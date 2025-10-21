Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HLV Masatada Ishii tức giận, chỉ trích LĐBĐ Thái Lan thiếu trung thực

TPO - Ngay sau khi Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ra thông báo chia tay HLV trưởng Masatada Ishii, chiến lược gia người Nhật lập tức bày tỏ thái độ bực bội với cung cách làm việc bất nhất và thiếu trung thực của FAT.

Theo thông tin từ truyền thông Thái Lan, Ban giám đốc của FAT, đứng đầu là Phó chủ tịch Chanwit Pholchiwin, đã có cuộc họp với Masatada Ishii vào ngày 21/10, sau đó thông báo cho HLV trưởng người Nhật Bản về việc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Tuy nhiên HLV Ishii lại tỏ ra bất ngờ trước quyết định của FAT. Trên Instagram story, ông cho biết FAT đã triệu tập ông đến cuộc họp tại trụ sở liên đoàn vào lúc 10h sáng với mục đích "đánh giá lại hai trận đấu với Đài Bắc Trung Hoa".

"Sau buổi đánh giá, họ bất ngờ nói với tôi, hợp đồng của ông sẽ bị chấm dứt kể từ hôm nay' với lý do 'muốn thay đổi toàn bộ đội ngũ huấn luyện của các đội tuyển quốc gia ở mọi lứa tuổi'. Tôi không thể chấp nhận điều này ngay lập tức, nên trả lời họ, được rồi, chúng ta có thể bàn thảo việc này vào lúc khác' và rời đi mà không ký vào bất kỳ giấy tờ nào. Thế nhưng vào buổi chiều cùng ngày, FAT lại công bố thông tin tôi bị sa thải", HLV Ishii viết.

Sau đó, ông cáo buộc FAT "thiếu trung thực" trong cách hành xử khi đơn phương sa thải mà chưa có cuộc trao đổi nghiêm túc giữa hai bên. Chiến lược gia người Nhật đã nghĩ sẽ cùng FAT ngồi lại để bàn bạc vào một thời điểm khác, nhưng phán quyết sớm được đưa ra.

HLV Ishii tiếp quản ĐT Thái Lan vào tháng 12/2023 và dẫn dắt Bầy voi chiến 30 trận. Ông giành chiến thắng 16 trận trong tổng số, đạt tỷ lệ thắng 53.3%. Chiến tích lớn nhất chiến lược gia 63 tuổi tạo ra là chức vô địch King's Cup 2024, trong khi không thể giúp Thái Lan đăng quang ở ASEAN Cup 2024 trên sân nhà (thua Việt Nam với tổng tỷ số 3-5).

