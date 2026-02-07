Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Trung Quốc, khởi động hành trình hướng tới VCK châu Á 2026

Trọng Đạt
TPO - Ngày 7/2, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã lên đường sang Trung Quốc, chính thức bắt đầu chuyến tập huấn tại Thâm Quyến nhằm chuẩn bị cho Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra tại Australia.

1.jpg

Đoàn xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài vào buổi sáng và có mặt tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thâm Quyến lúc 15h00 cùng ngày (giờ Việt Nam). Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn tại đây từ ngày 7/2 đến 14/2, với cường độ vận động cao và giáo án chuyên sâu.

Trong danh sách sang Trung Quốc lần này có 26 cầu thủ. Hai gương mặt vắng mặt là Nguyễn Thị Kim Yên và Hồ Thị Thanh Thảo. Kim Yên gặp vấn đề về sức khỏe và đang điều trị tại Bệnh viện Vinmec, dự kiến cần khoảng một tháng để có thể trở lại tập luyện với cường độ cao.

Trong khi đó, Thanh Thảo dính chấn thương trong quá trình tập luyện và đang được theo dõi hồi phục, dự kiến sẽ hội quân khi toàn đội tập trung trở lại tại Hà Nội.

Ngay trong chiều 7/2, đội tuyển bước vào buổi tập đầu tiên để làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi và môi trường tập luyện tại Thâm Quyến.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển nữ Trung Quốc vào các ngày 10/2 và 13/2. Đây được đánh giá là những bài kiểm tra chất lượng, tạo cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, đánh giá phong độ từng vị trí và điều chỉnh phương án chiến thuật trước thềm VCK châu Á 2026.

Tại VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3 tại ba thành phố Sydney, Perth và Gold Coast, hai đội đứng đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu vòng bảng tại thành phố Perth, lần lượt gặp Ấn Độ (4/3), Đài Bắc Trung Hoa (7/3) và Nhật Bản (10/3) trên sân Perth Rectangular.

Trọng Đạt
