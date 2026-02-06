Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

HLV Masatada Ishii bị sa thải sau 3 tháng, nhận thêm 'đòn đau' tại Thái Lan

Đặng Lai

TPO - Sáng nay, BG Pathum United đã thông báo sa thải HLV Masatada Ishii. Ông mất việc chỉ sau 3 tháng nhận ghế ở CLB hàng đầu xứ chùa vàng.

62498578814363008318394986643698191761959341n-1024x1280-1770340939928792172949-0-0-536-1024-crop-17703410093201596573348.jpg

BG Pathum United đã quyết định sa thải huấn luyện viên Masatada Ishii sau một mùa giải đáng thất vọng, đặc biệt là việc bị loại khỏi Cúp C1 Đông Nam Á, thua ở Cúp Liên đoàn và Cúp C2 châu Á, đồng nghĩa với việc đội bóng đã bị loại khỏi 3 giải đấu.

Trong khi đó, cơ hội giành chức vô địch Thai League của Pathum gần như không còn khi họ đã bị Buriram bỏ cách trên nhóm đầu với cách biệt tới 14 điểm. Pathum chỉ còn lại hy vọng tranh tài ở Cúp Muang Thai. Đó là lý do Masatada Ishii bị mất việc.

Ông Ishii đã dẫn dắt đội bóng trong tổng cộng 20 trận đấu, thắng 10, hòa 5 và thua 5. Trong giai đoạn gần đây, Pathum đã thi đấu tốt hơn thấy rõ, bất bại 5 trận gần nhất gồm 3 trận thắng. Nhưng họ vẫn không thể cải thiện khả năng cạnh tranh trên các đấu trường. Mới nhất, Pathum hòa Selangor 1-1 và bị loại ở Cúp C1 Đông Nam Á.

w1200.jpg
HLV Ishii chỉ làm việc được 3 tháng tại Pathum

Masatada Ishii đã mất việc chỉ sau 99 ngày kể từ thời điểm nhậm chức vào ngày 30/10 năm ngoái. Việc sa thải này khiến ông đánh mất hình ảnh với nền bóng đá xứ chùa vàng.

Masatada Ishii từng có kinh nghiệm làm việc với bóng đá Thái Lan khi dẫn dắt nhiều câu lạc bộ, bắt đầu từ Samut Prakan City trước khi đạt được những thành tích xuất sắc với Buriram United, giành được nhiều danh hiệu vô địch giải Vô địch quốc gia và cúp quốc gia. Ông cũng từng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan vào đến vòng 1/8 tại Asian Cup 2023.

Tuy nhiên sau 2 thất bại nặng nề ở vòng loại World Cup 2026 và ASEAN Cup 2024, Ishii đã mất việc. Và với việc bị Pathum sa thải, có thể nói danh tiếng của ông tại Thái Lan và Đông Nam Á đã bị tổn hại nghiêm trọng vì những án sa thải vừa qua.

Đặng Lai
#Bóng đá quốc tế #tin tức bóng đá #kết quả bóng đá #Thái Lan #Ishii #Masatada Ishii #Việt Nam

