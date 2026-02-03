Tuyển futsal Thái Lan thua ê chề, sớm dừng bước ở VCK châu Á

TPO - Ở trận tứ kết đầu tiên giải vô địch Futsal châu Á 2026, đội tuyển Thái Lan đã nhận thất bại đau đớn trước Iraq. Kết quả này khiến Thái Lan bị loại sớm, không thể tái hiện thành tích lọt vào chung kết năm 2024.

Ngôi sao số 1 tuyển futsal Thái Lan, Muhammad Osamanmusa bất lực nhìn đội nhà thất trận

Thái Lan bước vào trận tứ kết gặp Iraq vào lúc 15h00 hôm nay với vị thế cao hơn. Họ dẫn đầu bảng A sau 3 trận toàn thắng trong khi Iraq xếp thứ 2 bảng B. Tuy nhiên trên sân, thế trận cho thấy Thái Lan không hề vượt trội đối thủ. Các pha phối hợp của Thái Lan khá bế tắc.

Trước lối chơi áp sát từ phía Iraq, các cầu thủ áo xanh hiếm khi có khoảng trống dứt điểm. Thế trận này khá giống với cuộc so tài giữa đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Thái Lan ở vòng bảng. Nhưng khác với Việt Nam, Iraq dứt điểm sắc bén hơn.

Phút thứ 8, Mustafa Ihsan Al Bayati đã đưa bóng vào lưới Thái Lan, mở điểm cho đại diện Tây Á. Dù gỡ hòa ngay sau đó 1 phút nhưng Thái Lan không thể cải thiện thế trận. Các pha đan bóng của họ vẫn rất bí ý tưởng.

Trong khi đó, Iraq chớp thời cơ với những cú dứt điểm điện xẹt. Gần như có khoảng trống là họ dứt điểm. Đầu hiệp 2, Mustafa Ihsan Al Bayati ghi bàn thứ 2. Anh tung cú đá ngoài vòng cấm đưa bóng đi sệt, khiến thủ môn Thái Lan đổ người không kịp.

Từ lúc này, Thái Lan có dấu hiệu nóng vội. Càng tấn công, họ càng vội vàng dứt điểm khiến chất lượng các cú đá không cao. Phút 33, Iraq vươn lên dẫn 3-1 khi Mustafa Ihsan nhận bóng rồi chuyền cho Salim Kadim ghi bàn.

4 phút sau, Iraq nới rộng khoảng cách lên 4-1. Trong một tình huống hãm thành, Ibrahim Ahmed nhanh chân tung cú sút. Bóng bật ra nhưng ngay lập tức anh đá bồi găm bóng vào lưới.

Thời gian còn lại, Thái Lan chơi power-play nhằm cứu vãn tình hình. Nhưng những gì họ có được chỉ là bàn gỡ 2-4 ở phút cuối cùng. Chaowalai Sriawut tung cú sút xa chất lượng làm tung mành lưới.

Tỷ số chung cuộc là 4-2 nghiêng về phía Iraq. Như vậy, hành trình của tuyển futsal Thái Lan đã sớm chấm dứt. Đội tuyển này không thể tái hiện thành tích vào chung kết như năm 2024.