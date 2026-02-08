Ngược dòng đánh bại Liverpool, Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal

TPO - Trận đại chiến ở Anfield khép lại với chiến thắng cho Man City, đội đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi đảo ngược tình thế và có được hai bàn chóng vánh trong những phút cuối trận. Với 6 điểm ít hơn, The Citizens tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. Còn Liverpool, họ đã cách tốp năm 4 điểm.

time Hết giờ! Liverpool 1-2 Man City Trận đại chiến ở Anfield khép lại với chiến thắng cho Man City, đội đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời khi đảo ngược tình thế và có được hai bàn chóng vánh trong những phút cuối trận. Với 6 điểm ít hơn, The Citizens tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch. Còn Liverpool, họ đã cách tốp năm 4 điểm. var Không có bàn thắng Phút 90+12: VAR vào cuộc và trọng tài xác định Szoboszlai phạm lỗi với Haaland trên đường bóng đi vào lưới. Thẻ đỏ được rút ra và bàn thắng không được công nhận. Man City được hưởng quả đá phạt. Cherki đá thẳng lên khán đài. report Dấu chấm hết cho Liverpool Phút 90+10: Allison Becker đã rời khung thành và ngay khi Man City có bóng, Cherki đã sút ngay. Bóng từ từ lăn vào lưới. report Người hùng Donnarumma Phút 90+8: Donnarumma đã có pha cứu thua ngoạn mục sau cú sút của Mac Allister, giữ cho tỷ số vẫn là 2-1. goal Haaland nâng tỷ số lên 2-1 Phút 90+3: Haaland dứt điểm chính xác vào góc phải thủ môn Allison Becker. Man City vượt lên dẫn trước 2-1. penalty Phạt đền cho Man City Phút 90+2: Aliison Becker băng ra và phạm lỗi với Nunes, và trọng tài Pawson dứt khoát chỉ tay vào chấm phạt đền. report Đến lượt Man City bỏ lỡ cơ hội Phút 90: Cherki chuyền bóng chéo sân rất đẹp cho Semenyo nhưng cú dứt điểm sau đó dễ dàng bị Alisson bắt gọn. report Salah phung phí cơ hội Phút 89: Szoboszlai tạt bóng và Salah đánh đầu vọt xà. Chân sút người Ai Cập đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn. goal Tỷ số là 1-1 Phút 84: Bernardo Silva đã mang về bàn gỡ cho Man City. Haaland bật cao đánh đầu chuyền để người đồng đội của anh lẻn xuống đệm bóng cận thành. report "Bàn thắng xuất sắc" Phút 79: Cựu hậu vệ Gary Neville bình luận trên Sky Sports, rằng "không hiểu Szoboszlai đã làm thế nào với cú đá phạt xuất sắc đó", và "thủ môn của Man City đã chơi xuất sắc không có bất cứ cơ hội cản phá nào". goal Một quả đá phạt khác cho Liverpool, và bàn thắng đã đến Phút 74: Từ chấm đá phạt, Szoboszlai đã ghi bàn cho Liverpool. Bóng đi vào góc cao và Donnarumma đứng chôn chân. report Salah đá phạt khá tệ Phút 70: Salah đá phạt, nhưng bóng đi quá mạnh và thiếu chính xác. yellow Salah lại ngã Phút 68: Liverpool đòi hỏi phải có phạt đền sau tình huống Salah bị phạm lỗi. Tuy nhiên trọng tài xác định pha phạm lỗi diễn ra ngoài vòng cấm. Thẻ vàng cho Guehi. report Không được! Phút 65: Liverpool phản công. Ekitike đánh gót để Wirtz dứt điểm nhưng Guehi đã chặn lại. report Rodri sút xa Phút 64: Rodri tung ra cú sút xa đầy uy lực, nhưng bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. substitution Khusanov bị choáng Phút 60: Sự nóng bỏng của trận đấu tạm ngưng khi Khusanov cần chăm sóc y tế sau pha va chạm rất mạnh ở vùng đầu. Sau đó anh bị thay thế bởi Ruben Dias. Bên cạnh đó, Cherki cũng vào thay Marmoush. report Ekitike bỏ lỡ khó tin Phút 57: Sau khi bắt gọn cú sút của cầu thủ Man City, Allison Becker phất bóng dài lên phía trước để Ekitike băng lên, chuyền cho Salah bên cánh trái và nhận lại quả tạt. Ở tư thế trống trải, anh lại đánh đầu chệch cột. report Liverpool tăng tốc Phút 54: Wirtz tạt bóng nhắm đến cái đầu của Ekitike nhưng Donnarumma đã xuất sắc băng ra cản phá. report Một cơ hội khác cho Liverpool Phút 53: Wirtz giữ bóng ở rìa vòng cấm sau sai lầm của Rodri. Anh chuyền cho Gakpo, người chuyền tiếp cho Ekitike nhưng cú sút sai đó lại đi chệch khung thành. report Chủ nhà gây sức ép Phút 52: Liverpool nỗ lực tìm kiếm khoảng trống để đột nhập từ cánh phải, cuối cùng kết thúc bằng cú sút xa của Szoboszlai, và thủ môn Donnarumma đã bắt gọn. yellow Van Dijk phải nhận thẻ vàng Phút 47: Van Dijk phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Haaland. Trước đó, Allison Becker đã có pha xử lý mạo hiểm nhưng Szoboszlai đã kịp giải nguy. time Hiệp hai bắt đầu! Phút 46: Mặc dù Man City áp đảo kiểm soát bóng nhưng họ lại có vấn đề trong khâu xử lý cuối cùng, trong khi Liverpool vẫn tạo ra cơ hội để làm nên sự khác biệt. Cơ hội mở cho cả hai và hiệp hai sẽ rất hứa hẹn. time Hiệp một khép lại! Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0. Man City là đội cầm bóng áp đảo và tung ra 10 cú dứt điểm trong khi chủ nhà Liverpool gặp khó khăn trong việc kiểm soát bóng. yellow Salah ngã trong vòng cấm Phút 42: Marmoush phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Gakpo. Từ chấm đá phạt, bóng được đưa vào vòng cấm để Van Dijk đánh đầu chuyền cho Salah, người ngã trong vòng cấm khiến Liverpool đòi hỏi một quả penalty. Tuy nhiên trọng tài nói không. report Chủ nhà bối rối trước áp lực Phút 40: Liverpool không thể đưa bóng thoát khỏi phần sân nhà và mỗi lần mất bóng là một lần Man City gây sức ép. Đội chủ nhà đang rơi vào khó khăn. report Chủ nhà đang cố lấy lại thế trận, nhưng... Phút 34: Haaland rất cố gắng đón quả bóng từ cánh phải của Rodri và tung ra cú sút ngay. Tuy nhiên Allison Becker đã bắt gọn. Những phút đã qua Liverpool dồn lên và tạo nên một số tình huống đáng chú ý, nhưng Man City luôn khiến họ lo lắng ở phía sau. report Không được! Phút 32: Wirtz thực hiện đường chuyền chuẩn xác để Ekitike băng lên bên cánh trái. Tuy nhiên hậu vệ Man City kịp lùi về và Ekitike lại quá cá nhân, khiến cơ hội trôi qua. report Lại là Salah Phút 28: Donnarumma băng ra phá bóng sau quả tạt của Szoboszlai. Bóng rơi đúng chân Salah và cầu thủ người Ai Cập thực hiện cú lốp bóng vào góc xa nhưng bất thành. report Mưa xối xả ở Anfield Phút 26: Mưa nặng hạt mang tới nhiều thách thức cho cả hai đội. report Cơ hội đầu tiên của Liverpool Phút 25: Mac Allister chuyền bóng xuất sắc nhưng Mohamed Salah lại không ở tư thế tốt nhất để tạo nên cú sút ưng ý. report Đội khách cầm bóng áp đảo Phút 21: Man City đã gây dựng được nhịp điệu và cầm bóng áp đảo (69%), tổ chức các đợt tấn công tương đối thoải mái, sau đó tạo nên không ít cơ hội nguy hiểm. Từ pha đột nhập bên cánh trái, Haaland làm tường để Marmoush dứt điểm, nhưng bóng chạm chân cầu thủ Liverpool đi ra đường biên ngang. report Cơ hội khác cho Man City Phút 17: Nỗ lực của Haaland mang về một quả phạt góc cho Man City. Bóng được Marmoush treo sát mép cầu môn nhưng Liverpool đã hóa giải thành công. report Cú sút thứ 4 của đội khách Phút 14: Rodri dứt điểm từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Đây là nỗ lực dứt điểm thứ 4 của Man City. report Man City đang xử lý tốt áp lực của Liverpool Phút 11: Liverpool pressing mạnh mẽ nhưng Man City lại đang là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn với 3 cú dứt điểm. Chủ nhà là 0. report Đội khách đá phạt Phút 9: Man City được hưởng quả đá phạt chêch bên cánh trái. Bernardo Silva treo bóng trước cầu môn và Khusanov đánh đầu vọt xà. report Trận đấu tốc độ cao Phút 4: Trận đấu đang diễn ra với tốc độ rất cao, và bầu không khí sôi động ở Anfield càng khiến mọi thứ trở nên đặc biệt hấp dẫn. report Chủ nhà thót tim Phút 2: Cầu thủ Liverpool mất bóng nguy hiểm, và Bernardo Silva xốc thẳng vào trung lộ trước khi chọc khe cho Haaland băng xuống đối mặt Allison Becker. May cho chủ nhà, tiền đạo người Na Uy đã bị chặn lại. time Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu được mong chờ nhất vòng 25 Ngoại hạng Anh giữa Liverpool và Man City chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Craig Pawson. Man City là đội giao bóng. report BXH Premier League hiện tại report Thống kê đáng chú ý Erling Haaland và Omar Marmoush chỉ mới đá chính cùng nhau hai trận tại Premier League mùa này. Cả hai trận đều diễn ra vào tháng 8 năm ngoái, với kết quả The Citizens thua cả hai (trước Tottenham trên sân nhà và Brighton trên sân khách). report Haaland đá chính Erling Haaland sẽ đá chính sau khi vắng mặt trong trận thắng Newcastle hồi giữa tuần. Trong khi đó, Ruben Dias ngồi dự bị cùng Phil Foden và Rayan Cherki. Bất ngờ lớn nhất là Nico O'Reilly sẽ đá ở vị trí tiền vệ. report Đội hình ra sân của Liverpool Đá chính: Alisson, Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Salah, Gakpo, Ekitike. Dự bị: Mamardashvili, Woodman, Endo, Chiesa, Jones, Robertson, Nyoni, Ngumoha. report Đội hình ra sân của Man City Đá chính: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri, Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly, Semenyo, Marmoush, Haaland. Dự bị: Trafford, Dias, Reijnders, Ake, Cherki, Nico, Foden, Alleyne, Lewis. report Hai bộ mặt trái ngược của Man City Tính đến thời điểm hiện tại, trong năm 2026, Man City là đội bóng duy nhất tại Ngoại hạng Anh chưa để thủng lưới bàn nào trong hiệp một và ghi được 6 bàn thắng. Tuy nhiên, họ cũng là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào trong hiệp hai, và để thủng lưới 6 bàn.

Cuối cùng thì chuỗi 5 trận không thắng tại Premier League của Liverpool cũng đã chấm dứt bằng trận thắng 4-1 trước Newcastle cuối tuần trước. Tưởng rằng cơn ác mộng sẽ tiếp tục với thầy trò Arne Slot khi thủng lưới sớm, nhưng màn trình diễn bùng nổ của Hugo Ekitike và Florian Wirtz đã giúp họ đảo ngược tình thế, rời sân với tỷ số 4-1.

Kết quả này mang đến sự khích lệ lớn để Liverpool từng bước quay trở lại tốp đầu. Trong bối cảnh Chelsea và MU đều giành chiến thắng vào thứ Bảy, The Reds buộc phải giành trọn 3 điểm tại Anfield tối nay nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Tin tốt cho họ là Man City cũng không có được phong độ quá tuyệt vời.

Cũng vào tuần trước, đội quân của HLV Pep Guardiola đã gây sốc khi mất điểm trước Tottenham dù sở hữu 2 bàn dẫn trước. Điều này đồng nghĩa với việc, thành tích trong 6 trận Premier League gần nhất của The Citizens giống hệt Liverpool, cùng thắng 1 hòa 4 thua 1. Vì vậy, nếu tận dụng tốt lợi thế sân nhà, sự mệt mỏi của Man City khi vừa trải qua trận bán kết League Cup hồi giữa tuần, Liverpool đủ khả năng có được 3 điểm sau một trận đấu nhiều bàn thắng.

