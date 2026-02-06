Karim Benzema lập hat-trick trong ngày ra mắt Al Hilal

TPO - Tiền đạo người Pháp Karim Benzema đã có màn trình diễn ngoạn mục trong lần đầu thi đấu cho Al Hilal tại Saudi Pro League, khi anh ghi ba bàn thắng và đóng góp một pha kiến tạo, giúp đội nhà giành chiến thắng đậm 6-0 trước Al-Akhdoud.

Benzema nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Benzema, 38 tuổi, được HLV tin tưởng xếp đá chính ngay trong trận ra mắt và anh không phụ lòng người hâm mộ. Cựu chân sút Real Madrid đã chạm bóng nhiều lần và tạo ra ảnh hưởng rõ rệt lên lối chơi của Al Hilal. Anh mở tỷ số ngay phút 31 bằng một pha dứt điểm tinh tế sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Chỉ trong hiệp hai, Benzema tiếp tục tỏa sáng với hai bàn thắng nữa, hoàn tất cú hat-trick cá nhân, đều xuất phát từ các pha dứt điểm cận thành.

Ngoài ba bàn thắng, Benzema còn trực tiếp tạo cơ hội cho Malcom lập công, góp phần vào bàn nâng tỷ số 4-0. Sau khi chân sút sinh năm 1987 rời sân ở phút 72, Al Hilal không hề giảm nhịp độ tấn công và tiếp tục ghi thêm hai bàn do công của Salem Al-Dawsari, giúp khép lại một trận đấu hoàn hảo cho đội bóng.

Với kết quả này, Al Hilal củng cố vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Saudi Pro League, có 50 điểm, hơn các đối thủ bám đuổi như Al Ahli và Al Nassr lần lượt 3 và 4 điểm. Benzema hoàn tất việc chuyển đến Al Hilal hôm 3/2, sau khi từ chối gia hạn hợp đồng với Al Ittihad. Đây cũng là lần đầu Benzema khoác áo số 90 và ra mắt CLB mới chỉ sau vài ngày gia nhập đội bóng mới, nhưng anh đã lập tức để lại dấu ấn đậm nét.

Nhìn chung, trận đấu không chỉ là ngày hội của riêng Benzema mà còn là buổi trình diễn sức mạnh toàn diện của Al Hilal trong hành trình chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay.

Thương vụ Benzema gia nhập Al Hilal, do Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đứng sau, được cho là nguồn cơn khiến siêu sao Cristiano Ronaldo nổi giận. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã từ chối thi đấu ở trận gần nhất để phản đối việc PIF ưu ái Al Hilal hơn Al Nassr, dù cả hai cùng thuộc quản lý của Quỹ Đầu tư này.