được cựu HLV Chelsea Enzo Maresca, nhưng Mamadou Sarr lại là trò cưng của Liam Rosenior tại Strasbourg. Việc Liam Rosenior chuyển sang dẫn dắt Chelsea vào giữa mùa giải là nguyên nhân quan trọng giúp Sarr được gọi lại Stamford Bridge sớm hơn dự kiến.

Sarr đã có 18 lần ra sân trong tất cả các giải đấu cho Strasbourg mùa này và thường xuyên đeo băng đội trưởng, bao gồm cả trong trận thua trước PSG vào cuối tuần vừa qua. Hợp đồng của anh với Chelsea có thời hạn đến năm 2033.

Sarr là đội trưởng Strasbourg

Ban đầu, Chelsea muốn chiêu mộ Jeremy Jacquet của Rennes nhưng bỏ cuộc vào phút chót vì yêu cầu của hậu vệ người Pháp. Jacquet chỉ muốn chuyển CLB vào mùa hè, và Liverpool chấp nhận điều này.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tiềm năng của Sarr không thua kém so với Jacquet. Sarr là thành viên của đội tuyển Senegal đã giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 vào tháng Giêng và anh đã chơi trọn 120 phút trong trận chung kết thắng Morocco. Quan trọng hơn, trung vệ này quá quen với HLV Liam Rosenior và có thể thích nghi ngay với Chelsea hiện tại.

Ở hướng ngược lại, Chelsea đẩy “sao xịt” Axel Disasi sang West Ham theo dạng cho mượn. Cựu đội trưởng Monaco chưa có lần nào ra sân cho đội một Chelsea mùa giải này và phải tập riêng suốt thời gian qua.

Axel Disasi gia nhập Chelsea vào mùa hè 2023 với giá gần 40 triệu bảng. Ở mùa giải đầu tiên, anh thi đấu 44 trận trên mọi đấu trường, nhưng vẫn bị loại bỏ ở mùa giải sau đó.