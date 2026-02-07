Nhận định Arsenal vs Sunderland, 22h00 ngày 7/2: Kỷ lục chờ được viết tiếp

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Sunderland, vòng 25 Premier League 2025/26, lúc 22h00 ngày 7/2. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal không chỉ giữ vững ngôi đầu mà còn đứng trước cột mốc 43 trận sân nhà bất bại trước các đội mới thăng hạng. Sunderland mang theo khát vọng lật đổ, nhưng Emirates đang là điểm tựa vững chắc cho tham vọng lịch sử của thầy trò Mikel Arteta.

Nhận định trước trận đấu

Sau ba trận liền không thắng ở Premier League, hai trong số đó “tịt ngòi”, lại thêm màn thắng nhọc nhằn 3-2 trước đội cuối bảng Kairat tại Champions League, không ít người dự báo Arsenal sẽ còn chao đảo khi làm khách trước một Leeds United đang hồi sinh.

Nhưng trong thời khắc bị hoài nghi, bản lĩnh của kẻ dẫn đầu đã lên tiếng. Thầy trò Mikel Arteta trút cơn mưa bàn thắng xuống Elland Road, vùi dập Leeds 4-0 bằng lối chơi lạnh lùng và hiệu quả. Đáng chú ý, “Pháo thủ” ra sân mà không có “tiền đạo chữa cháy” Mikel Merino lẫn viên ngọc của lò đào tạo Hale End - Bukayo Saka - vì chấn thương ngay trước giờ bóng lăn. Thiếu vắng nhân sự quan trọng, Arsenal vẫn cho thấy chiều sâu và đẳng cấp của một ứng viên vô địch thực thụ.

Vòng 24 vì thế trở thành “tuần lễ vàng” của đội bóng Bắc London. Aston Villa bất ngờ gục ngã trước Brentford trên sân nhà, trong khi Tottenham cầm hòa Man City trong màn rượt đuổi nghẹt thở. Khoảng cách 6 điểm trên đỉnh bảng là phần thưởng xứng đáng cho sự ổn định và lì lợm của thầy trò Arteta.

Không chỉ Premier League, giấc mơ “ăn bốn” lịch sử vẫn đang hiển hiện. Ở bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh, dù thế trận không quá bùng nổ, Arsenal vẫn biết cách tung đòn kết liễu. Pha lập công cận thành ở những phút cuối của Kai Havertz mang về chiến thắng 1-0 trước Chelsea và tấm vé tới Wembley - minh chứng cho bản lĩnh của một tập thể đang trưởng thành qua từng trận đánh lớn.

Nếu tiếp tục ca khúc khải hoàn, Arsenal sẽ có chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường. Đồng thời, họ còn đứng trước cột mốc đáng nể: 43 trận sân nhà bất bại trước các đội mới thăng hạng - chuỗi thành tích sánh ngang kỷ lục của Chelsea giai đoạn 2001-2015 kể từ khi Premier League đổi tên năm 1992.

Các CĐV Arsenal có thể “bất đắc dĩ” cổ vũ Liverpool vào Chủ nhật với hy vọng đội bóng vùng Merseyside giáng thêm đòn vào Man City. Song ở chiều ngược lại, Sunderland - một tân binh đang thăng hoa - lại mong nhà đương kim vô địch không sẩy chân, khi họ cũng nuôi tham vọng chen chân vào nhóm dẫn đầu.

Sau chuỗi năm trận không thắng kéo dài từ ngày 20/12 đến 7/1, “Mèo đen” đã lột xác mạnh mẽ. Ba chiến thắng trong bốn trận gần nhất, mới nhất là trận thắng Burnley với tỷ số 3-0 nhờ các pha lập công của Habib Diarra, Chemsdine Talbi và bàn phản lưới của Axel Tuanzebe, giúp thầy trò HLV Regis Le Bris vươn lên vị trí thứ 8. Họ chỉ kém Liverpool ba điểm và cách top 4 vỏn vẹn năm điểm - khoảng cách đủ để mơ mộng.

Dẫu vậy, sân khách vẫn là “tử huyệt” của Sunderland. Họ đã bảy trận liền không thắng khi rời xa "mái nhà" tại Premier League, kể từ cú sốc 2-1 trước Chelsea hồi tháng 10.

Nếu đánh bại Arsenal, Sunderland sẽ trở thành tân binh đầu tiên trong lịch sử Premier League hạ gục cả Arsenal lẫn Chelsea trong cùng một mùa. Thầy trò Le Bris từng cầm hòa “Pháo thủ” 2-2 hồi tháng 11, nhưng để tái hiện điều đó tại thánh địa của đội đầu bảng là nhiệm vụ khác hẳn. Thống kê cũng không ủng hộ họ: kể từ năm 1983 đến nay, “Mèo đen” chưa từng thắng trên sân của đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cuộc đối đầu vì thế hứa hẹn không chỉ là trận chiến của điểm số, mà còn là màn thử lửa tham vọng. Arsenal muốn khẳng định vị thế số một, còn Sunderland khát khao viết tiếp câu chuyện cổ tích. Và ở Premier League, nơi mọi kịch bản đều có thể xảy ra, chờ đợi luôn là điều đáng giá nhất.

Thông tin lực lượng

Danh sách chấn thương của Arsenal tiếp tục nối dài trong giai đoạn nước rút. Mikel Merino dính chấn thương bàn chân và nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu hết mùa. Bukayo Saka gặp vấn đề ở hông ngay trong lúc khởi động trước trận gặp Leeds, khả năng ra sân cuối tuần vẫn bỏ ngỏ.

Martin Odegaard vắng mặt ở trận thắng Chelsea tại bán kết Cup Liên đoàn Anh vì chấn thương nhẹ, song HLV Mikel Arteta hy vọng đội trưởng người Na Uy sẽ kịp bình phục để tái xuất. Max Dowman (mắt cá chân) cũng đang ở rất gần ngày trở lại.

Về nhân sự, Arsenal dự kiến có một vài điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Kai Havertz - người hùng giữa tuần - gần như chắc suất đá chính. Cầu thủ người Đức có thể sát cánh cùng Gabriel Jesus trên hàng công nếu Viktor Gyokeres và Eberechi Eze phải ngồi dự bị.

Về phía Sunderland, đội khách sẽ không có sự phục vụ của Granit Xhaka. Cựu tiền vệ Arsenal, hiện là đội trưởng Sunderland, đang điều trị chấn thương mắt cá và có thể vắng mặt đến hết tháng.

Ngoài Xhaka, “Mèo đen” còn hai ca chấn thương khác gồm Bertrand Traore (đầu gối, sắp trở lại) và tân binh Jocelin Ta Bi (mắt cá).

Dù vậy, HLV Regis Le Bris nhiều khả năng giữ nguyên bộ khung vừa thắng thuyết phục Burnley. Dan Ballard - người trưởng thành từ học viện Arsenal - cùng tiền đạo Brian Brobbey sẽ tiếp tục đá chính. Cả hai đứng trước cơ hội trở thành cầu thủ Sunderland đầu tiên sau 72 năm ghi bàn vào lưới Arsenal ở cả lượt đi lẫn lượt về trong cùng một mùa giải VĐQG.

Trung vệ Omar Alderete tập tễnh rời sân cuối trận gặp Burnley nhưng không gặp chấn thương nghiêm trọng. Tân binh Nilson Angulo cũng sẵn sàng cạnh tranh một suất ra sân nếu được trao cơ hội.

Đội hình dự kiến Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Jesus, Trossard Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo; Le Fee, Diarra, Sadiki, Talbi; Brobbey Dự đoán tỷ số: Arsenal 2-0 Sunderland

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD