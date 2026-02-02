Quang Dương: 'Pickleball cho tôi niềm tin để trở lại sân đấu'

TPO - Từng đối diện nguy cơ phải dừng lại vì chấn thương, Quang Dương tìm thấy con đường mới cùng pickleball. Bộ sưu tập “First Flame” ra mắt tại Hà Nội ngày 2/2 là dấu ấn cho ngọn lửa đam mê được thắp sáng trở lại của tay vợt Việt kiều đang gây tiếng vang trên thế giới.

Sự kiện ra mắt bộ sưu tập sản phẩm pickleball, đánh dấu sự hợp tác giữa Wika và Quang Dương - tay vợt Việt kiều đang liên tục tạo tiếng vang trên sân chơi pickleball thế giới - diễn ra ngày 2/2 tại Hà Nội.

Bộ sưu tập mang tên “First Flame” không đơn thuần là một dòng sản phẩm thể thao, mà là câu chuyện về hành trình thi đấu, vượt qua giới hạn và thắp lại ngọn lửa đam mê của Quang Dương.

Xuất thân từ tennis, Quang Dương sớm được tôi luyện bởi kỷ luật, bản lĩnh và khát khao chiến thắng. Tuy nhiên, chấn thương từng buộc tay vợt sinh năm 2006 phải dừng lại, đối diện với câu hỏi khó khăn nhất của một vận động viên: liệu con đường thi đấu đỉnh cao có còn tiếp tục?

Pickleball đến như một cơ hội đúng lúc. Không chỉ giúp Quang Dương trở lại sân đấu, môn thể thao này còn mở ra một hướng đi mới để anh phát triển sự nghiệp, cống hiến và khẳng định bản thân ở tầm quốc tế.

“Thành công ở những giải đấu quốc tế đầu tiên cho tôi niềm tin rằng pickleball không chỉ là một lựa chọn cá nhân, mà là một môn thể thao đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn thế giới, với tinh thần mở, hiện đại và khả năng kết nối cộng đồng rất rõ rệt”, Quang Dương chia sẻ.

Theo tay vợt Việt kiều, pickleball tại Việt Nam cũng đang phát triển nhanh chóng: “Tôi nhìn thấy tiềm năng rất lớn, từ phong trào quần chúng đến thi đấu chuyên nghiệp, từ thế hệ trẻ cho tới những người yêu thể thao ở mọi lứa tuổi”.

Với Quang Dương, bộ sưu tập “First Flame” là cột mốc đánh dấu ngọn lửa đam mê được thắp sáng trở lại, không phải một sự bùng nổ nhất thời, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình dài.

“Tôi muốn cùng Wika góp phần đưa pickleball Việt Nam tiến gần hơn với thế giới, truyền cảm hứng để nhiều người dám bước ra khỏi giới hạn của mình và tìm thấy sân khấu phù hợp nhất. Ngọn lửa đã được nhóm lên, và tôi tin hành trình phía trước của pickleball Việt Nam chỉ mới bắt đầu”, Quang Dương nhấn mạnh.