Việt Nam dừng bước ở tứ kết Vô địch futsal châu Á trước Indonesia

TPO - Đa Hải lập cú đúp nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn thua chung cuộc 2-3 trước Indonesia ở trận tứ kết giải futsal Vô địch châu Á 2026 diễn ra tối 3/2.

time Hết giờ! Futsal Indonesia 3-2 Futsal Việt Nam Trận đấu khép lại với chiến thắng thuộc về chủ nhà Futsal Indonesia. Những nỗ lực đáng khen ngợi của Futsal Việt Nam là không đủ để tái lập chiến tích vào bán kết từng làm được năm 2016. Với kết quả này, Indonesia sẽ tiến vào bán kết và gặp Nhật Bản. report Cú sút chéo góc của Nhan Gia Hưng Phút 39: Gia Hưng quyết định sút ngay và cơ hội qua đi. report Phút cuối căng thẳng Phút 39: Trận đấu chỉ còn 1 phút. report Futsal Việt Nam hội ý kỹ thuật report Futsal Việt Nam vẫn chơi Power play Phút 38: Futsal Việt Nam vẫn chơi Power play và với tinh thần lên cao, chúng ta có rất nhiều hy vọng khi đối thủ đã phạm lỗi tổng hợp thứ 5. report Quá đáng tiếc! Phút 37: Từ Minh Quang dứt điểm cận thành và sau đó Mạnh Dũng đá bồi. Cả hai cú sút đều không thể thành bàn. goal Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3 Phút 36: Cú sút ở góc hẹp của Đa Hải đã mang lại hy vọng cho Futsal Việt Nam. report Futsal Việt Nam chơi Power play Phút 35: HLV Diego Giustozzi quyết định chơi Power play nhằm tìm kiếm bàn thắng. report Đa Hải đá phạt Phút 34: Indonesia phạm lỗi thứ ba và Đa Hải là người đá phạt. Cú đá thẳng của anh đi chệch cầu môn. report Futsal Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn Phút 33: Lối chơi của Indonesia thực sự khó chịu, với hệ thống chặt chẽ và kỹ luật khiến Futsal Việt Nam đang rất bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Habibie. report Quá đáng tiếc! Phút 30: Việt Nam phản công. Từ Minh Quang xử lý bên cánh phải và bóng tới chân Châu Đoàn Phát, người có hai tình huống dứt điểm liên tiếp nhưng thủ môn Habibie cũng liên tục cản phá. report Hai cú sút liên tiếp nhưng không có bàn thắng Phút 28: Futsal Việt Nam phản công. Đa Hải dứt điểm góc hẹp. Bóng bật ra và Mạnh Dũng thực hiện cú đá bồi nhưng vẫn không thành công. goal Khoảng cách 2 bàn lại được thiết lập Phút 26: Quá chóng vánh. Indonesia đẩy lên và ngay lập tức có bàn thắng. goal Futsal Việt Nam rút ngắn tỷ số Phút 25: Châu Đoàn Phát kiến tạo và Đa Hải dứt điểm chuẩn xác, đánh bại thủ môn Habibie. Tỷ số là 1-2. report Vẫn không được! Phút 25: Hai tình huống dứt điểm liên tiếp nhưng cầu môn của Indonesia vẫn đứng vững. report Minh Quang dứt điểm từ xa Phút 24: Từ Minh Quang đi bóng cắt sang cánh trái và dứt điểm chéo góc. Tuy nhiên khoảng cách quá xa khiến bóng đi thiếu chính xác. report Tiếp tục là các cơ hội bỏ lỡ Phút 23: Các chân sút của Futsal Việt Nam vẫn chưa có được sự chính xác trong các tình huống dứt điểm cuối cùng. report Khởi đầu tốt cho Futsal Việt Nam Phút 21: Dương Ngọc Linh có tình huống qua người và đưa bóng vào đầy nguy hiểm, nhưng Đoàn Phát không thể băng vào đá bồi. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 20: Trong phần còn lại của trận đấu, chúng ta hãy cùng chờ xem HLV Diego Giustozzi và các học trò xoay chuyển tình thế như thế nào. time Hiệp một khép lại! Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 2-0 nghiêng về đội chủ nhà Futsal Indonesia. Futsal Việt Nam đã tạo ra không ít cơ hội nhưng lại lần lượt bỏ lỡ đáng tiếc. report Đa Hải bỏ lỡ quá đáng tiếc Phứt 19: Đa Hải có cơ hội tốt để ghi bàn nhưng cú đạt lòng lại thiếu chính xác. report Nỗ lực của Thịnh Phát Phút 18: Thịnh Phát giữ bóng và xử lý hay để có góc sút, nhưng bóng lại đi chệch cột khá xa. report Đa Hải sút phạt đưa bóng đi vọt xà! Phút 16: Indonesia phạm lỗi (lỗi tổng hợp thứ 5) và Đa Hải quyết định dứt điểm ngay, tiếc là bóng đi chệch khung thành. report Văn Tú cứu thua xuất sắc Phút 15: Thủ môn Văn Tú đã chơi đầy nỗ lực, cứu cho đội nhà một bàn thua. report Không được! Phút 14: Thủ môn Văn Tú dâng cao và thực hiện đường chuyền xuất sắc cho Quang Nguyên ở cánh trái, nhưng tiếc rằng không có pha bóng đặc biệt tiếp theo tạo ra. report Phản công không thành Phút 14: Futsal Việt Nam phản công sau tình huống đá phạt bất thành của Indonesia. Thái Huy rất nỗ lực giữ bóng bên cánh trái và thực hiện cú dứt điểm vào góc gần, song không làm khó được thủ môn đối phương. yellow Đa Hải nhận thẻ vàng Phút 13: Đa Hải phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm rất không nên với cầu thủ đội bạn. report Ngọc Anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn Phút 12: Từ Minh Quang, Đa Hải phối hợp hay mang đến cơ hội bằng vàng cho Ngọc Ánh, nhưng anh lại dứt điểm vọt xà. goal Futsal Indonesia nâng tỷ số lên 2-0 Phút 11: Indonesia phản công và các cầu thủ Futsal Việt Nam không kịp lùi về. Điều tồi tệ đã xảy ra. Andiansyad Nur là người ghi bàn. report Đến lượt Thái Huy dứt điểm Phút 10: Trận đấu tiếp tục và Futsal Việt Nam thể hiện quyết tâm mạnh mẽ bằng cú sút từ xa của Thái Huy. report Futsal Việt Nam xin hội ý Phút 10: HLV Diego Giustozzi đã xin trọng tài cho hội ý. report Indonesia đá phạt Phút 9: Từ Minh Quang phạm lỗi lần thứ hai sau khi đã nhận thẻ vàng, mang đến cơ hội đá phạt cho Indonesia. Tuy nhiên cú đá sau đó đã bị Nhan Gia Hưng chặn lại. report Vẫn không vào! Phút 9: Vũ Ngọc Ánh tung ra cú sút bất ngờ từ rất xa, nhưng một lần nữa, thủ môn của Indonesia vẫn là người chiến thắng. report Quá đáng tiếc! Phút 7: Từ cánh trái, Đa Hải giữ bóng và cắt vào trong trước khu tung ra cứ sút chân phải. Bóng đi vào góc cao nhưng thủ môn của Indonesia đã cản phá xuất sắc. goal Futsal Indonesia có bàn thắng Phút 4: Brian đã mở tỷ số sau tình huống dàn xếp đáp phạt góc, cú sút khẽ chạm Nhan Gia Hưng và đi vào lưới. report Hai cú sút liên tiếp Phút 3: Từ quả phạt góc bên cánh phải, Từ Minh Quang tung ra cú sút trái phá nhưng bị bật ra. Sau đó là cú sút khác của Ngọc Ánh nhưng chạm chân cầu thủ chủ nhà đi ra ngoài biên ngang. report Cú dứt điểm đầu tiên của Futsal Việt Nam Phút 2: Châu Đoán Phát tung ra cú sút ngay từ biên trái, nhưng đi chệch khung thành. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu giữa Futsal Indonesia và Futsal Việt Nam chính thức bắt đầu! report Quốc ca Việt Nam vang lên tại Indonesia Arena report Đội Futsal Việt Nam tại Indonesia Arena, Senayan report Danh sách đăng ký của hai đội report HLV của Futsal Indonesia hiểu rõ Việt Nam "Đội tuyển Indonesia đã thi đấu với đội tuyển futsal Việt Nam nhiều lần, nên tôi biết cách chuẩn bị cho trận tứ kết sắp diễn ra. Tôi hiểu đội tuyển futsal Việt Nam. Tôi hy vọng các cầu thủ Indonesia sẽ hồi phục thể lực, qua đó chúng tôi sẽ có đội hình tốt nhất cho trận tứ kết gặp đội tuyển Việt Nam", Hector Souto cho biết. report HLV Diego Giustozzi tin vào khả năng của các học trò “Futsal Indonesia là một trong những đội mạnh nhất châu Á, nhưng tôi hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của Futsal Việt Nam. Vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”, HLV Diego Giustozzi nói. report Sẵn sàng cho trận chiến

Trước trận đấu, HLV Diego Giustozzi đã ca ngợi Futsal Indonesia có thể chơi bóng với tốc độ rất cao, kỹ thuật tốt, tổ chức chặt chẽ và sở hữu nhiều cá nhân nổi bật”. Quả thực, nếu nhìn vào những gì đã thể hiện ở VCK Futsal châu Á 2026, đội chủ nhà Futsal Indonesia đã gây ấn tượng mạnh khi ghi đến 11 bàn thắng (trung bình 3,7 bàn/trận). Sức mạnh tấn công của họ cũng rất đa dạng với 7 cầu thủ có tên trong danh sách lập công. Nguy hiểm nhất dĩ nhiên là Iqbal Rahmattulah với 3 lần nổ súng.

Vì HLV Hector Souto vốn là chuyên gia thể lực nên ông đã thành công trong việc tạo dựng nền tảng thể lực dồi dào cho các học trò. Kết hợp với kỹ thuật và sự nhanh nhẹn, Futsal Indonesia thực sự là một đội bóng đáng gờm, với hệ thống vận hành mượt mà và nhiều cá nhân xuất sắc.

Tuy nhiên HLV Futsal Việt Nam cũng tự tin với những gì các học trò đã trình diễn. “Tôi rất hài lòng, thậm chí có phần bất ngờ với phong độ cá nhân và lối chơi tập thể của toàn đội. Vì vậy tôi hoàn toàn tin tưởng vào các cầu thủ của mình”, ông nói.

Trong trường hợp Futsal Việt Nam giữ được sự điềm tĩnh trong triển khai chiến thuật và xử lý bóng, duy trì sự mạch lạc trong lối chơi, đồng thời tận dụng triệt để các cơ hội và hạn chế tối đa sai sót cá nhân, một chiến thắng là hoàn toàn có thể.