Giá trị cốt lõi của Giải Tiền Phong Half Marathon

TPO - Thông điệp của Giải Tiền Phong Half Marathon còn sâu hơn “Trao” và “Nhận. Không chỉ là cho cộng đồng mà quan trọng hơn là trao niềm tin cho chính mình, tạo nền tảng để mỗi cá nhân hình thành giá trị sống tốt đẹp. Khi mỗi người trở nên tích cực, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

TPHCM sẵn sàng đồng hành

Trả lời tại buổi họp báo Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết, Tiền Phong Half Marathon lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, nhưng nhìn tổng thể có thể thấy trong năm 2025, báo Tiền Phong đã tổ chức nhiều hoạt động thể thao tại TPHCM, trong đó có Giải Vô địch Pickleball và Giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải.

Với số lượng giải lớn như vậy, có thể nói báo Tiền Phong là một trong những cơ quan báo chí tổ chức nhiều sự kiện thể thao nhất hiện nay. Các giải đều được thực hiện rất chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

TPHCM là địa phương có phong trào thể dục thể thao phát triển mạnh, đồng thời là “thành phố của sự kiện”, nơi hầu hết các đơn vị báo chí và tổ chức sự kiện đều chọn để triển khai hoạt động. Thành phố luôn tạo điều kiện cho các chương trình thể thao quy mô lớn.

“Chúng tôi rất vui khi báo Tiền Phong chọn TPHCM để tổ chức giải Half Marathon lần đầu tiên. Tin rằng giải sẽ hấp dẫn cả về số lượng vận động viên lẫn chất lượng chuyên môn. Tôi đánh giá cao vai trò truyền thông của báo Tiền Phong và các cơ quan báo chí: Không chỉ tổ chức sự kiện tốt mà còn tạo chuỗi truyền thông mạnh mẽ trước - trong - sau giải, góp phần xây dựng hình ảnh và thương hiệu địa phương đăng cai”, ông Hồi nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, chính những “vệt truyền thông” dài hơi này tạo hiệu ứng tích cực và là lý do nhiều địa phương mời báo Tiền Phong đứng ra tổ chức giải.

“Tôi kỳ vọng trong thời gian tới, các giải chạy do báo Tiền Phong tổ chức tại TPHCM tiếp tục được mở rộng và nâng tầm, hướng đến chuẩn khu vực hoặc quốc tế. Thành phố sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ để các giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, tạo dấu ấn rõ nét hơn trong cộng đồng thể thao”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM nói.

Vì sao chọn Khu đô thị Vạn Phúc?

Về lý do lựa chọn Khu đô thị Vạn Phúc làm địa điểm tổ chức, bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon, cho biết, Ban Tổ chức đã khảo sát rất nhiều vị trí tại TPHCM. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm là giai đoạn đặc biệt khó để tổ chức một giải chạy trên đường phố TPHCM. Vì vậy, tiêu chí quan trọng là phải tìm được một không gian vừa tạo cảm hứng, vừa mang đến góc nhìn đa chiều về một TPHCM trẻ trung, năng động nhưng cũng thơ mộng và gần gũi.

Các người đẹp cuộc thi Hoa hậu Việt Nam - những đại sứ của Giải Tiền Phong Half Marathon lần thứ nhất - năm 2025.



“Khu đô thị Vạn Phúc đáp ứng được toàn bộ các yêu cầu đó. Cụ thể, đường chạy bằng phẳng, rộng rãi; an toàn do hoàn toàn nằm trong nội khu, không xung đột giao thông; cảnh quan đa dạng với sông Sài Gòn, các thảm cỏ, bụi lau, những khoảng không gian rất nên thơ xen lẫn nét hiện đại”, bà Hà cho biết.

Về slogan “Hành trình xanh - Trao niềm tin, nhận hạnh phúc”, bà Trần Thị Thu Hà nhấn mạnh, không nên chỉ hiểu “xanh” theo nghĩa môi trường - dù lối sống xanh, tư duy xanh là xu thế của xã hội. Theo bà Phó trưởng Ban Tổ chức, thông điệp của giải còn sâu hơn: “Trao” và “Nhận” không chỉ là cho cộng đồng mà quan trọng hơn là trao niềm tin cho chính mình, tạo nền tảng để mỗi cá nhân hình thành giá trị sống tốt đẹp. Khi mỗi người trở nên tích cực, xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

“Đó là lý do slogan được xây dựng theo tầng ý nghĩa rộng hơn, sâu hơn, hướng tới sự gắn kết, thiện lương và hạnh phúc nội tại”, bà Hà giải thích. Về công tác tổ chức, Phó trưởng Ban Tổ chức cho biết Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon có nhiều kinh nghiệm khi từng điều hành nhiều Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong. Đối với Tiền Phong Half Marathon, sự chuyên nghiệp đã được cộng đồng ghi nhận qua nhiều năm.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon.

Về logistic, Phó trưởng Ban Tổ chức Tiền Phong Half Marathon cho biết: Ban Tổ chức phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để bảo đảm an toàn đường chạy; Bệnh viện Quân y 175 - đơn vị đã đồng hành sẽ phụ trách công tác y tế với đầy đủ thiết bị, thuốc men và đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, các trường đại học trên địa bàn TPHCM cung cấp lực lượng tình nguyện viên trẻ trung, nhiệt huyết. Cùng với đó, các nhóm leader, admin của các câu lạc bộ chạy cũng tham gia điều phối nhờ kinh nghiệm dày dạn trong cộng đồng.

Bà Trần Thị Thu Hà khẳng định mục tiêu của Ban Tổ chức là đem đến một giải đấu thành công không chỉ về chuyên môn mà còn về cảm xúc và trải nghiệm, và đó cũng là giá trị cốt lõi mà Tiền Phong Marathon hướng tới trong nhiều năm qua.