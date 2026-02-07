Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Nhận định Wolves vs Chelsea, 22h00 ngày 7/2: Tìm lại mạch thắng

Đặng Lai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận định bóng đá Wolves vs Chelsea, Giải Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuỗi 6 trận bất bại ấn tượng của Chelsea đã kết thúc ở bán kết Cúp Liên đoàn vào giữa tuần. Liệu Chelsea có thể trở lại mạch chiến thắng ở trận đấu với đội bóng cuối bảng Wolves?

wolves-vs-chel.jpg

Nhận định trước trận đấu Wolves vs Chelsea

Chelsea đã hồi sinh kể từ khi Liam Rosenior đến. CLB này đạt chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đội duy nhất đánh bại được The Blues ở giai đoạn này là Arsenal, khi họ thắng 2 lần ở bán kết Cúp Liên đoàn (3-2; 1-0).

Nhưng đó là nốt trầm duy nhất của Chelsea ở giai đoạn vừa qua. Nhìn chung, ngoài trận thua trước đối thủ mạnh hơn Arsenal, Chelsea vẫn thể hiện tốt ở các sân chơi khác.

Những kết quả khác trong giai đoạn này giúp The Blues tiến vào vòng 16 đội Champions League và củng cố vị trí trong Top 5 Premier League. Dù đứng thứ 5 chưa phải là kết quả tương xứng với tiềm lực của Chelsea nhưng rõ ràng là đội bóng này đang tiến bộ.

Và trước Wolves, họ sẽ nối dài đà tiến bộ ấy, nhất là khi Chelsea đang có thói quen áp đảo Bầy sói. Chelsea đã thắng cả 4 trận đối đầu gần nhất. Hai đội đã gặp nhau hai lần trong mùa giải này. Tại sân Molineux trong khuôn khổ Cúp Liên đoàn, Chelsea thắng 4-3, trong khi ở trận đấu sau đó diễn ra tại London, The Blues thắng 3-0.

Phong độ, lịch sử đối đầu Wolves vs Chelsea

Cách đây không lâu, Wolves đã từng gây bất ngờ với chuỗi 5 trận bất bại, bao gồm 2 chiến thắng vang dội: 3-0 trước West Ham tại Ngoại hạng Anh và 6-1 trước Shrewsbury Town tại FA Cup. Đó là tia sáng cuối đường hầm, thắp lên những hy vọng trụ hạng le lói cho đội bóng này.

skysports-joao-pedro-chelsea-6986032.jpg

Tuy nhiên, chuỗi trận ấn tượng của đội bóng dưới sự dẫn dắt của Rob Edwards đã kết thúc khi họ phải đối mặt với đối thủ khó nhằn Manchester City ở vòng đấu thứ 23 Ngoại hạng Anh. Trận đó, Wolves để thua 0-2.

Trong trận đấu ngay sau đó tại Ngoại hạng Anh, Wolves lại thua với tỷ số 0-2. Lần này là trước Bournemouth, dù họ thể hiện màn trình diễn tốt hơn: kiểm soát bóng 52% và có số cú sút gần gấp đôi (17 so với 9) so với Bournemouth.

Khả năng dứt điểm kém khiến Wolves phải trả giá. Kết quả là khoảng cách giữa họ đến vị trí an toàn (thứ 17) lại tăng lên 18 điểm. Có nghĩa nguy cơ xuống hạng lại hiện ra rõ ràng với Wolves.

Với 14 vòng đấu còn lại, dường như việc Wolverhampton trụ hạng là điều gần như bất khả thi. Hôm nay, họ sẽ tiếp tục đối diện với thực tế khắc nghiệt ấy.

Thông tin lực lượng Wolves vs Chelsea

Để cứu vãn tình thế, Wolves đã tích cực mua sắm. Wolves vừa chiêu mộ Adam Armstrong, cây săn bàn hàng đầu của Southampton. Tiền đạo 28 tuổi này được mua với giá 7 triệu bảng, sau khi ghi được 11 bàn thắng trong 29 lần ra sân ở Championship mùa này, đưa anh vào Tốp 5 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu. Wolves kỳ vọng Armstrong sẽ tỏa sáng trước Chelsea vào đêm nay.

Bên kia chiến tuyến, danh sách chấn thương của Chelsea đang khá dài, với Levi Colwill, Darius Essugo và Romeo Lavia nằm trong số những cầu thủ vắng mặt. 2 trận đấu gần đây, đội bóng mất thêm Jamie Gittens, Tosin Adarabioyo và Pedro Neto.

Đội hình dự kiến Wolves vs Chelsea

Wolves (3-5-2): Sa; Agbadou, Bueno, Mosquera; Bueno, Gomes, Andre, Mane, Gomes; Arokodare, Hee-Chan

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Estevao, Palmer, Garnacho; Pedro

Dự đoán tỷ số: Wolves 0-2 Chelsea

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Wolves vs Chelsea #Nhận định Wolves vs Chelsea #Phong độ #lịch sử đối đầu Wolves vs Chelsea #Đội hình dự kiến Wolves vs Chelsea #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Wolves vs Chelsea #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục