Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Xử phạt cô gái quảng cáo trang web đánh bạc trực tuyến để kiếm tiền

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa phát hiện, xử lý trường hợp B.T.Q.H (SN 2001, trú tại Hải Phòng) đăng tải video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến lên mạng xã hội để kiếm tiền.

co-bac.jpg
Cơ quan công an làm việc với chị H.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến.

Kết quả xác minh cho thấy chủ tài khoản là B.T.Q.H. (SN 2001, trú tại Hải Phòng). Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã quay video rồi đăng lên Facebook cá nhân nhằm kiếm tiền, đồng thời thừa nhận hành vi này vi phạm pháp luật.

Với hành vi vi phạm trên, chị H. bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khẳng định, việc đăng tải video quảng cáo cờ bạc trực tuyến không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo, kích động tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia chia sẻ quảng cáo các trang cờ bạc trực tuyến, chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Thanh Hà
#quảng cáo đánh bạc trực tuyến #xử phạt vi phạm hành chính #tội phạm công nghệ cao #đăng tải video cờ bạc #nguy cơ tệ nạn xã hội #kiếm tiền qua mạng #phòng chống tội phạm mạng #công an Hà Nội #hành vi vi phạm pháp luật #báo cáo hành vi vi phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục