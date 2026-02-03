Al Nassr lại mua 'hàng thải' từ Al Hilal, cố tình trêu tức Ronaldo?

TPO - Đáp lại yêu cầu tăng cường lực lượng mạnh mẽ từ Cristiano Ronaldo, Al Nassr chỉ mua cầu thủ 0 đồng: Abdullah Al-Hamdan. Mà cầu thủ này lại là hàng thải từ Al Hilal.

Rạng sáng nay,Cristiano Ronaldo đã vắng mặt trong trận thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh tại giải Vô địch quốc gia. Anh tức giận với ban lãnh đạo CLB chủ quản, cụ thể là cầu thủ 40 tuổi này bất mãn với Quỹ Đầu tư Công cộng Saudi Arabia (PIF).

PIF sở hữu 4 CLB mạnh nhất Saudi Arabia gồm Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli. Theo Ronaldo, Al Nassr và Al Hilal đang đua vô địch Saudi Pro League nhưng nếu như Al Nassr không được đầu tư mua sắm thì Al Hilal liên tục được rót hầu bao để mua những cầu thủ đắt giá.

Đội bóng áo xanh da trời đã hoàn tất thương vụ 2 triệu euro đưa Pablo Mari về từ Fiorentina, chiêu mộ tiền đạo trẻ Kader Meite từ Rennes với giá 30 triệu euro. Đặc biệt, Al Hilal được rót tiền tấn để thu nạp Karim Benzema theo hợp đồng 18 tháng, trả lương tới hơn 100 triệu euro/năm cho ngôi sao người Pháp.

Ronaldo đã cáo buộc PIF thiên vị trong việc quản lý các CLB. Anh có cơ sở của mình vì mùa Đông này, Al Nassr chỉ ký hợp đồng với 1 cầu thủ. Đó là Haydeer Abdulkareem, một tiền vệ trẻ người Iraq. Nhưng Haydeer Abdulkareem gần như vô danh, thậm chí giá trị chỉ đạt giá trị 300 ngàn euro.

Ronaldo muốn có ngôi sao, Al Nassr đáp lễ bằng cầu thủ 0 đồng Abdullah Al-Hamdan

Anh càng thất vọng vì Al Nassr “đóng băng” quyền lực của Simao Coutinho (giám đốc thể thao) và José Semedo (giám đốc điều hành). Đây vốn là 2 vị quan chức Bồ Đào Nha vốn nhận được sự hậu thuẫn lớn từ Ronaldo.

Nhưng chưa dừng lại ở đó. Sáng 3/2, Al Nassr xác nhận họ vừa chiêu mộ Abdullah Al-Hamdan theo dạng 0 đồng. Tiền đạo 26 tuổi chính là “hàng thải” của Al Hilal sau khi CLB này hoàn tất thương vụ Karim Benzema. Abdullah Al-Hamdan chỉ ghi trung bình 1 bàn/mùa cho Al Hilal nên sau khi đón Benzema về, đội bóng áo xanh da trời lập tức tống khứ anh sang Al Nassr.

Với một cầu thủ có giá chỉ 325 ngàn euro (theo Transfermarkt) như Abdullah Al-Hamdan, rõ ràng Al Nassr đang tiến hành một thương vụ cho thấy họ yếu thế hơn Al Hilal rất nhiều. Và trong bối cảnh Ronaldo đang khó chịu, việc Al Nassr tiến hành thương vụ 0 đồng với Abdullah Al-Hamdan chẳng khác nào trêu tức Ronaldo.

Trong bối cảnh tình hình căng thẳng hiện nay, tương lai của Ronaldo một lần nữa trở thành chủ đề được bàn tán. Tháng 12 năm ngoái, anh từng mở lời về khả năng trở lại châu Âu đồng thời khẳng định lại tham vọng đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Không loại trừ khả năng CR7 càng có động lực rời Al Nassr sau động thái này.