Nhận định bóng đá Nam Định vs Johor Darul Ta’zim, 19h30 ngày 5/2: Bảo vệ ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá trận Thép Xanh Nam Định vs Johor Darul Ta'zim (JDT) diễn ra lúc 19h30 ngày 5/2 trong khuôn khổ lượt cuối bảng B giải vô địch các CLB Đông Nam Á (Shopee Cup). Phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Nam Định chỉ cần 1 trận hoà trước Johor để giữ vị trí đầu bảng

Nhận định trước trận đấu Nam Định vs Johor

Thép Xanh Nam Định đang thể hiện 2 bộ mặt trái ngược nhau ở mùa giải năm nay. Họ chơi đặc biệt tốt khi ra đấu trường khu vực, nhưng bỗng "xìu" xuống khi trở lại V.League, sân chơi đội bóng thành Nam từng 2 lần liên tiếp đăng quang.

Mới trước đó, Nam Định vừa đánh bại Lion City Sailors 3-0 một cách dễ dàng với cú đúp của Nguyễn Xuân Son thì liền sau, họ để Đông Á Thanh Hoá đang trầy trật ở cuộc đua trụ hạng cầm hoà. Nguyễn Xuân Son đá hỏng quả phạt 11m ở trận đấu này.

Nếu bỏ qua sự thất thường trên, Nam Định đang có phong độ tốt tại giải Vô địch các CLB Đông Nam Á. Thầy trò HLV Mauro Jeronimo dẫn đầu bảng với 2 điểm cách biệt so với Johor phía dưới.

Chiến thắng vì vậy là nhiệm vụ bắt buộc với đại diện Malaysia nếu muốn soán ngôi đầu của Nam Định. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Son và các đồng đội chỉ cần hoà đối thủ sẽ tiếp tục vững vị trí đầu bảng.

Phong độ, thành tích đối đầu và lực lượng

Trong 5 trận gần nhất, Nam Định thắng tới 4 và chỉ hoà 1 trận. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jeronimo, đội bóng thành Nam đang dần ổn định. Sự trở lại đầy hưng phấn của Nguyễn Xuân Son là chất xúc tác để Nam Định chơi thăng hoa hơn trong giai đoạn tới.

Bên kia chiến tuyến, Johor không kém ấn tượng với việc toàn thắng cả 5 trận gần nhất. Cuộc đối đầu giữa đôi bên vì vậy hứa hẹn sẽ gay cấn và hấp dẫn. Cơ hội chiến thắng được giới chuyên môn dự báo chia đều cho cả đôi bên.

Về lực lượng, cả hai đều có thành phần mạnh nhất, đặc biệt Johor đón sự trở lại của Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal sau khi được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu. Ba cầu thủ trên đã được đăng ký và ra sân trong chiến thắng 3-0 trước Shan United tại chính đấu trường Shopee Cup hôm 29/1.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Johor Darul Ta’zim:

Nam Định: Nguyên Mạnh, Walber, Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Romulo, Caio Cesar, Tuấn Anh, Percy Tau, Văn Vĩ, Xuân Son.

JDT: Hazmi, Shane Lowry, Jon Irazabal, Corbin-Ong, Hector Hevel, Pasero, Hidalgo, Jonathan Silva, Fazali, João Figueiredo, Bergson.

Dự đoán tỷ số: Nam Định 2-2 Johor