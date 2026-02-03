Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Biến lớn ở Al Nassr: Sau Ronaldo, HLV và lãnh đạo CLB nổi loạn

Hương Ly
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HLV Jorge Jesus và 2 thành viên trong ban lãnh đạo Al Nassr là Simao Coutinho (Giám đốc thể thao), Jose Semedo (Giám đốc điều hành) sẽ nộp đơn từ chức.

chatgpt-image-11-18-20-3-thg-2-2026.png

Do đó, đại diện PIF khẳng định không có cơ sở để cho rằng việc Al Nassr chưa giành được danh hiệu lớn xuất phát từ việc họ nhận ít đầu tư hơn các CLB khác.

Theo AS, HLV Jesus cùng 2 thành viên trong ban lãnh đạo Al Nassr sẽ nộp đơn từ chức lên Ban quản trị. Họ muốn rời đi ngay trong tuần này. Trước đó, nội bộ Al Nassr dậy sóng khi Cristiano Ronaldo từ chối ra sân ở trận Al Nassr đối đầu Al Riyadh đêm 2/2.

Khi trận đấu mới nhất của Al Nassr kết thúc, HLV Jesus từ chối trả lời phỏng vấn trước và sau trận. Thuyền trưởng Al Nassr cũng lệnh cho các học trò tránh các khu vực phỏng vấn nhanh. Trước khi Ronaldo nổi loạn, HLV Jesus từng nói thẳng "Al Hilal được hậu thuẫn chính trị", khiến làng bóng đá Saudi Arabia rúng động.

Ở diễn biến khác, tiền đạo Karim Benzema chính thức gia nhập Al Hilal ở ngày cuối kỳ chuyển nhượng. Đây là sự bổ sung quan trọng cho Al Hilal để đua vô địch với Al Nassr. Theo A Bola, sự nổi loạn của Ronaldo trực tiếp gây áp lực để thương vụ Al Hilal chiêu mộ Benzema đổ bể phút chót. Dù vậy, Benzema vẫn đến Al Hilal để thách thức tham vọng vô địch Saudi Pro League của Ronaldo.

Theo A Bola, Ronaldo đình công để đòi lại công bằng cho Al Nassr. CR7 cho rằng Quỹ đầu tư công (PIF) đang nắm quyền điều hành 4 CLB lớn tại Saudi Pro League ưu ái Al Hilal hơn Al Nassr. Ngay kỳ chuyển nhượng này, Al Nassr không thể chiêu mộ cầu thủ lớn vì bị đóng băng ngân sách. Trong khi đó, Al Hilal vẫn oanh tạc phiên chợ giữa mùa.

Một thành viên của PIF đã lên tiếng phản bác, khẳng định Al Nassr đã được đầu tư 400 triệu euro kể từ khi Ronaldo sang Saudi Arabia. Chưa bàn tới Al Hilal, Al Ahli và Al Ittihad nhận đầu tư ít hơn hẳn Al Nassr nhưng vẫn có danh hiệu. Al Ahli vô địch Siêu cúp Saudi Arabia và AFC Champions League, trong khi Al Ittihad đã lên ngôi giải quốc nội.

Vì vậy, phía PIF nhấn mạnh rằng không thể quy kết việc Al Nassr chưa có danh hiệu lớn là do mức đầu tư thấp hơn so với các CLB khác.

Từ châu Âu, Goal đưa tin Ronaldo sẵn sàng rời Saudi Arabia sau mùa này. Hợp đồng hiện tại giữa CR7 và Al Nassr có điều khoản giải phóng gần 50 triệu euro. Nếu rời Saudi Arabia, bến đỗ phù hợp nhất cho Ronaldo chỉ có thể là MLS.

Hương Ly
#Al Nassr #Ronaldo #HLV Jorge Jesus #bóng đá Saudi #bất ổn đội bóng #Chuyển nhượng #đầu tư

Xem thêm

Cùng chuyên mục