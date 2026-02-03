Trực tiếp Futsal Việt Nam vs Futsal Indonesia 0-2 (H1): Vào!!! Indonesia ghi bàn thứ 2

report HLV của Futsal Indonesia hiểu rõ Việt Nam

"Đội tuyển Indonesia đã thi đấu với đội tuyển futsal Việt Nam nhiều lần, nên tôi biết cách chuẩn bị cho trận tứ kết sắp diễn ra. Tôi hiểu đội tuyển futsal Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ Indonesia sẽ hồi phục thể lực, qua đó chúng tôi sẽ có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam", Hector Souto cho biết.