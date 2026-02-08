Chuyện gì đang xảy ra với Erling Haaland?

TPO - Haaland chỉ ghi 2 bàn thắng trong 12 trận đấu gần nhất cho Man City. Đây là cơn hạn hán hiếm có trong sự nghiệp của tiền đạo người Na Uy. Vậy tại sao Haaland lại gặp phải vấn đề này?

Pep Guardiola luôn đứng ra bênh vực Erling Haaland.

Haaland nhiều khả năng sẽ có mặt trong đội hình của Man City tối nay, nhưng anh đã không có tên trong đội hình xuất phát ở hai trong bốn trận đấu gần đây. Sau trận thắng 2-0 trên sân nhà trước Wolves vào tháng trước, huấn luyện viên Pep Guardiola nói với Sky Sports rằng tiền đạo của ông cần "thanh lọc tâm trí và cơ thể". Hai tuần trước, Guardiola đã mong muốn tiền đạo Omar Marmoush sớm trở về với Man City vì Haaland đã “kiệt sức”

Khi được hỏi về Haaland trong buổi phỏng vấn vào thứ Sáu, Guardiola chỉ trả lời đơn giản: “Erling là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới.” Vậy điều đó có nghĩa là anh ấy sẽ đá chính gặp Liverpool sao? “Tôi không biết. Chúng tôi sẽ quyết định vào ngày mai.”

Một số thống kê về sự sa sút của Haaland

Chỉ ghi hai bàn thắng trong 12 trận đấu là một cơn hạn hán bàn thắng đối với Haaland. Anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh này kể từ khi còn là một cầu thủ trẻ ở Na Uy. Sau tất cả, anh đã ghi được 24 bàn thắng trong 14 trận đầu tiên của mùa giải này cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, một khởi đầu mùa giải điển hình của anh.

Điều thú vị là những khó khăn vào giữa mùa giải như thế này không phải là điều mới mẻ đối với Haaland, như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên dưới.

Biểu đồ số bàn thắng (màu xanh) và số bàn thắng kỳ vọng (màu đỏ) của Haaland kể từ khi thi đấu cho Man City.

Biểu đồ trên cho thấy Haaland luôn có số bàn thắng vượt trội so với chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) trong giai đoạn đầu mùa giải, rồi sa sút đột ngột vào giữa mùa giải, với cả số bàn thắng và cơ hội ghi bàn đều giảm sút. Điều thú vị hơn nữa là, đây cũng chính là vấn đề mà Haaland gặp phải khi thi đấu cho Borussia Dortmund.

Biểu đồ số bàn thắng (màu xanh) và số bàn thắng kỳ vọng (màu đỏ) của Haaland kể từ mùa giải 2019/2020.

Khoảng thời gian này hai năm trước, ngày 20/2/2024, Guardiola cảm thấy cần phải bảo vệ Haaland sau chuỗi trận đáng thất vọng. Cầu thủ người Na Uy chỉ ghi được hai bàn thắng trong bảy trận đấu, cả hai đều vào lưới Everton. “Với những cầu thủ ghi bàn hàng đầu hoặc những tiền đạo ghi nhiều bàn thắng, đừng chỉ trích, bởi vì cậu ấy chắc chắn sẽ khiến bạn im miệng”, Guardiola nói.

Guardiola cũng nói điều tương tự vào tháng Giêng năm nay và cũng bác bỏ mọi lời chỉ trích dành cho Haaland khi được hỏi về việc anh ghi ít bàn thắng từ các tình huống bóng sống vào thời điểm đó. “Cảm ơn Chúa, chúng ta may mắn có Erling trong đội hình hiện tại,” ông nói. “Nếu không có cậu ấy, chúng ta sẽ không ở vị trí cạnh tranh chức vô địch.”

Thật vậy, trong 13 trận đấu đầu tiên của City ở mùa giải này trên mọi đấu trường, anh đã ghi 17 trong số 26 bàn thắng của đội, chiếm 65% tổng số bàn thắng. Vào mùa giải này, Haaland trở thành cầu thủ quan trọng nhất của câu lạc bộ, rất ít đồng đội của anh có khả năng ghi bàn một cách ổn định.

Mặc dù số bàn thắng anh ghi được gần đây khá ít, nhưng có một lời giải thích khá đơn giản: từ đầu mùa giải đến Giáng sinh, chỉ có một trận đấu anh không có cơ hội ghi bàn rõ rệt, đó là trận gặp Leeds vào cuối tháng 11. Kể từ Giáng sinh, anh đã đá chính sáu trận và không có cơ hội ghi bàn rõ rệt trong bốn trận. Trong giai đoạn này, Man City đang không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn rõ rệt. Một phần nguyên nhân đến từ việc các cầu thủ sáng tạo đang sa sút phong độ. Tuy nhiên, Haaland chỉ ghi được một bàn thắng trong ba cơ hội lớn trong những tuần gần đây, con số đáng báo động.

Pep Lijnders chia sẻ về sự sa sút của Haaland

Pep Lijnders, trợ lý của Guardiola, đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về sự sa sút phong độ gần đây của anh ấy. Tuần trước, HLV người Hà Lan đã ca ngợi pha dứt điểm hiểm hóc của Haaland vào lưới Galatasaray, bàn thắng đầu tiên của anh ấy từ bóng sống kể từ ngày 20/12. Ông nói thêm, với một nụ cười: “Chúng tôi cần Haaland có tinh thần tốt, bởi vì chỉ khi bạn cười và vui vẻ, bạn mới có thể ghi được những bàn thắng như vậy.”

Câu chuyện về mùa giải 2025-2026 của City là họ có một đội hình gần như hoàn toàn mới và đang thích nghi với việc giải đấu Premier League ngày càng chú trọng đến việc đối phó với lối chơi pressing tầm cao và những pha tranh chấp quyết liệt.

Pep Lijnders và Haaland.

“Vấn đề là làm sao để vượt qua được những khoảnh khắc bị gây áp lực cao,” Lijnders nói tuần trước. “Điều đó đã thay đổi rất nhiều. Khi điều đó xảy ra, bạn sẽ thấy chúng tôi tấn công nhanh hơn, trực diện hơn trong những khoảnh khắc đó bởi vì khi thoát khỏi áp lực, toàn bộ sân đấu sẽ hoàn toàn trống trải.”

Sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của Man City, điều đặc biệt rõ rệt vào đầu mùa giải, rất phù hợp với Haaland. Trong một giai đoạn vào tháng 11, Man City đã đánh bại các đối thủ bằng những pha phản công và kiểm soát bóng ít hơn. Điều có lẽ phù hợp nhất với cầu thủ người Na Uy, mặc dù nó hiếm khi xảy ra vào những mùa giải trước đây dưới triều đại của Pep Guardiola.

Mặc dù Man City đôi khi chơi trực diện hơn trong mùa giải hiện tại, nhưng họ lại có xu hướng chơi bóng dài lên tuyến trên trong những trường hợp hiếm hoi Haaland không có mặt trên sân. Ví dụ, tại sân Bernabeu vào tháng 12, nơi anh ghi hai bàn thắng vào lưới Real Madrid ở Champions League, Man City chỉ chơi bóng dài vài phút sau khi anh được thay ra.

Có những thời điểm Haaland thực hiện những pha chạy chỗ không bóng nhưng đồng đội lại không chuyền bóng cho anh ấy. Dữ liệu từ SkillCorner cho thấy trong số các trung phong đang thi đấu Premier League đã thực hiện hơn 200 pha chạy chỗ không bóng mùa này, Haaland nhận được số lượng đường chuyền ít nhất cho những nỗ lực của mình (13%).

Số lần chạy chỗ không bóng ở mùa giải này tại Premier League của Haaland.

Tuy nhiên, các đồng đội vẫn đặt nhiều niềm tin vào Haaland ngay cả khi chân sút người Na Uy đang không có phong độ tốt nhất. Trong ba trận đấu gần đây, các đồng đội vẫn thực hiện những đường chuyền thuận lợi cho Haaland, ví dụ như bàn thắng của anh ấy vào lưới Galatasaray hôm thứ Tư tuần trước. Doku nhận bóng ở phần sân nhà, vượt qua đối thủ rồi tung một đường chọc khe tuyệt vời phía sau hàng phòng ngự cho Haaland. Tiền đạo người Na Uy cũng nhận được một đường chuyền vượt tuyến từ Rodri trong cuộc đối đầu với Tottenham hôm Chủ nhật tuần trước.

Haaland chắc chắn sẽ đá chính tại Anfield vào Chủ nhật, HLV Pep Guardiola nói rằng anh ấy đang có thể trạng tốt sau trận hòa với Spurs. Nhưng Haaland sẽ phải cạnh tranh vị trí với Marmoush, người đã ghi ba bàn trong năm trận kể từ khi trở lại từ AFCON và thậm chí là Antoine Semenyo, tân binh này đã ghi bốn bàn trong sáu trận kể từ khi gia nhập từ Bournemouth tháng trước.

(Theo The Athletic)