Chào mừng đến với Thế vận hội mùa đông đặc biệt nhất từ trước đến nay

Thế vận hội mùa đông 2026, với tên gọi chính thức Milano Cortina 2026, sẽ diễn ra trên khắp miền bắc nước Ý, với Milan là thành phố chính và Cortina d'Ampezzo tổ chức các sự kiện trên núi như trượt tuyết đổ đèo. Theo Ban tổ chức, đây là Thế vận hội mùa đông có phạm vi địa lý trải rộng nhất từ ​​trước đến nay, mang tới những trải nghiệm tuyệt vời cho các vận động viên khi thi đấu trước những cảnh quan hùng vỹ, mặc dù mang lại một số khó khăn trong di chuyển và hậu cần.

Vài ngày trước đã có những tin đồn về việc nữ danh ca Celine Dion sẽ biểu diễn ở Lễ khai mạc tối ngày 6/1, nhưng không phải. Nghệ sỹ chính sẽ là Mariah Carey, người sẽ đứng chung sân khấu với nghệ sĩ piano Lang Lang, giọng nữ trung Cecilia Bartoli, giọng nam cao Andrea Bocelli, ngôi sao nhạc pop Laura Pausini và các diễn viên nổi tiếng khác của nước chủ nhà. Chủ đề của Lễ khai mạc được tiết lộ là "Armonia" (hòa hợp) với các điểm nhấn liên quan đến văn hóa, lịch sử Italia và mối liên hệ của đất nước này với phong trào Olympic.

Thế vận hội mùa đông 2016 bao gồm 16 bộ môn thi đấu, bao gồm trượt tuyết đổ đèo, biathlon, xe trượt băng, trượt tuyết băng đồng, curling, trượt băng nghệ thuật, trượt tuyết tự do, khúc côn cầu trên băng, luge, phối hợp Bắc Âu, trượt băng tốc độ cự ly ngắn, skeleton, nhảy ski, leo núi ski, trượt ván tuyết và trượt băng tốc độ. Kỳ này, môn trượt tuyết leo núi lần đầu tiên được đưa vào nội dung thi đấu.

Sự thống trị của Na Uy và sự trở lại của những ngôi sao NHL

Nhìn lại lịch sử, Na Uy là quốc gia thành công nhất tại các kỳ Thế vận hội mùa đông với 148 huy chương Vàng, bỏ xa Mỹ đứng thứ hai với 114 huy chương hay Đức với 105 huy chương. Xét trên các môn thi đấu, Na Uy thống trị ở các nội dung trượt tuyết băng đồng, biathlon và phối hợp Bắc Âu, Đức xuất sắc với các môn biathlon, luge và bobsleigh, trong khi các vận động viên Mỹ vượt trội ở nội dung trượt tuyết đổ đèo, trượt ván trên tuyết và các sự kiện thể thao tự do.

Ngoài ra, Canada mạnh nhất trong các môn thể thao trên băng, đặc biệt là khúc côn cầu và trượt băng tốc độ. Riêng nước Nga vẫn bị cấm tham dự các sự kiện thể thao quốc tế. Tuy nhiên, một số vận động viên của họ vẫn xuất hiện tranh tài với tư cách Vận động viên cá nhân trung lập.



Một trong những điều đặc biệt ở Milano Cortina 2026 chính là sự trở lại của các ngôi sao NHL (giải khúc côn cầu trên băng Bắc Mỹ) sau 12 năm vắng bóng vì nhiều lý do khác nhau. Khúc côn cầu trên băng là một trong những môn thể thao thu hút nhiều khán giả nhất tại Thế vận hội mùa đông, và sự trở lại này khiến Thế vận hội mùa đông có thể cạnh tranh trong bối cảnh lịch thi đấu thể thao thế giới với nhiều sự kiện lớn.

Bên cạnh đó, tại Milano, tất cả cũng nín thở chờ xem khoảnh khắc Johannes Hosflot Kaebo của Na Uy ghi tên mình vào lịch sử môn trượt tuyết. Sau khi giành chiến thắng cả sáu nội dung thi đấu tại giải vô địch trượt tuyết thế giới hồi năm ngoái, từ đua nước rút 1500m đến đường trường 50km, anh đang đứng trước cơ hội trở thành vận động viên đầu tiên trong lịch sử giành được 6 huy chương vàng tại một kỳ Thế vận hội mùa đông, đồng thời là một trong những vận động viên Olympic được vinh danh nhiều nhất lịch sử.

Một cuộc tranh tài cũng rất đáng được chờ đợi là giữa hai cặp vợ chồng ở môn curling. Cặp đôi người Canada Brett Gallant và Jocelyn Peterman đã yêu nhau trong nỗ lực giành vé tham dự Thế vận hội mùa đông 2018. Họ thất bại và lại thất bại lần nữa vào năm 2022. Tám năm sau, khi đã kết hôn và có con, Gallant cùng Peterman đã thành công, xuất hiện tại Milano Cortina 2026 và đối đầu với bộ đôi Magnus Nedregotten và Kristin Skaslien của Na Uy đang quyết tâm giành huy chương Vàng sau khi thua ở trận chung kết cách đây 4 năm.

Còn rất nhiều điều tuyệt vời khác ở phía trước được tạo nên bởi những ngôi sao quen thuộc, thế hệ các tài năng đang lên, để rất có thể, Milano Cortina 2026 sẽ trở thành kỳ Thế vận hội mùa đông đáng nhớ nhất từ trước đến nay.