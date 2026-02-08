Những bước chạy 'vượt qua bóng tối'

TPO - "Chạy cùng người khiếm thị" không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là nơi cộng đồng người khiếm thị, khuyết tật được hòa nhập, được đồng hành để vượt qua những khó khăn thường ngày và tự tin "vượt qua bóng tối"..
Các vận động viên khiếm thị hào hứng nhận bib, khởi động, hào hứng để bước vào chinh phục cự ly 5km trong không gian xanh Vườn Bách Thảo.
Không còn đôi mắt, việc chạy bộ của những người khiếm thị có nhiều điểm đặc biệt. Mỗi người sẽ có một bạn đồng hành mắt sáng để dẫn đường. Các cặp chạy sẽ được kết nối bằng một sợi dây ở tay. Thông qua sợi dây này, chân chạy khiếm thị sẽ kiểm soát được tốc độ theo người dẫn đường cũng như điều hướng cho phù hợp với đường chạy.
BTC trao giải, huy chương cho những VĐV về nhất, nhì, ba.