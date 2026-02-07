Nhận định MU vs Tottenham, 19h30 ngày 7/2: Hai bộ mặt tương phản

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Tottenham, vòng 25 Ngoại hạng Anh lúc 19h30 ngày 7/2 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Tottenham. MU đang tận hưởng quyết định “thay tướng giữa dòng”, trong khi Tottenham vẫn chật vật cùng Thomas Frank.

Nhận định MU vs Tottenham

MU và Tottenham đang thể hiện hai bộ mặt tương phản ở Ngoại hạng Anh. MU bay cao sau khi sa thải Ruben Amorim và bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền. Ngược lại, Tottenham tiếp tục ngụp lặn ở nửa sau bảng xếp hạng với Thomas Frank.

Giới truyền thông Anh cũng không thể giải thích lý do tại sao Tottenham vẫn đặt niềm tin vào Thomas Frank sau chuỗi trận tệ hại đã qua. Việc đứng thứ 4 ở vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu rõ ràng không đủ nếu xét đến việc Tottenham từng rơi xuống gần nhóm xuống hạng ở Ngoại hạng Anh và bị loại sớm ở Carabao Cup, FA Cup. Khả năng Tottenham vô địch Cúp C1 gần như bằng không, và họ đối mặt với một mùa giải không cúp châu Âu vào năm tới. Quan trọng hơn, lối chơi của Tottenham không cho thấy sự tiến bộ đáng kể nào dưới thời Thomas Frank.

Kể từ khi Michael Carrick được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng, MU đã có 3 chiến thắng sau ba trận đấu, sánh ngang với thành tích mà người tiền nhiệm Ruben Amorim chỉ đạt được một lần trong suốt 14 tháng dẫn dắt đội bóng.

Carrick đang giúp MU đi đúng hướng

Sau những chiến thắng 2-0 và 3-2 trước Manchester City và Arsenal, United đã phải đợi đến những phút cuối cùng mới hoàn thành chiến thắng thứ ba liên tiếp, với pha lập công của Benjamin Sesko trong thời gian bù giờ trước Fulham.

Hai bàn thắng của Casemiro và Matheus Cunha, được ghi trước và sau giờ nghỉ giữa hiệp, đã giúp United tiến gần hơn đến 3 điểm trọn vẹn, nhưng quả phạt đền muộn của Raúl Jiménez và bàn thắng tuyệt đẹp của Kevin ở phút 91 đã giúp Fulham gỡ hòa.

Tuy nhiên, Sesko nhanh chóng xuất hiện và tỏa sáng, mang về bàn thắng quyết định thứ hai cho United ở phút bù giờ trong một trận đấu trên sân nhà tại Premier League mùa này. Đó là số bàn thắng quyết định ở phút bù giờ nhiều bằng tổng số bàn thắng mà họ ghi được trong các mùa giải 2022–23 (không có), 2023–24 (1) và 2024–25 (1) cộng lại.

Cùng ngày hôm đó, Spurs tiếp đón đối thủ cùng thành phố của United là Manchester City ở phía bắc London và thay vì để mất lợi thế dẫn trước 2-0, đội bóng của Thomas Frank đã lội ngược dòng để giành được trận hòa 2-2.

Không giành được chiến thắng nào tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026, Tottenham tưởng chừng sẽ phải nhận thất bại thứ ba trong bốn trận đấu khi Man City dễ dàng dẫn trước 2-0 trước giờ nghỉ giữa hiệp, với các bàn thắng của Rayan Cherki và tân binh Antoine Semenyo cho đội khách.

Tuy nhiên, Dominic Solanke - sau khi bình phục chấn thương đã tạo ra khác biệt. Anh rút ngắn tỷ số xuống còn 2-2 tám phút sau khi hiệp hai bắt đầu, và sau đó gỡ hòa bằng một cú sút kiểu "bọ cạp" ngoạn mục để cứu vãn một điểm.

Đó là những bàn thắng đầu tiên của Solanke tại Premier League trong một mùa giải bị ảnh hưởng bởi chấn thương, mặc dù tiền đạo người Anh đang có hiệu suất ghi bàn trung bình cứ sau 88 phút ở tất cả các giải đấu, tỷ lệ tốt nhất trong số các cầu thủ của Spurs.

Dù có trận hòa đầy quả cảm, đây vẫn là một trận đấu nữa mà Tottenham không giành được chiến thắng, nâng tổng số trận không thắng của họ tại Premier League lên con số 6. Đây là chuỗi trận không thắng dài nhất của họ kể từ chuỗi 7 trận vào mùa giải 2024–2025.

Bây giờ, Tottenham sẽ phải đối mặt với một đội Man United sắc bén hơn hẳn so với mùa giải trước. Góp phần vào điều đó là 14 bàn thắng từ các tình huống cố định (không tính phạt đền), chỉ đứng sau đội đầu bảng Arsenal (17).

Spurs đang dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh theo một nghĩa nào đó – nhưng đó lại là bảng xếp hạng chấn thương, điều không may cho Frank, khi hiện tại có tới 13 cầu thủ đang phải ngồi ngoài và vẫn chưa có ngày trở lại cụ thể cho những cái tên như Dejan Kulusevski và Kevin Danso.

Bộ đôi hậu vệ Cristian Romero và Micky van de Ven cũng sẽ phải trải qua các bài kiểm tra thể lực muộn. Cả hai hứa hẹn sẽ ra sân ngay từ đầu, nhưng họ có lẽ khó lòng đạt 100% phong độ và duy trì điều đó trong suốt 90 phút hứa hẹn đầy áp lực tại Old Trafford.

Phong độ MU vs Tottenham

Đội hình dự kiến MU vs Tottenham MU: Senne Lammens, Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Casemiro, Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo. Tottenham: Guglielmo Vicario, Archie Gray, João Palhinha, Cristian Romero, Micky van de Ven, Destiny Udogie, Conor Gallagher, Pape Sarr, Randal Kolo Muani, Dominic Solanke, Xavi Simons. Dự đoán tỷ số: MU 3-1 Tottenham

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD