Nhận định Ninh Bình vs HAGL, 18h00 ngày 7/2: Đòi lại ngôi đầu

TPO - Nhận định bóng đá Ninh Bình vs HAGL, lúc 18h00 ngày 7/2, vòng 12 LPBank V.League 2025/26. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau trận thua thất vọng trước CAHN, Ninh Bình cần giành trọn 3 điểm khi đối đầu HAGL để tạm thời chiếm lại ngôi đầu.

Nhận định trước trận Ninh Bình vs HAGL

Ở vòng đấu trước, Ninh Bình thua CAHN 2-3 trên sân nhà. Đó là thất bại tai hại của thầy trò HLV Gerard Albadajejo khi đã bị đối thủ vượt lên ở vị trí dẫn đầu BXH V.League 2025/26. Sau trận, Ninh Bình "thiệt đơn, thiệt kép" vì Dụng Quang Nho và HLV Albadajejo bị treo giò ở trận tới.

Ninh Bình rơi xuống vị trí thứ 2 trên BXH, kém CAHN 2 điểm và chơi nhiều hơn đối thủ một trận. Vòng này, trận đấu giữa CAHN với SHB Đà Nẵng tạm hoãn, dời lịch sang tháng 3. Ninh Bình phải thắng HAGL để trở lại vị trí dẫn đầu. Một chiến thắng ở thời điểm này rất quan trọng với thầy trò HLV Albadajejo để vực dậy tinh thần.

Hoàng Đức và các đồng đội sẽ trở lại sân nhà Ninh Bình, nơi họ chưa nếm mùi thất bại từ đầu mùa. Đối thủ tối nay của Ninh Bình là HAGL, đội bóng đang cạnh tranh ở nhóm trụ hạng. Tinh thần của các cầu thủ HAGL đang lên cao sau khi họ đánh bại Đà Nẵng ở trận gần nhất.

Sau 12 trận, HAGL giành 11 điểm. Từ vị trí thứ 10 của HAGL đến chót bảng, cách biệt điểm số giảm dần chỉ là một điểm. Một điểm giành được trên sân Ninh Bình sẽ cực kỳ quý giá với HAGL. Còn khi gây sốc bằng một chiến thắng, đây sẽ là khúc cua quan trọng để HAGL cắt đuôi nhóm trụ hạng.

Ninh Bình đang nắm trong tay mọi lợi thế để giành trọn 3 điểm trước HAGL. Từ sự chênh lệch lớn về lực lượng và lợi thế sân nhà, Ninh Bình sẽ sớm áp đặt thế trận, duy trì tỷ lệ cầm bóng trên 60% như phần lớn các trận của họ ở V.League 2025/26. Trong khi đó, HAGL vẫn chơi kiểu phòng ngự phản công quen thuộc, chờ đợi vào các tình huống cố định để vung nhát "dao găm" vào đối thủ.

HAGL bất ổn và khó lường.

Phong độ, thành tích đối đầu Ninh Bình vs HAGL

HAGL chơi thiếu ổn định từ đầu V.League 2025/26. Trước khi thắng Đà Nẵng, họ thua CAHN, hòa Thanh Hóa, thua Hà Tĩnh, hòa Nam Định và thắng Thể Công Viettel. Chính vì sự thiếu ổn định đó, HAGL trở nên khó đoán. Trong một ngày đẹp trời, đội bóng phố núi có thể khiến đối thủ ôm hận như cái cách họ thắng Thể Công Viettel 2-1 và ngay sau đó cầm hòa Nam Định 2-2.

Ninh Bình bị CAHN đưa trở lại mặt đất. Nhìn ở góc độ tích cực, đó là trận thua cần thiết để thầy trò HLV Albadajejo chấn chỉnh đội hình, xác định đúng thực lực bản thân để thắng trong cuộc đua đường dài. Ninh Bình sẽ bắt đầu hành trình mới để đòi lại vị trí dẫn đầu từ tay CAHN. Và trước hết, thầy trò Albadajejo phải thắng được HAGL.

Thông tin lực lượng

Ninh Bình không có sự phục vụ của Dụng Quang Nho vì treo giò. HAGL đầy đủ đội hình.