Trung Quốc mời tuyển U23 Việt Nam tái đấu ngay tháng 3

TPO - Theo tờ Titan của Trung Quốc, nhiều khả năng trận bán kết U23 châu Á 2026 sẽ được tái hiện ngay tháng sau, khi U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc gặp nhau trong khuôn khổ một giải giao hữu.

U23 Việt Nam từng đá giao hữu với U23 Trung Quốc tại Panda Cup 2025 và thắng 1-0

Sự kiện này được phía Trung Quốc đăng cai. Nó nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Á vận hội 2026 của bóng đá xứ tỷ dân. Theo đó, LĐBĐ Trung Quốc sẽ mời Việt Nam, Thái Lan và Uzbekistan tham dự giải Tứ hùng. Thể thức giải tương tự Panda Cup 2025 khi 4 đội đá vòng tròn 1 lượt chọn ra đội có thành tích tốt nhất giành chức vô địch.

Tất cả các trận sẽ diễn ra trong dịp FIFA Days tháng 3. Khi ấy các CLB không phải thi đấu các giải chính thức. Vậy nên các đội tuyển dự kiến có thể mang theo lực lượng mạnh nhất đến tranh tài.

U23 Trung Quốc rất kỳ vọng vào sự kiện này. Sau khi về thứ 2 ở U23 châu Á 2026, Trung Quốc hướng tới Á vận hội 2026 với sự tự tin rất cao. Thế hệ của Li Hao, Xiao Peng, Xu Bin… được kỳ vọng có thể tiếp tục đưa bóng đá Trung Quốc vươn tới đỉnh cao.

Trong khi đó U23 Thái Lan coi sự kiện này là cơ hội để họ tiếp tục rèn quân, duy trì sự gắn kết trong đội. Ở cuộc họp kỹ thuật vào tuần trước, HLV Wang Thawatchai Damrong-Ongtrakul xác nhận Thái Lan sẽ tham dự. Uzbekistan cũng sẽ góp mặt ở sự kiện này.

Từ phía Việt Nam, Titan Sports khẳng định Trung Quốc đã gửi lời mời đến Việt Nam. Dù chưa có câu trả lời chính thức nào nhưng truyền thông Trung Quốc tin rằng đối tác sẽ gật đầu.

“Với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Liên đoàn bóng đá Trung Quốc và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (được thiết lập vào tháng 8 năm ngoái), lời mời mới này là điều dễ hiểu. Nên nhớ Việt Nam liên tục cử các đội tuyển U23/U21 quốc gia sang Trung Quốc thi đấu”.

Nếu góp mặt ở giải Tứ hùng sắp tới, Việt Nam gần như chắc chắn sẽ đem theo đội hình U21 với những Văn Bình, Lê Phát, Thành Trung… Đây là lứa cầu thủ sinh năm 2005 trở về sau, được “ươm mầm” cho Á vận hội 2026. Với dàn sao tiềm năng này, Việt Nam (thực tế là đội U21) sẽ gặp đội hình U23 mạnh nhất của Trung Quốc vào cuối tháng 3.