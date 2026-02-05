Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Ronaldo bỏ tập, tiếp tục từ chối ra sân cho Al Nassr

Hương Ly
TPO - Cristiano Ronaldo sẽ vắng mặt trong trận Al Nassr đối đầu Al Ittihad vào rạng sáng 7/2 (giờ Hà Nội).

1ad14330-51f3-11f0-a905-01a82a8086fe.jpg

Theo ESPN, CR7 tiếp tục đình công để phản đối Quỹ đầu tư PIF. Chỉ khi nào nhận được câu trả lời xác đáng từ PIF, siêu sao người Bồ Đào Nha mới xỏ giày trở lại thi đấu cho Al Nassr.

Ronaldo không tham gia buổi tập gần nhất của Al Nassr vào rạng sáng 5/2 (giờ Hà Nội). Trước đó, cựu sao MU đăng tấm ảnh tập luyện lên Instagram nhưng không chia sẻ gì. Bài đăng mới nhất của Ronaldo hút hơn 9 triệu view trong chưa đầy một ngày. Cộng đồng mạng đã thả vào tấm ảnh 14.000 bình luận, có cả lời chỉ trích và ủng hộ Ronaldo.

Tình hình của Ronaldo tại Al Nassr căng như dây đàn, sau khi anh từ chối ra sân ở trận Al Nassr thắng Al Riyadh. Giới chủ Saudi Arabia đã phát cảnh báo khẩn, yêu cầu Ronaldo nhanh chóng trở lại tập luyện và thi đấu cho CLB.

Ronaldo đình công để phản đối cách làm bóng đá của Quỹ PIF, đơn vị đang nắm 75% quyền sở hữu 4 CLB lớn ở Saudi Arabia. Siêu sao người Bồ cho rằng PIF ngó lơ Al Nassr, chỉ tập trung đầu tư vào Al Hilal ở các kỳ chuyển nhượng.

Động thái của Ronaldo được cho là để ngăn cản Benzema đến Al Hilal, song bất thành. Khi Al Hilal có Benzema, Al Nassr càng khó khăn trên cuộc đua vô địch. Lúc này, CLB của Ronaldo đang kém kình địch 3 điểm.

Từ vụ Ronaldo đình công, xuất hiện một loạt tin đồn về việc CR7 sẽ sớm chia tay Saudi Pro League. Song, kịch bản Ronaldo rời đi không dễ xảy ra khi anh còn hợp đồng với CLB đến tháng 6/2027. Để phá vỡ hợp đồng của Ronaldo, các CLB cần chi không dưới 50 triệu euro.

Không dễ để Ronaldo có bến đỗ phù hợp nếu rời Al Nassr sau mùa này. Bên cạnh mức phí chuyển nhượng cao, khoản lương khổng lồ của CR7 là gánh nặng. Theo A Bola, Ronaldo đang nhận khoảng 4,5 triệu euro/tuần. Tính gộp cả năm, Ronaldo bỏ túi khoảng 200 triệu euro tiền lương cơ bản, con số cao kỷ lục làng bóng đá.

Các CLB lớn không có nhu cầu chiêu mộ Ronaldo. Những CLB tầm trung, nhỏ ở châu Âu khó đáp ứng mức lương cao cho CR7. MLS được cho là bến đỗ khả dĩ nhất cho Ronaldo. Song, để Ronaldo rời Al Nassr ngay mùa hè này, các CLB phải chi tiền phá vỡ hợp đồng và đây cũng là trở ngại lớn.

Bản thân Al Nassr cũng chưa nghĩ tới cảnh sớm chia tay Ronaldo. CR7 là gương mặt thương hiệu của CLB, giúp đội bóng thu hút thương mại và kéo sự chú ý của khán giả. Ronaldo cũng là cái tên giúp nâng tầm sức hút cho giải đấu Saudi Arabia.

Hương Ly
#Ronaldo #Al Nassr #Saudi Arabia #PIF #chuyển nhượng #Benzema #bóng đá ả rập #tin mới ronaldo

