Công an Hà Nội và bước ngoặt cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26

TPO - Chiến thắng trước Ninh Bình không chỉ giúp Công an Hà Nội vươn lên ngôi đầu bảng, mà còn khiến cuộc đua vô địch LPBank V.League 2025/26 trở nên gay cấn, hấp dẫn hơn. Đoàn quân của HLV Mano Polking cho thấy họ đang vươn lên như ứng viên hàng đầu.

Ninh Bình phụ thuộc nhiều vào Hoàng Đức trong khi Công an Hà Nội sở hữu lực lượng có chiều sâu và đầy chất lượng (ảnh Anh Tú)

Phá vỡ thế độc tôn

Trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 1/2, câu lạc bộ Ninh Bình độc chiếm ngôi đầu V.League 2025/26 sau 10 vòng đấu liên tiếp, đồng thời duy trì mạch bất bại ở giải quốc nội (tính trong thời gian chính thức) lên con số 36. Xuyên suốt giai đoạn V.League tạm nghỉ để nhường chỗ cho U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo tiếp tục nâng tầm chiều sâu đội hình bằng việc đưa về hàng loạt bản hợp đồng chất lượng như Trương Tiến Anh, Hoàng Thái Bình, Lê Văn Thuận hay Nguyễn Thái Sơn.

Phong độ, đội hình và vị thế giúp Ninh Bình tạo thế độc tôn ở V.League ngay khi thăng hạng. Đặc biệt hơn, Hoàng Đức và các đồng đội cũng có được kết quả tích cực trước các đối thủ cạnh tranh như Công an TPHCM, Hà Nội FC, Nam Định… Trong bối cảnh người hâm mộ mặc định cuộc đua vô địch V.League sẽ diễn ra một chiều thì Công an Hà Nội đã ngáng đường bước tiến của đại diện Cố đô.

Chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình ở vòng 12 V.League giúp Công an Hà Nội vượt qua chính đối thủ này để vươn lên ngôi đầu bảng, đồng thời góp phần khiến cuộc đua vô địch V.League trở nên hấp dẫn và khó lường hơn.

Dưới tay HLV Mano Polking, Công an Hà Nội đã chơi thứ bóng đá ngày càng quyến rũ. Trên thực tế, họ là đội bóng có chiều sâu về lực lượng, cân bằng 3 tuyến và sở hữu những ngôi sao hàng đầu như Nguyễn Quang Hải, Phan Văn Đức, Đoàn Văn Hậu hay Nguyễn Filip...Sự xuất hiện của nhà cầm quân Brazil giúp Công an Hà Nội hoàn thiện mảnh ghép họ thiếu nhất, là 1 thuyền trưởng đủ tầm.

Về phần mình, ngay sau thất bại trên sân Hàng Đẫy, Ninh Bình lập tức tăng lực lượng. Đội bóng này đã chiêu mộ tiền đạo Fred Friday từ Hải Phòng nhằm tăng cường ở mặt trận tấn công. Nhiều thông tin cho rằng họ cũng sẽ có thêm sự phục vụ của trung vệ Nguyễn Nhật Minh trong thời gian tới. Ninh Bình hiểu rằng nếu tiếp tục sảy chân trong thời gian tới, nguy cơ bị Thể Công Viettel áp sát và Công an Hà Nội bỏ xa sẽ hiện diện.

Trong khi đó, Công an Hà Nội sẽ dồn toàn lực cho mặt trận V.League, sau thất bại ở Cúp Quốc gia và giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Thầy trò HLV Mano Polking đang có lợi thế về lịch thi đấu khi vẫn còn 1 trận chưa đá. Đồng nghĩa, nếu giành 3 điểm ở trận đá bù, Quang Hải và các đồng đội sẽ nới rộng khoảng cách điểm số với Ninh Bình trong cuộc đua vô địch V.League 2025/26.

Bên cạnh đó, về mặt lực lượng, ngoại trừ Vũ Văn Thanh đang điều trị chấn thương, đa số “hoả lực” của CLB Công an Hà Nội đã sẵn sàng để bước vào giai đoạn quan trọng. Hơn thế nữa, sự trưởng thành của những tài năng trẻ như Đình Bắc, Minh Phúc và Lý Đức tiếp thêm nội lực cho HLV Mano Polking.

Chờ Thanh Hoá vượt sóng

Trái ngược với tình cảnh của Công an Hà Nội và Ninh Bình, CLB Thanh Hoá gặp vô vàn khó khăn, từ thượng tầng đến chiều sâu đội hình. Đội bóng xứ Thanh hiện chỉ còn 14-15 cầu thủ đảm bảo thể lực thi đấu, số còn lại gặp những vấn đề khác nhau. Nếu một vài cầu thủ không may bị đau trên sân, HLV Mai Xuân Hợp có thể phải đưa thủ môn vào sân bất đắc dĩ.

Các cầu thủ Thanh Hoá thực sự phải “nghiến răng” để vượt qua sóng gió. Ngoài chế độ đãi ngộ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện thượng tầng, thể trạng của nhiều gương mặt cũng không đảm bảo. Đơn cử như trong trận hoà quả cảm 2-2 trước Nam Định, Trịnh Văn Lợi, Lê Quốc Phương bị đau, Phạm Trùm Tỉnh sốt cao… nhưng họ vẫn phải xuất hiện trong danh sách đăng ký hoặc hiện diện trên sân vì lực lượng tổn thất.

Ngay sau VCK U23 châu Á 2026, Thanh Hoá cũng mất thêm 3 cầu thủ quan trọng gồm tiền vệ Nguyễn Thái Sơn. Người hâm mộ xứ Thanh có lẽ chưa bao giờ trải qua giai đoạn buồn như vậy.

Không đến mức thảm cảnh như Thanh Hoá nhưng Đà Nẵng vẫn chưa gượng dậy trong cuộc đua trụ hạng. Mới đây, đội bóng sông Hàn cũng đã trải qua biến động thượng tầng khi HLV kỳ cựu Phan Thanh Hùng nói lời chia tay. Họ cũng vừa nhận thất bại trước Hoàng Anh Gia Lai trong “trận cầu 6 điểm” ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

May mắn cho Đà Nẵng hay phần nào là Thanh Hoá khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp cũng không có phong độ cao. PVF-CAND, SLNA vẫn giậm chân tại chỗ sau những thất bại tại vòng 12. Do vậy, cuộc đua trụ hạng V.League vẫn thắp lên niềm hy vọng cho các đội bóng.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn