Những người Anh giàu có đang thay đổi chiến lược chi tiêu

TPO - Như mọi lần, Premier League lại dẫn đầu về số tiền đã chi trong mùa đông, nâng tổng ngân sách chuyển nhượng cả mùa giải 2025/26 lên 3,48 tỷ bảng. Tuy nhiên đã có sự thay đổi trong chiến lược mua sắm của người Anh.

Từng có thời kỳ, trong nỗ lực nâng cấp Premier League, các CLB Anh chi phần lớn trong ngân sách chuyển nhượng cho các ngôi sao bên ngoài lãnh thổ. Nhưng sau đó họ nhận ra, có một sự khác biệt rất lớn giữa một cầu thủ xuất sắc và một cầu thủ xuất sắc ở Ngoại hạng Anh.

Việc thích nghi với môi trường bóng đá xứ sương mù là không dễ dàng, để ngay cả bộ phận tuyển trạch tài giỏi nhất cũng không bao giờ chắc chắn một cầu thủ nước ngoài sẽ phù hợp với cường độ thể lực và sự khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Mỗi bản hợp đồng đều là một canh bạc, và nhiều tên tuổi lớn cũng có nguy cơ trở thành bản hợp đồng thất bại.

Do đó, không quá ngạc nhiên khi các đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh quyết định giảm thiểu rủi ro bằng cách nhắm đến những cầu thủ đang chơi tại chính xứ sương mù. Mùa giải này, bao gồm cả kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa kết thúc, các CLB Anh đã chi hơn 1,29 tỷ bảng để mua cầu thủ từ nhau, chiếm 37% trong tổng số 3,48 tỷ bảng đã chi, đồng thời tăng hơn 400 triệu bảng so với năm ngoái.

Cách đây 7 năm, mùa 2018/19, số tiền họ chi cho cầu thủ đang chơi ở Ngoại hạng Anh chỉ chiếm 10%. Con số này tăng lên ở các mùa tiếp theo, từ 18%, 26%, 32% đến 27%, 38% và 33%, trước khi trở lại mức 37% mùa này.

Những thay đổi thấy rõ ở các CLB lớn. Mùa này, MU đã chi nhiều hơn tổng 5 mùa trước đó, với 128 triệu bảng bỏ ra cho các cầu thủ ở Ngoại hạng Anh. Man City cũng tương tự, khi tổng chi phí cho các cầu thủ đang chơi ở quốc nội lên đến 140 triệu bảng (gồm Antoine Semenyo , Marc Guehi, Rayan Ait-Nouri và James Trafford). Trong triều đại của Pep Guardiola, đây là số tiền lớn nhất The Citizens chi cho các cầu thủ Premier League trong một mùa giải.

Với Arsenal, chiến lược tuyển mộ này đã được triển khai từ lâu dưới thời Mikel Arteta, và nó tiếp tục được thực hiện ở mùa giải này với các thương vụ Eberechi Eze, Noni Madueke, Christian Norgaard và Kepa Arrizabalaga có tổng chi phí khoảng 135 triệu bảng. Tương tự, hai trong số những bản hợp đồng lớn nhất của Chelsea mùa hè này, Joao Pedro và Alejandro Garnacho, lần lượt đến từ Brighton và MU. Cùng với đó, Liverpool phá kỷ lục chuyển nhượng bóng đá Anh với thương vụ 125 triệu bảng mang tên Alexander Isak từ Newcastle.

Tất cả những điều này tạo nên một sự thay đổi to lớn so với vài năm trước, khi các câu lạc bộ được gọi là "Big Six" (sáu câu lạc bộ lớn nhất nước Anh) quan tâm nhiều hơn đến các tài năng nước ngoài hơn là các cầu thủ Premier League. Nếu như mùa 2019/20, tổng chi tiêu cho các cầu thủ Premier League của nhóm Big Six chỉ là 8 triệu bảng. Bây giờ, mỗi CLB đã chi hàng trăm triệu bảng.

Sự điều chỉnh trong chính sách mua sắm của các CLB Premier League là một sự khẳng định về chất lượng chung của bóng đá Anh. Họ không nhất thiết tìm kiếm sự tăng cường từ bên ngoài khi ở chính giải đấu trong nước cũng có thể cung cấp những cầu thủ hàng đầu, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về thể lực lẫn chiến thuật, và chắc chắn về khả năng thích nghi. Bên cạnh đó, hiện cũng chỉ các CLB Anh (và một số ít đại gia châu Âu) có đủ tiềm lực tài chính để tiến hành các phi vụ lớn).

Điều này dẫn đến một sự điều chỉnh chiến lược khác: các CLB nhỏ ở Anh lại là những đội săn lùng cầu thủ từ bên ngoài, thúc đẩy sự thích nghi và quá trình phát triển rồi bán lại cho các đại gia Big Six. Xu hướng này chắc chắn sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong những mùa kế tiếp.