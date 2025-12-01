Marathon Lai Châu: Tình người gây thương nhớ

Lần thứ hai liên tiếp, Lai Châu tổ chức giải Marathon, thu hút hàng nghìn vận động viên. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô, giải còn hội tụ nhiều gương mặt quen thuộc, từ những nhà vô địch đến các vận động viên khiếm thị. Trên các cung đường chạy, tình người vẫn hiện rõ. Người dân đứng hai bên đường, tình nguyện tiếp nước, dẫn đường, sẵn sàng hỗ trợ từng vận động viên, như một phần quen thuộc của mùa giải nơi đây.

Tượng đài của Tiền Phong Marathon "mê" Lai Châu

Từ gần 5 giờ sáng 30/11, Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu đã chật kín người. Hơn 1.500 vận động viên, thành viên ban tổ chức và người dân đổ về từ khắp nơi để chuẩn bị cho giải marathon lớn nhất trong năm của tỉnh. Dù xuất phát rất sớm, khuôn mặt các vận động viên vẫn ánh lên sự tỉnh táo và háo hức trước giờ vào cuộc.

Các vận động viên xuất phát tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Lai Châu được gọi là vùng đất biên viễn, phên dậu của Tổ quốc. Nơi đây nổi tiếng với những dãy núi hùng vĩ, là “vùng đất nơi mây nằm lại”. Bởi thế, chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” của Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu 2025 càng thêm ý nghĩa, bao quát được đặc trưng của vùng đất này.

Bên cạnh đó, đường sá xa xôi cũng là khó khăn của tỉnh Lai Châu, nhưng vận động viên từ các tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Lào Cai… vẫn có mặt đông đủ, góp thêm sức nóng cho đường đua vùng Tây Bắc.

Giải năm nay có 4 nhóm tuổi: 16-29, 30-39, 40-49 và từ 50 tuổi trở lên, với các cự ly 5,6 km; 10 km; 21 km và 42 km. Ở mỗi cự ly, các vận động viên thi đấu ở các nội dung cá nhân nam - nữ và đồng đội nam - nữ. Thời tiết cũng ưu ái. Sáng sớm trời rét, nhưng nắng dần lên làm tan lớp mây và sương mù phủ trên quảng trường, bầu trời trong xanh trở lại.

Có mặt tại đây từ sớm, chúng tôi bắt gặp vận động viên Đỗ Quốc Luật - "tượng đài", từng 11 lần vô địch Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong. Với Luật, lần trở lại này không chỉ là tham gia một giải chạy của tỉnh, mà còn là duyên nợ với Lai Châu. Cơ duyên ấy bắt đầu từ năm 2023, khi anh lần đầu lên dự giải Marathon do báo Tiền Phong tổ chức và chợt “yêu” vùng đất này.

Vận động viên Đỗ Quốc Luật (áo trắng) và mẹ con chị Bùi Thị Bích Nguyệt (bên phải) trong một khung hình. Ảnh: Hồ Vũ.

Anh kể, năm 2023 là dấu mốc khó quên. Khi ấy, Luật thi cự ly 10 km và giành chiến thắng, nối dài chuỗi 9 lần vô địch liên tiếp - một kỷ lục mà trước đó anh chỉ biết đến qua những huyền thoại như thầy Bùi Lương. “Đó là kỷ niệm không bao giờ quên. Một dấu ấn để đời”, anh nói.

Cũng từ giải đấu ấy, Lai Châu để lại cho Luật nhiều tình cảm đặc biệt. “Có giai đoạn, tôi có một tháng trời sống và tập ở đây. Tôi cảm nhận rõ sự thân thiện của bà con. Dừng xe máy để nguyên chìa khóa cũng không ai động vào. Ở nơi khác thì khó có chuyện đó”, Luật cười.

Chính vì vậy, dù đang chấn thương nhưng khi nhận được lời mời từ Ban Tổ chức, anh vẫn sắp xếp công việc để quay lại. “Lên đây lần này, tôi không đặt nặng chuyện thành tích. Tôi muốn lan tỏa tinh thần chạy bộ, chia sẻ với các bạn trẻ đang theo con đường thể thao. Chạy nhanh hay chậm không quan trọng. Quan trọng là mỗi người có mục tiêu và dám hoàn thành nó”, anh nói.

Sau hai năm, Luật bảo Lai Châu đã khác nhiều, tinh thần thể thao của người dân tăng “cấp số nhân”; trẻ em chạy bộ nhiều hơn; thậm chí nhiều gia đình cùng nhau tham gia phong trào. “Sau giải Marathon trước, Lai Châu thực sự đã có tên trên bản đồ chạy bộ. Các vận động viên trẻ của tỉnh cũng bắt đầu có thành tích quốc gia, quốc tế. Đó là điều rất vui”, Luật nói.

Năm nay, anh Luật trở lại với vai trò bình luận viên, livestream các nội dung thi đấu và vẫn tham gia đường chạy 5,6 km như một cách góp sức cho giải. “Mình làm được điều gì đó cho giải đấu là mình vui rồi”, anh chia sẻ.

Giải đấu đã qua nhưng tình người còn mãi

Năm nay, vô địch cự ly nữ 42 km thuộc về Vũ Thị Ninh, đến từ Công ty Điện lực Lai Châu. Nhiều vận động viên khác từ khắp nơi cũng có mặt. Ai nấy đều vui mừng, hào hứng, ánh lên niềm hạnh phúc khó giấu. Nhưng giải đấu không chỉ dành cho những người có thành tích cao. Chị Bùi Thị Bích Nguyệt (SN 1977) và con trai Nguyễn Trọng Việt (SN 2009) đã đi từ Hà Nội lên Lai Châu từ hai ngày trước. Việt là vận động viên khiếm thị, lại còn khuyết tật bẩm sinh, tham gia cự ly 5,6km nhưng tinh thần thi đấu của em rất quyết tâm.

Chị Bùi Thị Bích Nguyệt và con trai Nguyễn Trọng Việt nhận giải Vận động viên đặc biệt, điều mà chỉ có ở giải Lai Châu marathon 2025.

Với chị Nguyệt, để Trọng Việt chạy không phải mong muốn em đạt thành tích, mà để rèn luyện, giao lưu và trải nghiệm. Dù chân bị phồng, mỏi từ tối hôm trước, nhưng Việt vẫn kiên trì về đích. “Nhiều người đi đường thấy hai mẹ con dìu nhau nên chạy theo cổ vũ, động viên em ‘Cố lên!’, khiến tinh thần con càng vững vàng”, chị Nguyệt xúc động. Chị luôn nhắc con, dù là người cuối cùng, cũng không được bỏ cuộc.

Hai mẹ con bắt đầu tham gia các giải chạy khoảng hai năm nay, trong đó có cả những giải do báo Tiền Phong tổ chức. Lần trở lại Lai Châu này là sau 10 năm, nhưng với chị, kỷ niệm với vùng đất vẫn nguyên vẹn, nụ cười thân thiện của người dân, những con đường uốn lượn giữa núi rừng, và không khí trong lành, bình yên như đưa chị trở về tuổi trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên chị và con đứng trên bục nhận giải “Vận động viên đặc biệt”, giải chỉ có ở Lai Châu, dành cho những người khiếm thị và nỗ lực vượt khó.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên.

Với chị, tham gia giải không chỉ là chạy, mà còn là trải nghiệm, học cách kiên trì và vượt khó. Lai Châu lần này khiến hai mẹ con ấn tượng sâu sắc. Người dân thân thiện, đường phố rộng rãi, cơ sở vật chất tốt. Dù đường xa và có chút vất vả, nhưng không khí và tinh thần nơi đây khiến họ xúc động, hạnh phúc. Chị còn định chia sẻ cảm xúc này lên mạng xã hội để lưu giữ mãi kỷ niệm đẹp ấy.

Qua giải chạy, hình ảnh thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ cùng con người Lai Châu thân thiện được quảng bá rộng rãi. Tỉnh kỳ vọng sự kiện trở thành cầu nối hiệu quả, thu hút đầu tư, đặc biệt trong phát triển du lịch, để du lịch Lai Châu cất cánh xứng tiềm năng.

Giải Lai Châu Marathon 2025 khép lại với gần 300 giải thưởng, tổng giá trị gần 100 triệu đồng. Nhưng quan trọng hơn, thành công lớn nhất là lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh một Lai Châu đang vươn mình phát triển, nơi “Lời gọi đại ngàn” được đáp lại bằng hàng ngàn “Bước chân khát vọng” đầy nhiệt huyết.