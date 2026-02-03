Sau cơn giận dỗi, tương lai Ronaldo sẽ đi về đâu?

TPO - Cristiano Ronaldo đang làm loạn ở Al Nassr. Tuy nhiên hành động này khó có thể kéo dài bởi siêu sao sắp 42 tuổi mất nhiều hơn được trong vụ này.

Đêm thứ Hai, Al Nassr đã chơi trận đấu quan trọng với Al-Riyadh mà không có ngôi sao lớn nhất Cristiano Ronaldo trong đội hình. Siêu sao người Bồ Đào Nha thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký.

Như đã biết, đây là hành động tẩy chay của cá nhân Ronaldo, mà theo tờ A Bola, nhằm phản đối Quỹ Đầu tư Công (PIF) của Saudi Arabia. Anh cho rằng PIF không có sự đầu tư xứng đáng đối với Al Nassr, dẫn đến việc đội bóng của anh luôn đứng sau các đối thủ khác trong cuộc đua danh hiệu. Để phức tạp thêm tình hình, bộ đôi Giám đốc thể thao Simao Coutinho và CEO Jose Semedo được cho là đã bị Ban lãnh đạo tước quyền lực. Ronaldo tin quyết định này đã ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng phát triển và khả năng cạnh tranh của CLB.

Trong bối cảnh đó, Ronaldo cáo buộc PIF, vốn cũng nắm quyền kiểm soát Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli, lại ưu ái những đội này hơn. Ví dụ, sau khi Karim Benzema từ chối ra sân ở Al Ittihad, PIF đang thúc đẩy thương vụ đưa cựu cầu thủ Real sang Al Hilal.

Theo dữ liệu từ Transfermarkt, Al Hilal đã được đầu tư ngân sách 624 triệu euro kể từ mùa hè năm 2023 để mua sắm cầu thủ, lớn hơn đáng kể so với 409 triệu euro của Al Nassr, đội nhỉnh một chút so với Al Ahli (380) và Al Ittihad (334).

Hiện đang kém đội đầu bảng Al Hilal tại giải Saudi Pro League 3 điểm, Ronaldo cảm thấy bi quan về giấc mơ giành danh hiệu nếu Al Hilal có thêm Benzema. Và anh từ chối ra sân, cũng là từ chối tham gia vào cuộc chơi thiếu công bằng.

Ronaldo tự tin là bởi vị thế ngôi sao lớn, một nhân tố tối quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy bóng đá và xây dựng hình ảnh của Saudi Arabia. Họ cần anh hơn anh cần họ, siêu sao sắp bước sang tuổi 42 nghĩ thế.

Tuy nhiên nếu để ý sẽ thấy, sau giai đoạn vung tiền mua sao, chiến lược của Saudi Pro League đang thay đổi. Họ đang đi vào thực chất hơn và tính toán về một tương lai dài hạn khi thực hiện các bản hợp đồng với những tài năng trẻ. Những người Saudi Arabia hy vọng giải đấu của họ trở thành lò luyện ngôi sao và bán lại cho chính thị trường châu Âu.

Vì vậy, chia tay hoặc mặc kệ Ronaldo ngồi ngoài không phải là không có khả năng. Nên nhớ nếu rời Al Nassr, siêu sao người Bồ Đào Nha có rất ít lựa chọn bởi thị trường chuyển nhượng châu Âu đóng cửa vào ngày 3/2. Một bản hợp đồng cho mượn ngắn hạn là có thể, song có rất ít CLB sẵn sàng cho một vụ chuyển nhượng quy mô lớn và vô cùng phức tạp với Ronaldo. Tuổi tác cùng mức lương khổng lồ, bên cạnh yếu tố chuyên môn là một rào cản không thể vượt qua.

Thêm nữa, Ronaldo sẽ phải cân nhắc để không mạo hiểm sự nghiệp trong bối cảnh World Cup 2026 đã cận kề. Việc rời bỏ môi trường quen thuộc để tới một giải đấu ngoài châu Âu, MLS chẳng hạn, thực sự là canh bạc.

Có thể dự đoán Ronaldo sẽ phải xuống nước sau khi tính toán thiệt hơn, rằng anh mất nhiều hơn là được nếu tiếp tục nổi loạn. Dù sao thì siêu sao đã ghi 961 bàn thắng cần ra sân để sớm cán mốc 1.000 bàn thắng trước khi giải nghệ.