Những bước chạy 'vượt qua bóng tối'

TPO - "Chạy cùng người khiếm thị" không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là nơi cộng đồng người khiếm thị, khuyết tật được hòa nhập, được đồng hành để vượt qua những khó khăn thường ngày và tự tin "vượt qua bóng tối"..