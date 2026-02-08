Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Những bước chạy 'vượt qua bóng tối'

Duy Phạm

TPO - "Chạy cùng người khiếm thị" không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là nơi cộng đồng người khiếm thị, khuyết tật được hòa nhập, được đồng hành để vượt qua những khó khăn thường ngày và tự tin "vượt qua bóng tối"..

tp-chay-mu-anh-1-8632.jpg
Ngày 7/2, tại Vườn Bách Thảo Hà Nội, CLB Người khiếm thị yêu chạy tổ chức hoạt động "Chạy cùng người khiếm thị" với chủ đề "Vượt qua bóng tối". Đây là lần thứ hai hoạt động được tổ chức với mong muốn trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi các thành viên được sẻ chia, gắn kết và tiếp thêm động lực, cùng nhau lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.
tp-chay-mu-anh-2b.jpg
tp-chay-mu-anh-2.jpg
tp-chay-mu-anh-35.jpg
Các vận động viên khiếm thị hào hứng nhận bib, khởi động, hào hứng để bước vào chinh phục cự ly 5km trong không gian xanh Vườn Bách Thảo.
tp-chay-mu-anh-34.jpg
Mặc dù là hoạt động cộng đồng nhưng những vận động viên khiếm thính thể hiện rõ quyết tâm chinh phục thử thách ngay từ những bước chạy đầu tiên.
tp-chay-mu-anh-17.jpg
Anh Phạm Bình Linh - đại diện ﻿BTC giải cho biết, sau lần tổ chức đầu tiên thì đã có thêm rất nhiều vận động viên khiếm thị mới tham gia giải chạy lần này. "Chương trình mong muốn các bạn có một sân chơi thể thao đúng nghĩa, được tập luyện, được hỗ trợ để vượt qua những khó khăn thường ngày và lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng", anh Linh cho biết thêm.
tp-chay-mu-anh-31.jpg
Từ phong trào cộng đồng, CLB Người khiếm thị yêu chạy đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi nhiều thành viên chinh phục cự ly 10 km, thậm chí full marathon 42 km. Một số vận động viên đã được triệu tập vào đội tuyển điền kinh khuyết tật Việt Nam như Vũ Tiến Mạnh, Vũ Kim Thủy, Tạ Đình Hán tham gia tranh tài tại các kỳ Asian Para Games và đạt nhiều huy chương. Từ đó, giải chạy lần này tiếp tục là bước đệm để CLB mở rộng hoạt động, đưa thể thao đến gần hơn với người khiếm thị.
tp-chay-mu-anh-12.jpg
tp-chay-mu-anh-8.jpg
tp-chay-mu-anh-20.jpg
Không còn đôi mắt, việc chạy bộ của những người khiếm thị có nhiều điểm đặc biệt. Mỗi người sẽ có một bạn đồng hành mắt sáng để dẫn đường. Các cặp chạy sẽ được kết nối bằng một sợi dây ở tay. Thông qua sợi dây này, chân chạy khiếm thị sẽ kiểm soát được tốc độ theo người dẫn đường cũng như điều hướng cho phù hợp với đường chạy.
tp-chay-mu-anh-25.jpg
Điểm đặc biệt của giải chạy chính là sự hòa nhập toàn diện giữa người khuyết tật và người không khuyết tật, dù là vận động viên chuyên nghiệp hay không chuyên, chạy hay đi bộ, đều có thể tham gia.
tp-chay-mu-anh-33.jpg
"Tôi rất vui vì giải năm nay đổi mới hơn năm ngoái. Trước đây chỉ tổ chức nội bộ, còn năm nay mở rộng để nhiều bạn khiếm thị được trải nghiệm chạy bộ. CLB luôn hướng tới việc tạo điều kiện để càng nhiều người khiếm thị tham gia thể thao, cải thiện cả thể chất lẫn tinh thần", VĐV Vũ Tiến Mạnh - Đội tuyển điền kinh khuyết tật Việt Nam chia sẻ.
tp-chay-mu-anh-7.jpg
"Chạy cùng người khiếm thị" không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành và hòa nhập. Từ những bước chạy giản dị, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần vượt khó, tiếp thêm niềm tin để người khiếm thị tự tin bước qua bóng tối, hướng tới cuộc sống tích cực hơn.
tp-chay-mu-anh-30.jpg
tp-chay-mu-anh-27.jpg
tp-chay-mu-anh-41.jpg
BTC trao giải, huy chương cho những VĐV về nhất, nhì, ba.
Duy Phạm
#giải chạy #người khiếm thị #đồng hành #vượt qua bóng tối #VĐV #Vườn Bách Thảo Hà Nội

Xem thêm

Cùng chuyên mục