Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Những hình ảnh nổi bật của lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026

Khanh Kiều

TPO - Rạng sáng 7/2, giờ Việt Nam, Olympic mùa đông Milan - Cortina 2026 đã khai mạc tại sân vận động San Siro ở thành phố Milan.

gettyimages-2259664584.jpg
Hai trong số những vận động viên trượt tuyết vĩ đại nhất mọi thời đại của Ý, Alberto Tomba và Deborah Compagnoni, cùng nhau thắp sáng ngọn lửa Olympic tại Arco della Pace ở Milan, Ý, vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 2.

Thế vận hội mùa đông đã trở lại, và lễ hội đã bắt đầu vào thứ Sáu với lễ khai mạc hoành tráng quy tụ nhiều ngôi sao, trong đó có Andrea Bocelli và Mariah Carey. Lễ khai mạc chính được tổ chức tại sân vận động San Siro nổi tiếng ở Milan, nhưng cũng có các sự kiện vệ tinh ở các thành phố khác vì đây là kỳ thế vận hội được tổ chức trải rộng nhất trong lịch sử.

Lễ khai mạc luôn là màn trình diễn hoành tráng về di sản văn hóa của nước chủ nhà và là khoảnh khắc mang tính biểu tượng đối với các vận động viên đến từ khắp thế giới tham gia Lễ diễu hành các quốc gia. Buổi lễ kết thúc bằng việc trao ngọn đuốc Olympic và thắp sáng đài lửa. Lần đầu tiên trong lịch sử, có hai đài lửa được thắp sáng để đại diện cho hai thành phố chủ nhà: một ở Milan và một ở Cortina d’Ampezzo.

ap26037813210846.jpg
Pháo hoa rực sáng bầu trời phía trên Khải Hoàn Môn Arco della Pace sau khi ngọn lửa Olympic được thắp sáng ở Milan vào cuối lễ khai mạc.
gettyimages-2259667042.jpg
Vận động viên trượt tuyết người Ý Sofia Goggia thắp sáng ngọn lửa Olympic tại Cortina d'Ampezzo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai ngọn lửa Olympic cùng thắp sáng Thế vận hội.
gettyimages-2260290697.jpg
Lá cờ Olympic được rước vào sân vận động San Siro gần cuối buổi lễ.
gettyimages-2259664602.jpg
Một vũ công biểu diễn trong lễ khai mạc ở Milan.
gettyimages-2259662009.jpg
Nữ diễn viên Charlize Theron truyền tải thông điệp hòa bình, trích dẫn những lời nói của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.
2026-02-06t222701z-2010444504-up1em261qd0lc-rtrmadp-3-olympics-2026-opening.jpg
Nữ phi hành gia người Ý Samantha Cristoforetti giới thiệu hệ mặt trời cho một bé gái biểu diễn tại lễ khai mạc. Buổi lễ chính diễn ra tại sân vận động San Siro ở Milan.
ap26037815245877.jpg
Pháo hoa nổ rực rỡ xung quanh các vòng tròn Olympic.
2026-02-06t220054z-1873259037-up1em261p5gh1-rtrmadp-3-olympics-2026-opening.jpg
Giọng nam cao huyền thoại người Ý, Andrea Bocelli, trình diễn bài hát “Nessun dorma” tại buổi lễ.
2026-02-06t213543z-1667647799-up1em261nzhd9-rtrmadp-3-olympics-2026-opening.jpg
Giovanni Malago, người đứng đầu ủy ban tổ chức Thế vận hội năm nay, chào mừng toàn thế giới đến với Thế vận hội.
2026-02-06t214053z-244434131-up1em261o83e7-rtrmadp-3-olympics-2026-opening.jpg
Các vận động viên đến từ nhiều quốc gia cùng nhau theo dõi buổi lễ tại Milan.
gettyimages-2260289899.jpg
Rapper người Ý Ghali biểu diễn cùng các vũ công.
gettyimages-2259658598.jpg
Nữ diễn viên người Ý Sabrina Impacciatore (ở giữa), đóng vai chính trong một tiết mục âm nhạc kỷ niệm lịch sử Thế vận hội Mùa đông.
2026-02-06t212310z-1109148569-up1em261neka1-rtrmadp-3-olympics-2026-opening.jpg
Phần mở đầu màn trình diễn của Impacciatore nhằm tôn vinh Thế vận hội Mùa đông đầu tiên diễn ra vào năm 1924.
gettyimages-2259658615.jpg
Trong tiết mục âm nhạc, Impacciatore được nâng lên không trung, với các chủ đề lấy cảm hứng từ nhiều thời đại khác nhau.
ap26037763922836.jpg
Vận động viên trượt băng tốc độ Erin Jackson vẫy cờ Mỹ khi dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ trong cuộc diễu hành truyền thống các quốc gia.
gettyimages-2260278768.jpg
Các vận động viên Trung Quốc tiến vào sân vận động San Siro.
ap26037752778055.jpg
Các vận động viên đến từ Ba Lan tận hưởng khoảnh khắc khi tham gia Lễ diễu hành các quốc gia.
2026-02-06t211906z-1795196280-up1em261n7t8p-rtrmadp-3-olympics-2026-opening.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và vợ tham dự lễ khai mạc tại Milan.
gettyimages-2259647783.jpg
Các vận động viên đến từ Ả Rập Xê Út diễu hành ở Livigno.
gettyimages-2260275832.jpg
Các vận động viên Úc tham gia lễ diễu hành.
ap26037741902453.jpg
Người cầm cờ Haiti, Stevenson Savart, tham gia Lễ diễu hành các quốc gia ở Predazzo. Anh là một trong hai vận động viên người Haiti tranh tài tại Thế vận hội này.
ap26037733003588-20260206202602698.jpg
Các vận động viên Bỉ tham gia lễ diễu hành các quốc gia.
ap26037713585260.jpg
Pháo hoa rực rỡ bắn lên từ các vòng tròn Olympic.
ap26037707962879.jpg
Các nghệ sĩ biểu diễn mặc trang phục có màu sắc của quốc kỳ Ý trong lễ khai mạc.
2026-02-06t190316z-1627003022-mt1bildb260206jm015-rtrmadp-3-2026-winter-olympics-day-0-opening-cerem.jpg
Các vũ công từ nhà hát opera La Scala ở Milan biểu diễn ở buổi lễ tại Milan. Chủ đề của lễ khai mạc là Armonia, hay sự hài hòa trong tiếng Ý.
2026-02-06t195219z-1400588652-up1em261j76n0-rtrmadp-3-olympics-2026-opening.jpg
Công nương Anne của Anh nằm trong số các vị khách quý tham dự lễ khai mạc tại Milan.
gettyimages-2259644580.jpg
Các nghệ sĩ biểu diễn treo lơ lửng trên không trung, phía trên sân khấu, với một vài chiếc vòng giúp tạo thành biểu tượng Olympic.
ap26037694760655.jpg
Các vũ công biểu diễn trên sân khấu ở Milan.
gettyimages-2260275583.jpg
Người hâm mộ Canada tập trung trong lễ khai mạc tại Công viên Tuyết Livigno ở Livigno.
2026-02-06t193222z-442227845-up1em261i9ujy-rtrmadp-3-olympics-2026-opening-11zon.png
Nữ ca sĩ người Ý Laura Pausini hát quốc ca.
2026-02-06t193008z-1526299258-up1em261i66jk-rtrmadp-3-olympics-2026-opening-11zon.png
Người mẫu Vittoria Ceretti cầm cờ Ý trước khi quốc ca vang lên.
gettyimages-2259642770.jpg
Ca sĩ huyền thoại người Mỹ Mariah Carey đã trình diễn trong phần đầu của buổi lễ. Liên khúc của cô, bằng cả tiếng Ý và tiếng Anh, bao gồm bài hát tiếng Ý "Valore" và bài hát "Nothing Is Impossible" của chính cô.
gettyimages-2260271466.jpg
Những tuýp sơn được nhìn thấy phía trên các nghệ sĩ biểu diễn trong một tiết mục nhằm tôn vinh trí tưởng tượng và sự sáng tạo của người Ý.
gettyimages-2260270514.jpg
Thần Cupid (Claudio Coviello) và nàng Psyche (Antonella Albano) trình diễn một tiết mục tôn vinh vẻ đẹp Ý trong phần mở màn.
ap26037704423870.jpg
Nam diễn viên người Ý Pierfrancesco Favino đọc một bài thơ trên sân khấu tại sân vận động San Siro.
gettyimages-2260271395.jpg
Các nghệ sĩ đầy màu sắc tham gia biểu diễn.
gettyimages-2260271385.jpg
Nữ diễn viên kiêm ca sĩ người Ý Matilda De Angelis biểu diễn cùng ba diễn viên hóa trang thành các bậc thầy vĩ đại của opera Ý.
Khanh Kiều
#Lễ khai mạc Olympic mùa đông #Lễ khai mạc Olympic mùa đông Milan - Cortina 2026 #Olympic #Sân vận động San Siro #Thành phố Milan #Hình ảnh nổi bật

Xem thêm

Cùng chuyên mục