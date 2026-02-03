Nguyễn Anh Minh chính thức chào sân NCAA, mở cánh cửa hành trình tới PGA Tour

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Bắt đầu thi đấu tại hệ thống danh giá NCAA Division I trong màu áo đội golf Đại học Oregon State, golfer nghiệp dư số 1 Việt Nam Nguyễn Anh Minh đang từng bước đi trên lộ trình quen thuộc của nhiều ngôi sao golf thế giới, từ sân chơi đại học Mỹ tới các tour chuyên nghiệp đỉnh cao.

2-5130.jpg

Theo thông tin từ website thể thao chính thức của Đại học Oregon State, Nguyễn Anh Minh đã được đăng ký thi đấu ngay từ đầu mùa giải NCAA 2026, cho thấy sự tin tưởng của ban huấn luyện đối với tài năng trẻ 18 tuổi đến từ Việt Nam.

Giải đấu mở màn của Anh Minh là Jones Cup Invitational, một trong những giải golf nghiệp dư uy tín hàng đầu nước Mỹ, diễn ra trên sân Ocean Forest Golf Club (bang Georgia). Trong lần ra quân đầu tiên tại môi trường golf đại học Mỹ, Anh Minh hoàn tất giải đấu trong Top 40, kết quả tích cực nếu đặt trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của sân chơi này.

Ngay sau đó, golfer Việt Nam tiếp tục được đăng ký tham dự Amer Ari Invitational 2026, diễn ra từ ngày 5 đến 7/2 tại Hawaii. Đây là giải đấu truyền thống của NCAA Division I, quy tụ nhiều đội golf mạnh và được xem là bài kiểm tra toàn diện về thể lực, bản lĩnh thi đấu cũng như khả năng duy trì phong độ khi phải tranh tài liên tục trong nhiều ngày.

Anh Minh làm quen sân thi đấu của Amer Ari Invitational 2026.

Việc được ra sân đều đặn tại các giải đấu lớn ngay từ đầu mùa cho thấy Nguyễn Anh Minh đã hòa nhập nhanh với môi trường mới, bất chấp việc vừa bước vào hệ thống golf đại học Mỹ, nơi tập trung nhiều tài năng hàng đầu thế giới ở lứa tuổi sinh viên.

Những trải nghiệm tại NCAA không chỉ giúp Anh Minh tích lũy kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới (WAGR), qua đó mở rộng cơ hội tham dự các giải đấu lớn và từng bước hướng tới con đường chuyên nghiệp trong tương lai.

Mùa giải NCAA 2026 mới chỉ bắt đầu. Theo lịch trình công bố, đội golf nam Đại học Oregon State sẽ tiếp tục tham dự nhiều giải đấu tại Mỹ trong những tháng tới. Với bước khởi đầu thuận lợi và cơ hội ra sân thường xuyên, Nguyễn Anh Minh đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định năng lực cá nhân, đồng thời góp phần đưa hình ảnh golf Việt Nam tiến gần hơn tới môi trường thể thao đỉnh cao của Mỹ.

Lịch thi đấu của đội golf Đại học Oregon State thời gian tới:

1-8164.jpg
Trọng Đạt
#Nguyễn Anh Minh #NCAA #PGA Tour #golf Việt Nam #Oregon State #giải golf #đại học Mỹ

