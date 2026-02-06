Lê Chúc An lọt top 160 golfer nghiệp dư nữ hàng đầu thế giới

TPO - Golfer trẻ Lê Chúc An tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế khi vươn lên vị trí 160 trên Bảng xếp hạng golf nghiệp dư nữ thế giới (WAGR) - thứ hạng cao nhất mà một golfer nữ Việt Nam từng đạt được trong lịch sử.

Theo bảng xếp hạng WAGR mới công bố, Chúc An tăng 6 bậc, từ hạng 166 lên hạng 160 thế giới. Bước tiến này đến từ phong độ ổn định cùng những thành tích nổi bật trong thời gian qua, đặc biệt là chức vô địch Trang An - AJGA International Pathway Series 2026.

Ở giải đấu quốc tế thuộc hệ thống Hiệp hội Golf Trẻ Mỹ (AJGA) lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Chúc An xuất sắc đăng quang bảng nữ với tổng điểm -12. Đây là giải đấu có giá trị điểm thưởng đáng kể trên WAGR, tạo cú hích quan trọng giúp golfer sinh năm 2008 cải thiện thứ hạng.

Trước đó, Chúc An đã ghi dấu mốc lịch sử cho golf nữ Việt Nam khi giành Huy chương đồng SEA Games 33 - tấm huy chương đầu tiên của golf nữ nước nhà tại một kỳ Đại hội thể thao khu vực. Thành tích này không chỉ khẳng định bước tiến chuyên môn của cá nhân cô, mà còn cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của golf nữ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Theo kế hoạch, Lê Chúc An sẽ tham dự Giải vô địch nghiệp dư nữ châu Á - Thái Bình Dương (WAAP) 2026 diễn ra từ ngày 12 đến 15/2 tại Royal Wellington Golf Club (New Zealand). Cô là golfer nữ duy nhất của Việt Nam giành quyền tham dự giải đấu danh giá này.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Chúc An góp mặt tại WAAP. Nếu như năm 2024 cô chưa thể vượt qua cắt loại, thì đến WAAP 2025 trên sân Hoiana Shores, golfer 18 tuổi đã có bước bứt phá mạnh mẽ khi cán đích ở vị trí đồng hạng 30. Với sự tự tin và bản lĩnh được tích lũy qua từng mùa giải, Chúc An được kỳ vọng sẽ tiếp tục cải thiện thành tích tại WAAP 2026.

Hiện tại, Việt Nam có 10 golfer nữ góp mặt trên bảng xếp hạng WAGR. Sau Lê Chúc An là Nguyễn Viết Gia Hân (hạng 536 thế giới) và Anna Lê (hạng 1.358 thế giới).