LIV Golf phản ứng dữ dội, dù được trao điểm xếp hạng thế giới OWGR

TPO - LIV Golf lên tiếng chỉ trích gay gắt phán quyết mà họ cho là “chưa từng có tiền lệ”, khi chỉ 10 golfer dẫn đầu mỗi giải đấu của hệ thống này được nhận điểm xếp hạng golf thế giới (OWGR), bất chấp việc lần đầu tiên được OWGR chính thức công nhận.

Bryson DeChambeau là một trong hai golfer LIV Golf trụ lại trong top 50 OWGR.

Hội đồng Xếp hạng Golf Thế giới Chính thức (OWGR) vừa công bố quyết định lần đầu trao điểm xếp hạng cho các golfer thi đấu tại LIV Golf. Dù gọi đây là một “sự công nhận đã quá muộn”, hệ thống giải đấu được Saudi Arabia hậu thuẫn vẫn bày tỏ sự không hài lòng trước những giới hạn mà OWGR áp đặt, đặc biệt trong bối cảnh mỗi giải LIV chỉ có 57 golfer tham dự.

Theo thông lệ, ở 24 giải golf nam chuyên nghiệp khác thuộc OWGR, tất cả các golfer vượt qua cắt loại đều được nhận điểm xếp hạng.

Trong tuyên bố chính thức, LIV Golf khẳng định: “Đây là một kết quả chưa từng có tiền lệ. Không có bất kỳ tour đấu hay hệ thống giải nào trong lịch sử OWGR từng phải chịu một hạn chế như vậy".

LIV Golf nhấn mạnh: “Theo các quy định này, golfer xếp hạng 11 tại một giải LIV Golf bị đối xử giống hệt người xếp hạng 57. Việc chỉ trao điểm cho 10 người dẫn đầu gây tổn hại nghiêm trọng đến những golfer thi đấu ổn định ở đẳng cấp cao nhưng thường xuyên đứng ngay ngoài ngưỡng đó".

Ở chiều ngược lại, OWGR cho biết quyết định trao điểm cho LIV Golf xuất phát từ mong muốn “phản ánh sự thay đổi của bức tranh golf nam chuyên nghiệp”, song đồng thời nhấn mạnh việc giới hạn điểm là do LIV Golf chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành.

Vì sao OWGR chỉ công nhận Top 10 của LIV Golf?

Giải thích cụ thể, OWGR nêu rõ hàng loạt nguyên nhân khiến LIV Golf chỉ được phân bổ điểm cho top 10, bao gồm: quy mô giải trung bình năm 2026 chỉ đạt 57 golfer, thấp hơn mức tối thiểu 75 theo quy định; các giải đấu không có cắt loại; con đường gia nhập LIV mang tính hạn chế, khi chỉ có hai suất đến từ International Series của Asian Tour và ba suất từ một sự kiện thăng hạng “khép kín”.

Ngoài ra, OWGR cũng đề cập tới việc tuyển chọn nhân sự mang tính chủ quan, khi nhiều golfer được mời thay vì giành suất thi đấu thông qua cạnh tranh, cũng như những điều chỉnh nhân sự gần đây dựa trên quốc tịch hơn là tiêu chí chuyên môn.

Dẫu vậy, OWGR thừa nhận LIV Golf đang có những thay đổi đáng chú ý. Toàn bộ 14 giải đấu trong mùa 2026 sẽ thi đấu 72 hố, thay vì 54 hố như trước. Hệ thống này đang lên kế hoạch cải tổ sâu hơn từ mùa 2027, điều mà OWGR khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá.

Quá trình đầy thách thức

Chủ tịch OWGR, Trevor Immelman - nhà vô địch Masters 2008 - cho biết bảy tháng kể từ khi LIV Golf nộp đơn xin xét duyệt điểm xếp hạng là một quá trình “vô cùng phức tạp và đầy thách thức”.

“Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu xếp hạng chính xác những golfer nam hàng đầu thế giới, nhưng đồng thời phải đảm bảo sự công bằng với hàng nghìn golfer khác đang thi đấu trên các hệ thống có con đường thăng tiến minh bạch và mang tính cạnh tranh cao", Immelman nói. “Chúng tôi tin rằng đã tìm ra giải pháp cân bằng, cho phép những golfer thi đấu tốt nhất tại các giải LIV Golf được nhận điểm OWGR".

Theo tính toán, nhà vô địch giải mở màn mùa giải LIV Golf Riyadh tuần này sẽ nhận khoảng 23,03 điểm OWGR, tương đương các giải trên hệ thống DP World Tour (khoảng 25 điểm). Trong khi đó, người chiến thắng tại WM Phoenix Open của PGA Tour được dự đoán nhận 59 điểm.

Các giải đấu lớn của PGA Tour trao 66 điểm cho nhà vô địch, còn các sự kiện FedEx Cup Play-offs cuối mùa, dù có số lượng golfer hạn chế và không có cắt loại, mang về 37 điểm cho người chiến thắng.

Với mặt bằng điểm như vậy, các golfer LIV Golf sẽ cần chuỗi thành tích đỉnh cao kéo dài mới có thể tạo ra bước nhảy đáng kể trên bảng xếp hạng thế giới.

Điểm OWGR đóng vai trò then chốt trong việc giành suất dự bốn giải major hằng năm, với bảng xếp hạng được tính theo chu kỳ hai năm, ưu tiên cho các kết quả gần nhất.

Hiện tại, Tyrrell Hatton và Bryson DeChambeau, lần lượt xếp hạng 22 và 33 thế giới, là hai golfer LIV Golf hiếm hoi còn trụ lại trong top 50. Ngoài ra, năm golfer LIV Golf khác nằm trong top 100, trong đó có Jon Rahm, đang xếp hạng 97.

DeChambeau, nhà vô địch US Open hai lần, cùng Rahm, người từng đăng quang US Open và Masters, đều đang sở hữu suất miễn trừ để tiếp tục góp mặt ở các giải đấu lớn nhất của làng golf.

Đáng chú ý, trong những tuần gần đây, Brooks Koepka, chủ nhân năm danh hiệu major và Patrick Reed, nhà vô địch Masters 2018, đã trở thành hai ngôi sao lớn chia tay LIV Golf để quay lại PGA Tour, cho thấy cục diện của golf đỉnh cao thế giới vẫn đang biến động mạnh.