Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Chelsea gọi lại nhà vô địch CAN 2025, đẩy sao xịt sang West Ham

A Phi

TPO - Chelsea gọi lại trung vệ người Senegal, Mamadou Sarr từ Strasbourg đồng thời đẩy Axel Disasi sang West Ham.

sarr-chelsea.jpg
Sarr tỏa sáng tại CAN 2025

Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2025-2026, Chelsea quyết định gọi lại trung vệ trẻ người Senegal Mamadou Sarr từ CLB “anh em” Strasbourg. Đây là thương vụ “vòng vèo” theo đúng phong cách chuyển nhượng của Chelsea dưới quyền sở hữu của tập đoàn BlueCo.

Trước đó, Chelsea mua đứt Mamadou Sarr từ chính Strasbourg vào tháng 1/2025 nhưng cho CLB Pháp mượn lại đến hết mùa giải. Đến mùa hè năm ngoái, Sarr chính thức chuyển đến The Blues và là thành viên trong đội hình vô địch Club World Cup. Tuy nhiên, anh lại bị Chelsea đẩy sang Strasbourg ngay trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Không thuyết phục được cựu HLV Chelsea Enzo Maresca, nhưng Mamadou Sarr lại là trò cưng của Liam Rosenior tại Strasbourg. Việc Liam Rosenior chuyển sang dẫn dắt Chelsea vào giữa mùa giải là nguyên nhân quan trọng giúp Sarr được gọi lại Stamford Bridge sớm hơn dự kiến.

Sarr đã có 18 lần ra sân trong tất cả các giải đấu cho Strasbourg mùa này và thường xuyên đeo băng đội trưởng, bao gồm cả trong trận thua trước PSG vào cuối tuần vừa qua. Hợp đồng của anh với Chelsea có thời hạn đến năm 2033.

sarr-2.jpg
Sarr là đội trưởng Strasbourg

Ban đầu, Chelsea muốn chiêu mộ Jeremy Jacquet của Rennes nhưng bỏ cuộc vào phút chót vì yêu cầu của hậu vệ người Pháp. Jacquet chỉ muốn chuyển CLB vào mùa hè, và Liverpool chấp nhận điều này.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, tiềm năng của Sarr không thua kém so với Jacquet. Sarr là thành viên của đội tuyển Senegal đã giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi 2025 vào tháng Giêng và anh đã chơi trọn 120 phút trong trận chung kết thắng Morocco. Quan trọng hơn, trung vệ này quá quen với HLV Liam Rosenior và có thể thích nghi ngay với Chelsea hiện tại.

Ở hướng ngược lại, Chelsea đẩy “sao xịt” Axel Disasi sang West Ham theo dạng cho mượn. Cựu đội trưởng Monaco chưa có lần nào ra sân cho đội một Chelsea mùa giải này và phải tập riêng suốt thời gian qua.

Axel Disasi gia nhập Chelsea vào mùa hè 2023 với giá gần 40 triệu bảng. Ở mùa giải đầu tiên, anh thi đấu 44 trận trên mọi đấu trường, nhưng vẫn bị loại bỏ ở mùa giải sau đó.

A Phi
#Chelsea #Axel Disasi #Mamadou Sarr #Ngoại hạng Anh #chuyển nhượng bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục