Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Trực tiếp Ninh Bình vs HAGL 0-0 (H1): Hiệp 1 bắt đầu

Hương Ly
Tiểu Phùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau trận thua choáng váng 2-3 trước CAHN, Ninh Bình phải thắng HAGL để trở lại mạch thắng và tạm thời lấy lại vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng.

report Cú sút đầu tiên

Phút 12: Geovane rê bóng qua 2 cầu thủ và dứt điểm từ khoảng cách gần 25m. Bóng chạm chân cầu thủ HAGL, đổi hướng và giảm lực, giúp thủ môn Trung Kiên dễ dàng xử lý tình huống này.

report Văn Lâm kiểm soát tốt tình huống

Phút 10: HAGL triển khai tấn công nhanh bằng đường chuyền vượt tuyến, hướng đến vị trí Võ Đình Lâm đang di chuyển. Trước khi Đình Lâm chạm bóng, Văn Lâm đã lao ra và ôm gọn bóng.

report HAGL đang chơi sòng phẳng

Phút 5: Tỷ lệ cầm bóng đang chia đều cho 2 CLB. HAGL mạnh dạn dâng cao, cùng Ninh Bình đẩy tốc độ trận đấu lên khá cao ở thời gian đầu.

report Cơ hội đầu tiên cho Ninh Bình

Phút 1: Trần Bảo Toàn xử lý tốt bên cánh trái trước khi căng ngang vào vùng cấm địa. Gustavo nhận được bóng nhưng cú dứt điểm bị hậu vệ HAGL chặn lại.

goal Trận đấu bắt đầu
report Mặt cỏ tuyệt đẹp của SVĐ Ninh Bình trước giờ bóng lăn
630065160-122152961804947304-2966212897277329579-n.jpg
629466607-122152960826947304-8179811087503458898-n.jpg
630417229-122152961234947304-5120479658811624791-n.jpg
report Đội hình xuất phát HAGL

HAGL: Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Sơn, Filho Jairo, Anh Tài, Thanh Nhân, Da Conceicao, Đình Lâm, Vĩnh Nguyên, Phước Bảo, Marciel.

629702692-1444658323991544-2644618384797099146-n.jpg
report Đội hình xuất phát CLB Ninh Bình

CLB Ninh Bình: Văn Lâm, Marcelino, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Thành Trung, Văn Thuận, Bảo Toàn, Hoàng Đức, Tiến Anh, Rodrigues Gustavo, Geovane Magno.

627055479-122152979780947304-4225876650826960016-n.jpg
626525522-1317138540451483-1915382049902084941-n-8860.jpg

Đây là trận đấu giữa 2 số phận trái ngược trên BXH V.League 2025/26. Ninh Bình cần 3 điểm để trở lại vị trí dẫn đầu và quan trọng hơn là vực dậy tinh thần sau thất bại trước CAHN. HAGL cũng rất cần 3 điểm để tăng tốc trong cuộc chiến trụ hạng ở nhóm cuối BXH. Tối nay, Ninh Bình sẽ tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối trên sân nhà, hay HAGL sắm vai "ngựa ô" để gây bất ngờ cho đối thủ.

HAGL thắng SHB Đà Nẵng ở vòng đấu trước. Tinh thần của thầy trò HLV Lê Quang Trãi đang lên cao. Đội bóng phố núi cần tận dụng lợi thế trong trận này khi Ninh Bình không có sự phục vụ của Dụng Quang Nho (treo giò) và HLV Albadajejo cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Đội bóng phố núi chơi với phong độ lên xuống thất thường. Song, đừng quên HAGL từng thắng Thể Công Viettel và cầm hòa Nam Định ở V.League mùa này. Khi bị dồn vào thế cửa dưới, sẵn sàng co cụm phòng ngự để chặn đường vào khung thành, HAGL vẫn biết cách để làm khó đối thủ.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình cũng không lạ gì với các đội chơi "đổ bê tông" khi gặp họ. Hoàng Đức và các đồng đội cần chứng minh trận thua trước CAHN chỉ là tai nạn. Nếu muốn vô địch V.League, Ninh Bình phải giải quyết gọn khi gặp các đối thủ ở nhóm dưới như HAGL.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Hương Ly
Tiểu Phùng
#Ninh Bình #HAGL #V.League #bóng đá #trận đấu #Ninh Bình vs HAGL #trực tiếp Ninh Bình vs HAGL #dự đoán Ninh Bình vs HAGL #tỷ số Ninh Bình vs HAGL

Xem thêm

Cùng chuyên mục