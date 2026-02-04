Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tô thêm sắc hồng cho Măng Đen

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
TPO - Không chỉ là sân chơi thể thao mới mẻ, Giải Pickleball tỉnh Quảng Ngãi mở rộng 2026 được tổ chức tại xã Măng Đen còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp du lịch xanh, phát triển bền vững khi toàn bộ nguồn thu được dành để trồng hoa anh đào, làm dày thêm sắc xuân nơi đại ngàn.

Ngày 3/1, tại xã Măng Đen, Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Giải Pickleball tỉnh Quảng Ngãi mở rộng với chủ đề “Chung tay ươm mầm xanh Măng Đen”. Đây là một trong 9 hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen năm 2026.

Giải đấu quy tụ 42 vận động viên là người dân địa phương, du khách, vận động viên chuyên nghiệp, cán bộ quản lý, đại diện các doanh nghiệp và đơn vị lữ hành. Các vận động viên tranh tài ở 3 nội dung: Open, Cộng đồng và Giao lưu, thi đấu từ vòng bảng đến tứ kết, bán kết và chung kết trong không khí sôi nổi, gắn kết.

Điểm đặc biệt của giải Pickleball lần này là toàn bộ kinh phí huy động được dùng để mua và trồng hoa anh đào Sakura Nhật Bản tại các điểm du lịch trên địa bàn Măng Đen.

Các vận động viên tham gia tranh tài.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã gây quỹ được 125 triệu đồng, tương đương 1.250 cây hoa anh đào, góp phần phủ xanh cảnh quan và tạo thêm sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng cao nguyên.

Phát biểu sau giải đấu, bà Bạch Thị Mân - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi gửi lời cảm ơn tới người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp đã đồng hành, chung tay “ươm mầm xanh” cho Măng Đen.

Giải Pickleball không chỉ dừng lại ở một hoạt động thể thao, mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, chuyển hóa tinh thần trách nhiệm xã hội thành những hành động cụ thể vì môi trường.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã gây quỹ được 125 triệu đồng, tương đương 1.250 cây hoa anh đào.

Nhiều du khách và vận động viên tham gia giải bày tỏ sự thích thú khi vừa trải nghiệm du lịch Măng Đen, vừa trực tiếp đóng góp vào việc trồng hoa anh đào, tạo nên không gian xanh và lan tỏa thông điệp du lịch xanh, bền vững.

“Những cây hoa anh đào Sakura được trồng từ giải đấu sẽ tiếp tục tô thêm sắc hồng cho Măng Đen, làm bức tranh du lịch nơi đại ngàn thêm cuốn hút, đồng thời mở ra sinh kế lâu dài cho người dân địa phương gắn bó với du lịch”, lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Nguyễn Ngọc - Hoài Văn
