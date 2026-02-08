Nhận định PSG vs Marseille, 2h45 ngày 9/2: 'Gạt giò' nhà vua

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Marseille, Ligue 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trận đấu tâm điểm giữa PSG và Marseille sẽ ảnh hưởng nhiều đến cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này.

Nhận định trước trận PSG vs Marseille

Sau 20 vòng tại Ligue 1 2025/26, vị trí dẫn đầu đang là cuộc đua song mã kịch tính giữa Lens và PSG. Lens đã ra sân ở vòng 21 và giành chiến thắng, qua đó tạm xếp trên PSG với cách biệt một điểm. Thầy trò HLV Luis Enrique cần đánh bại Marseille, đội đang đứng thứ 4, để đòi lại ngôi đầu từ Lens.

Với Marseille, giành ít nhất một điểm trước PSG có nhiều ý nghĩa với thầy trò HLV De Zerbi. Ở vị trí thứ 4, Marseille đã giành 39 điểm, kém đội xếp trên là Lyon 3 điểm. Cơ hội giành suất dự Champions League mùa tới của Marseille còn nguyên. Họ cần tích lũy từng điểm trong các trận với nhóm "big 4" để tạo khác biệt trong cuộc đua với Lyon.

Mùa này, Marseille từng thắng PSG trên sân nhà. Hành quân đến sân Công viên các Hoàng tử, Marseille có nhiều nỗi lo khi họ chỉ chơi hay trên sân nhà, với các chuyến làm khách là sự bất ổn. 5 trận chơi sân khách gần đây, Marseille thắng 2, Tính cả 10 trận đến sân đối thủ ở Ligue 1 2025/26, Marseille thắng 5, hòa một và thua 4.

Chất lượng đội hình PSG hoàn toàn vượt trội Marseille. Ngay cả khi dàn trải lực lượng cho nhiều đấu trường, PSG vẫn có chiều sâu đội hình đủ tốt để xoay tua linh hoạt. Với lợi thế sân nhà, chỉ cần chơi đúng phong độ, PSG không khó để áp đặt thế trận trước Marseille.

Tuy nhiên, PSG cần đề phòng "củi lửa" khi Marseille đang nắm trong tay khẩu trọng pháo Mason Greenwood. Cựu sao MU đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Ligue 1 với 13 pha lập công. Trong thế cửa dưới, Marseille chơi phòng ngự phản công và sẽ rất nguy hiểm khi trên hàng công của họ là Greenwood tận dụng cực tốt cơ hội.

Phong độ, thành tích đối đầu PSG vs Marseille

Trong lịch sử, 2 CLB gặp nhau 55 lần, PSG giữ thành tích áp đảo với 33 trận thắng, 11 hòa và 11 thua. Mùa trước, Marseille thua 1-3 trên sân PSG. 5 lần gần nhất đến sân Công viên các Hoàng tử, Marseille đều phơi áo. Lần gần nhất Marseille thắng PSG trên sân khách xảy ra vào tháng 8/2020.

Tại Ligue 1 2025/26, PSG đang thắng thông 6 trận. Song, xen giữa chuỗi thắng ở giải quốc nội của PSG là lần bị Newcastle cầm hòa, thua Sporting tại Champions League. Trước đó, PSG cũng phải nhờ tới loạt luân lưu để thắng Marseille ở chung kết Siêu cúp Pháp.

PSG vẫn bất ổn ở giai đoạn này và cơ hội cho Marseille giành điểm không phải là điệp vụ bất khả thi.

Thông tin lực lượng PSG vs Marseille

Hakimi vắng mặt do án treo giò. Kvaratskhelia, Fabian Ruiz và Ndjantou bỏ ngỏ khả năng ra sân. Marseille có đầy đủ lực lượng cho trận này.