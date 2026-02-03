Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Tuyển futsal Thái Lan thua ê chề, sớm dừng bước ở VCK châu Á

Đặng Lai

TPO - Ở trận tứ kết đầu tiên giải vô địch Futsal châu Á 2026, đội tuyển Thái Lan đã nhận thất bại đau đớn trước Iraq. Kết quả này khiến Thái Lan bị loại sớm, không thể tái hiện thành tích lọt vào chung kết năm 2024.

627973970-1439934440820722-4020542051466223311-n.jpg
Ngôi sao số 1 tuyển futsal Thái Lan, Muhammad Osamanmusa bất lực nhìn đội nhà thất trận

Thái Lan bước vào trận tứ kết gặp Iraq vào lúc 15h00 hôm nay với vị thế cao hơn. Họ dẫn đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng trong khi Iraq xếp thứ 2 bảng B. Tuy nhiên trên sân, thế trận cho thấy Thái Lan không hề vượt trội đối thủ. Các pha phối hợp của Thái Lan khá bế tắc.

Trước lối chơi áp sát từ phía Iraq, các cầu thủ áo xanh hiếm khi có khoảng trống dứt điểm. Thế trận này khá giống với cuộc so tài giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Thái Lan ở vòng bảng. Nhưng khác với Việt Nam, Iraq dứt điểm sắc bén hơn.

Phút thứ 8, Mustafa Ihsan Al Bayati đã đưa bóng vào lưới Thái Lan, mở điểm cho đại diện Tây Á. Dù gỡ hòa ngay sau đó 1 phút nhưng Thái Lan không thể cải thiện thế trận. Các pha đan bóng của họ vẫn rất bí ý tưởng.

Trong khi đó, Iraq chớp thời cơ với những cú dứt điểm điện xẹt. Gần như có khoảng trống là họ dứt điểm. Đầu hiệp 2, Mustafa Ihsan Al Bayati ghi bàn thứ 2. Anh tung cú đá ngoài vòng cấm đưa bóng đi sệt, khiến thủ môn Thái Lan đổ người không kịp.

627199364-1439934310820735-2077556097386634025-n.jpg

Từ lúc này, Thái Lan có dấu hiệu nóng vội. Càng tấn công, họ càng vội vàng dứt điểm khiến chất lượng các cú đá không cao. Phút 33, Iraq vươn lên dẫn 3-1 khi Mustafa Ihsan nhận bóng rồi chuyền cho Salim Kadim ghi bàn.

4 phút sau, Iraq nới rộng khoảng cách lên 4-1. Trong một tình huống hãm thành, Ibrahim Ahmed nhanh chân tung cú sút. Bóng bật ra nhưng ngay lập tức anh đá bồi găm bóng vào lưới.

Thời gian còn lại, Thái Lan chơi power-play nhằm cứu vãn tình hình. Nhưng những gì họ có được chỉ là bàn gỡ 2-4 ở phút cuối cùng. Chaowalai Sriawut tung cú sút xa chất lượng làm tung mành lưới.

Tỷ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về phía Iraq. Như vậy, hành trình của tuyển futsal Thái Lan đã sớm chấm dứt. Đội tuyển này không thể tái hiện thành tích vào chung kết như năm 2024.

Đặng Lai
#futsal #Thái Lan #bóng đá Thái Lan #bóng đá Việt Nam #Việt Nam #futsal châu Á #bóng đá trong nhà

Xem thêm

Cùng chuyên mục