Công an Hà Nội yêu cầu không tổ chức giải 'Mỹ Đình Half Marathon 2025'

Thanh Hà
TPO - Công an TP Hà Nội vừa có thông báo yêu cầu công ty Cổ phần Di sản Văn hoá, Thể thao Việt Nam không được tổ chức giải chạy "Mỹ Đình Half Marathon 2025" vào sáng 28/9, đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia.

Ảnh minh họa.

Cụ thể đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Di sản Văn hóa, Thể thao Việt Nam vẫn chưa được Sở VHTT Hà Nội chấp thuận về mặt chuyên môn và chưa được UBND Thành phố chấp thuận chủ trương tổ chức.

Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phối hợp với công an phường Từ Liêm yêu cầu đơn vị tổ chức là công ty Cổ phần Di sản Văn hoá, Thể thao Việt Nam không được tổ chức giải chạy khi chưa đầy đủ giấy tờ pháp lý theo quy định.

Để bảo đảm an toàn cho bản thân và tuân thủ các quy định của pháp luật, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia Giải chạy "Mỹ Đình Half Marathon 2025" vào ngày 28/9.

Đồng thời, khi tham gia giải chạy của các tổ chức, cá nhân phải tìm hiểu kỹ thông tin, chỉ nên tham gia khi giải chạy đã bảo đảm đầy đủ thủ tục pháp lý theo quy định.

Thanh Hà
