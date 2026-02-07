Amer Ari Invitational 2026: Nguyễn Anh Minh vào top 10, Koivun phá kỷ lục Tiger Woods

TPO - Sau hai vòng đấu tại Amer Ari Invitational 2026, Nguyễn Anh Minh đang tạo nên dấu mốc đặc biệt cho golf Việt Nam khi vững vàng trong bảng xếp hạng ở vị trí đồng hạng T7, với tổng điểm -12.

Thi đấu trên sân Mauna Lani Resort Golf - North Course (par 72), sinh viên năm nhất của Đại học Oregon State khởi đầu bằng vòng 64 gậy (-8) đầy bùng nổ, trước khi nối dài phong độ với 68 gậy (-4) ở vòng hai. Trong điều kiện gió mạnh hơn, tốc độ green thay đổi rõ rệt và độ khó tăng lên theo từng hố, Anh Minh vẫn duy trì nhịp độ thi đấu điềm tĩnh.

Golfer 19 tuổi kiểm soát tốt các hố par 4, tận dụng hiệu quả cơ hội ở par 5 và hạn chế tối đa sai lầm. Việc tiếp tục hoàn thành vòng đấu dưới par cho thấy sự trưởng thành vượt bậc cả về kỹ thuật lẫn tâm lý thi đấu - điều không dễ với một tân binh NCAA đang lần đầu bước vào môi trường đỉnh cao của golf đại học Mỹ.

Ở nội dung đồng đội, Oregon State khép lại vòng hai với tổng điểm 547, tạm đồng hạng 8. Giữa cuộc đua quyết liệt cùng các “ông lớn” như Auburn, Stanford, Texas hay Arizona State, Anh Minh tiếp tục là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn đội.

Từ vị thế một gương mặt mới, Anh Minh đang cho thấy sự thích nghi đáng nể: điểm số thấp, bản lĩnh vững vàng và khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những tài năng ưu tú nhất thế giới.

Màn trình diễn tại Amer Ari Invitational 2026 không chỉ mang ý nghĩa cá nhân của Anh Minh mà còn mở ra tín hiệu đầy hy vọng cho golf Việt Nam khi lần đầu tiên có một đại diện trẻ thực sự bước vào “đấu trường lớn” và khẳng định mình bằng thành tích chuyên môn thuyết phục.

Jackson Koivun dẫn đầu sau 36 hố tại Amer Ari Invitational 2026

Amateur số 1 thế giới phá kỷ lục Tiger Woods

Trên bảng xếp hạng cá nhân, Anh Minh đang đứng ngay phía sau những ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới. Dẫn đầu là sinh viên năm ba của Đại học Auburn - Jackson Koivun, đồng thời là tay golf nghiệp dư số 1 thế giới, với tổng điểm -20.

Hai vòng 62 gậy liên tiếp không chỉ giúp Koivun tạo lợi thế dẫn đầu, mà còn giúp anh thiết lập cột mốc lịch sử NCAA. Tổng điểm -20 (124 gậy) của Koivun là thành tích 36 hố thấp nhất so với par trong lịch sử NCAA, vượt qua -18 (126 gậy) mà Tiger Woods thiết lập tại Pac-10 Championship năm 1996.

Ngoài ra, tổng điểm -20 của Koivun cũng cân bằng kỷ lục điểm số thấp nhất sau 36 hố tại NCAA, từng được Sebastian Sandin (Lindsey Wilson College) thiết lập tại Blue Raider Invite 2022.

Chưa dừng lại ở đó, Koivun là golfer đầu tiên trong lịch sử NCAA có hai vòng đấu 62 gậy liên tiếp (hoặc thấp hơn) trong cùng một giải đấu. Sau 36 hố, bảng điểm của Koivun vô cùng hoàn hảo: 18 birdie, 1 eagle, 17 par và không mắc một bogey nào.

Dẫu vậy, cuộc đua vô địch vẫn còn rất kịch tính phía trước. Koivun chỉ dẫn trước Michael Mjaaseth (Arizona State) 2 gậy, đồng nghĩa hai vòng cuối hứa hẹn sẽ là màn cạnh tranh quyết liệt giữa những tài năng trẻ xuất sắc nhất của golf đại học Mỹ.