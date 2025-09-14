Giải chạy Marathon Tuyên Quang lần thứ ba năm 2025 thành công rực rỡ

TPO - Sáng 14/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang, Giải chạy Marathon Tuyên Quang lần thứ ba năm 2025 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” đã diễn ra với gần 1.000 vận động viên tham dự ở các cự ly 5km, 10km và 21km.

Phát biểu khai mạc, chị Dương Minh Nguyệt – Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh, Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025 là hoạt động thể thao ý nghĩa, sâu sắc trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hội nhập, phát triển và vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Ở lần thứ ba tổ chức, giải tiếp tục sứ mệnh cổ vũ, lan tỏa phong trào chạy bộ trong đoàn viên, thanh niên, qua đó đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ngoài ra, giải còn giúp nâng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025 đánh dấu sự phát triển vượt bậc về quy mô cũng như công tác tổ chức chuyên nghiệp, thu hút đông đảo các vận động viên ở nhiều lứa tuổi đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Chị Dương Minh Nguyệt – Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, giải là hoạt động thể thao ý nghĩa trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, gần 1.000 vận động viên của Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025 đã sải bước qua nhiều địa danh lịch sử bên dòng sông Lô thơ mộng, từ thành nhà Mạc đến cầu Nông Tiến, cầu Tình Húc và cầu Bình Ca. Diễn ra đúng vào dịp tỉnh Tuyên Quang đang tưng bừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên 2025, các runner cũng được ngắm nhìn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được chế tác công phu, tỉ mỉ, kết hợp với công nghệ hiện đại.

Theo chị Dương Minh Nguyệt, ngoài ý nghĩa thể thao, giải đấu với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” còn góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang – vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh, con người thân thiện và hiếu khách – tới bạn bè trong và ngoài tỉnh.

Các vận động viên đã chạy qua nhiều địa danh lịch sử của Tuyên Quang.

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống Quảng trường Nguyễn Tất Thành, các vận động viên cũng lần lượt về đích, sau đó rạng rỡ khoe tấm huy chương độc đáo của Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025. Trong lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh những người chiến thắng, gồm Trương Văn Quân, Đỗ Thị Mộng Thơ (nhất nam, nữ cự ly 21km), Trần Tư Pháp, Vũ Thị Hải Lý (nhất nam, nữ cự ly 10km), Nguyễn Văn Thái, Trần Đinh Ngọc Ánh (nhất nam, nữ cự ly 5km).

Trên cương vị Trưởng Ban tổ chức, chị Dương Minh Nguyệt khẳng định "những giọt mồ hôi và niềm vui chiến thắng hôm nay là minh chứng cho tinh thần quyết tâm, đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc ta trong thời đại mới". Ban tổ chức cũng hy vọng giải đấu sẽ lớn mạnh hơn nữa trong tương lai, trở thành sân chơi lành mạnh với chất lượng chuyên môn cao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang năng động, giàu truyền thống và đa dạng tiềm năng.

Giải chạy Marathon Tuyên Quang 2025 thu hút gần 1.000 vận động viên tham dự.

Các vận động viên đã tạo nên một buổi sáng đầy hứng khởi.

Họ chạy qua các địa danh lịch sử của Tuyên Quang...

...và đúng vào dịp Lễ hội thành Tuyên, các vận động viên còn được ngắm nhìn những mô hình đèn Trung Thu khổng lồ và nhiều màu sắc.

Đoàn viên thanh niên tỉnh Tuyên Quang tiếp nước cho các runner.