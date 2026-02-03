Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Indonesia khẳng định hiểu rõ futsal Việt Nam trước đại chiến

Khanh Kiều

TPO - Trong bối cảnh vòng tứ kết giải vô địch futsal châu Á 2026 đang đến rất gần, HLV đội tuyển futsal Indonesia, ông Hector Souto, mới đây đã có những chia sẻ đầy tự tin và thẳng thắn về đội tuyển futsal Việt Nam.

hlv-futsal-indonesia.jpg
HLV Hector Souto.

Trước trận quyết đấu diễn ra vào 19h tối nay, ông Hector Souto nhấn mạnh rằng ông hiểu rất rõ cách chơi và điểm mạnh lẫn điểm yếu của tuyển Việt Nam. Lý do xuất phát từ mối quan hệ nghề nghiệp trước đây giữa ông và nhiều thành viên đội futsal Việt Nam, khi ông từng giữ vai trò trợ lý HLV tại đội tuyển futsal Việt Nam giai đoạn 2015–2016, thậm chí từng dẫn dắt đội U20 Việt Nam trong năm 2017.

Phát biểu trên trang chủ AFC, ông chia sẻ: "Tôi hiểu rất rõ HLV và một số cầu thủ của họ, bởi trước đây họ từng là học trò của tôi. Khi Việt Nam vào bán kết ở giải đấu năm 2016, tôi làm việc với vai trò trợ lý HLV. Nhưng lần này, tôi hy vọng có thể đưa Indonesia vào bán kết".

"Đội tuyển Indonesia đã thi đấu với đội tuyển futsal Việt Nam nhiều lần, nên tôi biết cách chuẩn bị cho trận tứ kết sắp diễn ra. Tôi hiểu đội tuyển futsal Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ Indonesia sẽ hồi phục thể lực, qua đó chúng tôi sẽ có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi sẽ cống hiến màn trình diễn tuyệt vời cho khán giả", HLV người Tây Ban Nha chia sẻ thêm.

Đội tuyển futsal Indonesia chưa từng một lần lọt vào bán kết futsal châu Á, nên mục tiêu tiến sâu hơn ở giải năm nay là rất rõ ràng. Đó cũng là lý do khiến HLV Hector Souto mong muốn tận dụng lợi thế sân nhà và sự ủng hộ nhiệt thành từ khán giả. Ông hy vọng những lợi thế đó sẽ giúp đội bóng xứ vạn đảo có cơ hội tiến vào vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Tuy nhiên, không chỉ Indonesia hiểu rõ đối thủ, mà nhìn từ phía futsal Việt Nam, HLV trưởng Diego Giustozzi và ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu này. Họ nghiên cứu kỹ lối chơi của Indonesia, ghi nhớ những kết quả đối đầu trong những năm gần đây và định hình chiến thuật hợp lý để đối phó với tốc độ, kỹ thuật cùng sức ép từ đội chủ nhà. Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội tại SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tỷ số 1-0.

Vì thế, trận đại chiến giữa Indonesia và Việt Nam có thể là một trong những cặp đấu cân não nhất của vòng tứ kết của giải đấu.

