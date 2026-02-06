Ronaldo bị cảnh báo 'ảo tưởng quyền lực'

TPO - Ban tổ chức Saudi Pro League nói Ronaldo dù có tầm ảnh hưởng lớn đến đâu cũng không thể đưa ra quyết định cho các vấn đề vượt phạm vi của CLB.

Ronaldo đang đối đầu với cả Saudi Pro League.

"Saudi Pro League hoạt động dựa trên nguyên tắc cơ bản: Mỗi CLB đều độc lập hoạt động và tuân thủ nguyên tắc chung. Từng CLB có ban quản trị, ban điều hành và ban lãnh đạo riêng biệt. Các quyết định về chi tiêu, chuyển nhượng cầu thủ đều do mỗi CLB phụ trách, trong khuôn khổ tài chính được thiết lập để đảm bảo tính bền vững, cân bằng và cạnh tranh ở Saudi Pro League", ban tổ chức Saudi Pro League phát thông báo.

"Ronaldo đã tận hiến cho Al Nassr kể từ khi gia nhập CLB. Giống mọi VĐV thể thao, Ronaldo luôn khát khao chiến thắng. Nhưng không có cá nhân nào, dù quan trọng đến đâu, có thể quyết định các vấn đề vượt qua phạm vi của CLB", Saudi Pro League nhấn mạnh.

Trong thông báo, BTC Saudi Pro League khẳng định hoạt động chuyển nhượng của các CLB vẫn độc lập. Từng CLB có chiến lược riêng để hoạt động chuyển nhượng và được quyền tự quyết, trong phạm vi ngân sách chi tiêu đã được phê duyệt.

Trước đó, Ronaldo đình công, từ chối tập luyện và ra sân ở Al Nassr. Theo truyền thông Saudi Arabia, CR7 bất mãn vì Quỹ đầu tư công PIF "bơm tiền" cho Al Hilal chiêu mộ loạt tân binh ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26, trong khi Al Nassr bị "đóng băng" ngân sách. Vụ Benzema cập bến Al Hilal là đỉnh điểm khiến Ronaldo bức xúc.

Ronaldo đã vượt lên CLB, dùng tầm ảnh hưởng cá nhân để đối đầu trực tiếp với Quỹ đầu tư công PIF - đơn vị đang nắm 75% quyền sở hữu 4 CLB tại Saudi Pro League và 2 trong số đó là Al Nassr, Al Hilal. Trang A Bola nhận định Ronaldo đã sẵn sàng cho kịch bản rời Al Nassr sau mùa này.

Làng bóng đá Saudi Arabia đang mổ xẻ khoản tiền PIF rót cho Al Nassr và Al Hilal. Sau Ronaldo, một loạt ngôi sao đã nối gót CR7 đến Al Nassr như Laporte, Sadio Mane, Joao Felix và Kingsley Coman. Với riêng Al Nassr, PIF chi tiền đậm nhất để chiêu mộ Ronaldo và trả mức lương khổng lồ. Sau khi gia hạn hợp đồng với Al Nassr, CR7 đang nhận khoảng 200 triệu euro/năm, con số kỷ lục làng bóng đá.

Al Nassr chỉ chiêu mộ Hayder Abdulkareem ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26. Al Hilal đón Kader Meite (50 triệu euro) và Benzema (25 triệu euro). Với 2 tân binh, sức mạnh của Hilal sẽ tăng đáng kể để đua vô địch với Al Nassr ở phần còn lại.

ESPN cho biết Al Hilal được một nhà tài trợ riêng, tách biệt PIF, rót tiền để mua Benzema. Al Nassr cũng có thể huy động nguồn tiền từ nhà tài trợ nhưng không làm như vậy. Với nguồn tiền từ PIF, Al Nassr đã dùng gần hết để chiêu mộ Felix và Coman, đồng thời gia hạn hợp đồng cho Ronaldo. Do đó, Al Nassr phải chờ đến hè 2026 để được "bơm" dòng tiền mới.

Ronaldo đã bỏ tập từ hôm 5/2. Khả năng ra sân của CR7 ở trận đấu tiếp theo bị bỏ ngỏ.