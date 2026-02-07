Trực tiếp Ninh Bình vs HAGL 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

TPO - Sau trận thua choáng váng 2-3 trước CAHN, Ninh Bình phải thắng HAGL để trở lại mạch thắng và tạm thời lấy lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

report Cú sút đầu tiên Phút 12: Geovane rê bóng qua 2 cầu thủ và dứt điểm từ khoảng cách gần 25m. Bóng chạm chân cầu thủ HAGL, đổi hướng và giảm lực, giúp thủ môn Trung Kiên dễ dàng xử lý tình huống này. report Văn Lâm kiểm soát tốt tình huống Phút 10: HAGL triển khai tấn công nhanh bằng đường chuyền vượt tuyến, hướng đến vị trí Võ Đình Lâm đang di chuyển. Trước khi Đình Lâm chạm bóng, Văn Lâm đã lao ra và ôm gọn bóng. report HAGL đang chơi sòng phẳng Phút 5: Tỷ lệ cầm bóng đang chia đều cho 2 CLB. HAGL mạnh dạn dâng cao, cùng Ninh Bình đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao ở thời gian đầu. report Cơ hội đầu tiên cho Ninh Bình Phút 1: Trần Bảo Toàn xử lý tốt bên cánh trái trước khi căng ngang vào vùng cấm địa. Gustavo nhận được bóng nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ HAGL chặn lại. goal Trận đấu bắt đầu report Mặt cỏ tuyệt đẹp của SVĐ Ninh Bình trước giờ bóng lăn report Đội hình xuất phát HAGL HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Sơn, Filho Jairo, Anh Tài, Thanh Nhân, Da Conceicao, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Marciel. report Đội hình xuất phát CLB Ninh Bình CLB Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Thành Trung, Văn Thuận, Bảo Toàn, Hoàng Đức, Tiến Anh, Rodrigues Gustavo, Geovane Magno.

Đây là trận đấu giữa 2 số phận trái ngược trên BXH V.League 2025/26. Ninh Bình cần 3 điểm để trở lại vị trí dẫn đầu và quan trọng hơn là vực dậy tinh thần sau thất bại trước CAHN. HAGL cũng rất cần 3 điểm để tăng tốc trong cuộc chiến trụ hạng ở nhóm cuối BXH. Tối nay, Ninh Bình sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối trên sân nhà, hay HAGL sắm vai "ngựa ô" để gây bất ngờ cho đối thủ.

HAGL thắng SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước. Tinh thần của thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang lên cao. Đội bóng phố núi cần tận dụng lợi thế trong trận này khi Ninh Bình không có sự phục vụ của Dụng Quang Nho (treo giò) và HLV Albadajejo cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Đội bóng phố núi chơi với phong độ lên xuống thất thường. Song, đừng quên HAGL từng thắng Thể Công Viettel và cầm hòa Nam Định ở V.League mùa này. Khi bị dồn vào thế cửa dưới, sẵn sàng co cụm phòng ngự để chặn đường vào khung thành, HAGL vẫn biết cách để làm khó đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình cũng không lạ gì với các đội chơi "đổ bê tông" khi gặp họ. Hoàng Đức và các đồng đội cần chứng minh trận thua trước CAHN chỉ là tai nạn. Nếu muốn vô địch V.League, Ninh Bình phải giải quyết gọn khi gặp các đối thủ ở nhóm dưới như HAGL.