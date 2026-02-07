Những hình ảnh nổi bật của lễ khai mạc Olympic mùa đông 2026

Hai trong số những vận động viên trượt tuyết vĩ đại nhất mọi thời đại của Ý, Alberto Tomba và Deborah Compagnoni, cùng nhau thắp sáng ngọn lửa Olympic tại Arco della Pace ở Milan, Ý, vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 2.

Thế vận hội mùa đông đã trở lại, và lễ hội đã bắt đầu vào thứ Sáu với lễ khai mạc hoành tráng quy tụ nhiều ngôi sao, trong đó có Andrea Bocelli và Mariah Carey. Lễ khai mạc chính được tổ chức tại sân vận động San Siro nổi tiếng ở Milan, nhưng cũng có các sự kiện vệ tinh ở các thành phố khác vì đây là kỳ thế vận hội được tổ chức trải rộng nhất trong lịch sử.

Lễ khai mạc luôn là màn trình diễn hoành tráng về di sản văn hóa của nước chủ nhà và là khoảnh khắc mang tính biểu tượng đối với các vận động viên đến từ khắp thế giới tham gia Lễ diễu hành các quốc gia. Buổi lễ kết thúc bằng việc trao ngọn đuốc Olympic và thắp sáng đài lửa. Lần đầu tiên trong lịch sử, có hai đài lửa được thắp sáng để đại diện cho hai thành phố chủ nhà: một ở Milan và một ở Cortina d’Ampezzo.

Pháo hoa rực sáng bầu trời phía trên Khải Hoàn Môn Arco della Pace sau khi ngọn lửa Olympic được thắp sáng ở Milan vào cuối lễ khai mạc.

Vận động viên trượt tuyết người Ý Sofia Goggia thắp sáng ngọn lửa Olympic tại Cortina d'Ampezzo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có hai ngọn lửa Olympic cùng thắp sáng Thế vận hội.

Lá cờ Olympic được rước vào sân vận động San Siro gần cuối buổi lễ.

Một vũ công biểu diễn trong lễ khai mạc ở Milan.

Nữ diễn viên Charlize Theron truyền tải thông điệp hòa bình, trích dẫn những lời nói của cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Nữ phi hành gia người Ý Samantha Cristoforetti giới thiệu hệ mặt trời cho một bé gái biểu diễn tại lễ khai mạc. Buổi lễ chính diễn ra tại sân vận động San Siro ở Milan.

Pháo hoa nổ rực rỡ xung quanh các vòng tròn Olympic.

Giọng nam cao huyền thoại người Ý, Andrea Bocelli, trình diễn bài hát “Nessun dorma” tại buổi lễ.

Giovanni Malago, người đứng đầu ủy ban tổ chức Thế vận hội năm nay, chào mừng toàn thế giới đến với Thế vận hội.

Các vận động viên đến từ nhiều quốc gia cùng nhau theo dõi buổi lễ tại Milan.

Rapper người Ý Ghali biểu diễn cùng các vũ công.

Nữ diễn viên người Ý Sabrina Impacciatore (ở giữa), đóng vai chính trong một tiết mục âm nhạc kỷ niệm lịch sử Thế vận hội Mùa đông.

Phần mở đầu màn trình diễn của Impacciatore nhằm tôn vinh Thế vận hội Mùa đông đầu tiên diễn ra vào năm 1924.

Trong tiết mục âm nhạc, Impacciatore được nâng lên không trung, với các chủ đề lấy cảm hứng từ nhiều thời đại khác nhau.

Vận động viên trượt băng tốc độ Erin Jackson vẫy cờ Mỹ khi dẫn đầu đoàn đại biểu Mỹ trong cuộc diễu hành truyền thống các quốc gia.

Các vận động viên Trung Quốc tiến vào sân vận động San Siro.

Các vận động viên đến từ Ba Lan tận hưởng khoảnh khắc khi tham gia Lễ diễu hành các quốc gia.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance và vợ tham dự lễ khai mạc tại Milan.

Các vận động viên đến từ Ả Rập Xê Út diễu hành ở Livigno.

Các vận động viên Úc tham gia lễ diễu hành.

Người cầm cờ Haiti, Stevenson Savart, tham gia Lễ diễu hành các quốc gia ở Predazzo. Anh là một trong hai vận động viên người Haiti tranh tài tại Thế vận hội này.

Các vận động viên Bỉ tham gia lễ diễu hành các quốc gia.

Pháo hoa rực rỡ bắn lên từ các vòng tròn Olympic.

Các nghệ sĩ biểu diễn mặc trang phục có màu sắc của quốc kỳ Ý trong lễ khai mạc.

Các vũ công từ nhà hát opera La Scala ở Milan biểu diễn ở buổi lễ tại Milan. Chủ đề của lễ khai mạc là Armonia, hay sự hài hòa trong tiếng Ý.

Công nương Anne của Anh nằm trong số các vị khách quý tham dự lễ khai mạc tại Milan.

Các nghệ sĩ biểu diễn treo lơ lửng trên không trung, phía trên sân khấu, với một vài chiếc vòng giúp tạo thành biểu tượng Olympic.

Các vũ công biểu diễn trên sân khấu ở Milan.

Người hâm mộ Canada tập trung trong lễ khai mạc tại Công viên Tuyết Livigno ở Livigno.

Nữ ca sĩ người Ý Laura Pausini hát quốc ca.

Người mẫu Vittoria Ceretti cầm cờ Ý trước khi quốc ca vang lên.

Ca sĩ huyền thoại người Mỹ Mariah Carey đã trình diễn trong phần đầu của buổi lễ. Liên khúc của cô, bằng cả tiếng Ý và tiếng Anh, bao gồm bài hát tiếng Ý "Valore" và bài hát "Nothing Is Impossible" của chính cô.

Những tuýp sơn được nhìn thấy phía trên các nghệ sĩ biểu diễn trong một tiết mục nhằm tôn vinh trí tưởng tượng và sự sáng tạo của người Ý.

Thần Cupid (Claudio Coviello) và nàng Psyche (Antonella Albano) trình diễn một tiết mục tôn vinh vẻ đẹp Ý trong phần mở màn.

Nam diễn viên người Ý Pierfrancesco Favino đọc một bài thơ trên sân khấu tại sân vận động San Siro.

Các nghệ sĩ đầy màu sắc tham gia biểu diễn.