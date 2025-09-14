Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Google News

Giải chạy Marathon Tuyên Quang lần thứ ba năm 2025 thành công rực rỡ

Thanh Hải Thanh Hải
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 14/9 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang, Giải chạy Marathon Tuyên Quang lần thứ ba năm 2025 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” đã diễn ra với gần 1.000 vận động viên tham dự ở các cự ly 5km, 10km và 21km.

z7009570844702-f295b895e121a749983ab072691dc4a9.jpg

Phát biểu khai mạc, chị Dương Minh Nguyệt – Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức giải, nhấn mạnh, Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025 là hoạt động thể thao ý nghĩa, sâu sắc trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên hội nhập, phát triển và vươn mình mạnh mẽ của dân tộc.

Ở lần thứ ba tổ chức, giải tiếp tục sứ mệnh cổ vũ, lan tỏa phong trào chạy bộ trong đoàn viên, thanh niên, qua đó đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Ngoài ra, giải còn giúp nâng tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025 đánh dấu sự phát triển vượt bậc về quy mô cũng như công tác tổ chức chuyên nghiệp, thu hút đông đảo các vận động viên ở nhiều lứa tuổi đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

z7009602079423-cde46ed3784f54a8d6a93922b6d563ba.jpg
Chị Dương Minh Nguyệt – Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh, giải là hoạt động thể thao ý nghĩa trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới.

Xuất phát từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, gần 1.000 vận động viên của Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025 đã sải bước qua nhiều địa danh lịch sử bên dòng sông Lô thơ mộng, từ thành nhà Mạc đến cầu Nông Tiến, cầu Tình Húc và cầu Bình Ca. Diễn ra đúng vào dịp tỉnh Tuyên Quang đang tưng bừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên 2025, các runner cũng được ngắm nhìn những mô hình đèn Trung thu khổng lồ được chế tác công phu, tỉ mỉ, kết hợp với công nghệ hiện đại.

Theo chị Dương Minh Nguyệt, ngoài ý nghĩa thể thao, giải đấu với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ” còn góp phần quảng bá hình ảnh Tuyên Quang – vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nhiều danh lam thắng cảnh, con người thân thiện và hiếu khách – tới bạn bè trong và ngoài tỉnh.

z7009572058893-a6629b1b1d7fa05aab1f171db92d2aec.jpg
Các vận động viên đã chạy qua nhiều địa danh lịch sử của Tuyên Quang.

Khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống Quảng trường Nguyễn Tất Thành, các vận động viên cũng lần lượt về đích, sau đó rạng rỡ khoe tấm huy chương độc đáo của Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025. Trong lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh những người chiến thắng, gồm Trương Văn Quân, Đỗ Thị Mộng Thơ (nhất nam, nữ cự ly 21km), Trần Tư Pháp, Vũ Thị Hải Lý (nhất nam, nữ cự ly 10km), Nguyễn Văn Thái, Trần Đinh Ngọc Ánh (nhất nam, nữ cự ly 5km).

Trên cương vị Trưởng Ban tổ chức, chị Dương Minh Nguyệt khẳng định "những giọt mồ hôi và niềm vui chiến thắng hôm nay là minh chứng cho tinh thần quyết tâm, đoàn kết và khát vọng vươn lên của dân tộc ta trong thời đại mới". Ban tổ chức cũng hy vọng giải đấu sẽ lớn mạnh hơn nữa trong tương lai, trở thành sân chơi lành mạnh với chất lượng chuyên môn cao, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Tuyên Quang năng động, giàu truyền thống và đa dạng tiềm năng.

z7009570557437-20a6ba6f81a8fd32c5b4126bd9eed931.jpg
Giải chạy Marathon Tuyên Quang 2025 thu hút gần 1.000 vận động viên tham dự.
z7009573926094-6b24f2eb355b990dd7e410b1f434bde5.jpg
Các vận động viên đã tạo nên một buổi sáng đầy hứng khởi.
z7009573886517-b5b8fc9a4c9f17c175180a9c93a97492.jpg
Họ chạy qua các địa danh lịch sử của Tuyên Quang...
z7009570306743-ae66e00b0025ce50e27fdfb6e8a4dc37.jpg
z7009573587808-9999c547204be301305f965e366f5000.jpg
...và đúng vào dịp Lễ hội thành Tuyên, các vận động viên còn được ngắm nhìn những mô hình đèn Trung Thu khổng lồ và nhiều màu sắc.
z7009570223283-dfaa8d49a40190eeb2278b78e490809d.jpg
Đoàn viên thanh niên tỉnh Tuyên Quang tiếp nước cho các runner.
z7009573461347-7a67e2914efac9dd6806b8e5b1b0a3a9.jpg
Khoảnh khắc vui nhộn trên đường chạy, khi các vận động viên của Giải chạy Marathon Tuyên Quang 2025 mặc trang phục dân tộc và mang đèn ông sao.
Thanh Hải Thanh Hải
#Giải chạy Marathon Tuyên Quang năm 2025 #Marathon Tuyên Quang #Tuyên Quang marathon 2025 #kết quả Tuyên Quang marathon 2025 #Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ #Lễ hội Thành Tuyên 2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục