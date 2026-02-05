Chiến thắng lịch sử của futsal Indonesia

Chiến thắng thuyết phục của Indonesia.

Với lợi thế sân nhà, Indonesia nhập cuộc đầy tự tin và sớm gây sức ép lên khung thành Nhật Bản. Những pha lên bóng tốc độ cùng khả năng tranh chấp tốt giúp đội chủ nhà chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian đầu trận. Phút thứ 8, Indonesia có bàn mở tỷ số sau pha xoay người dứt điểm của Samuel Eko. Chỉ ít phút sau, từ một pha phản công nhanh, Adriansyah tung cú sút khiến bóng chạm chân cầu thủ Nhật Bản đổi hướng, nâng tỷ số lên 2-0.

Bước sang hiệp 2, Nhật Bản buộc phải tấn công dữ dội hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng. Và họ đã cho thấy bản lĩnh khi gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng 4 phút. Phút 31, Motoishi tung cú sút đánh bại thủ môn Habibie. Đến phút 35, từ pha căng ngang bên cánh trái của Shimizu, bóng chạm chân Dewa Rizki đổi hướng vào lưới, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Sự kịch tính của trận đấu vẫn chưa dừng lại khi đội chủ nhà Indonesia vùng lên mạnh mẽ vào cuối hiệp 2 và có được bàn thắng thứ 3. Indonesia phối hợp mạch lạc, rồi Adriansyah dứt điểm quyết đoán nâng tỷ số lên 3-2. Nhưng Nhật Bản lại gỡ hòa thêm một lần nữa, khi trận đấu chỉ còn 33 giây. Trọng tài cho Nhật Bản hưởng phạt đền do lỗi chạm tay trong vùng cấm của cầu thủ Indonesia sau khi tham khảo VAR. Trên chấm phạt đền 6m, Shimizu dứt điểm chính xác, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Trong hiệp phụ đầu tiên, sai lầm của hàng phòng ngự Nhật Bản đã bị trừng phạt khi Reza Gunawan cướp được bóng và ghi bàn nâng tỷ số lên 4-3 cho Indonesia. Bước sang hiệp phụ thứ hai, Nhật Bản sử dụng chiến thuật power-play nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, chính điều này lại tạo điều kiện để Indonesia ghi thêm bàn thắng. Reza Gunawan hoàn tất cú đúp sau pha dứt điểm vào khung thành trống, ấn định chiến thắng 5-3 cho đội chủ nhà.

Nhật Bản có cơ hội rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền 6m nhưng Shimizu dứt điểm vọt xà ngang. Thời gian còn lại là không đủ để Nhật Bản lật ngược tình thế.

Chiến thắng trước Nhật Bản giúp futsal Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở trận chung kết giải futsal châu Á. Đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng là tuyển futsal Iran.