Xử phạt cô gái quảng cáo trang web đánh bạc trực tuyến để kiếm tiền

TPO - Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa phát hiện, xử lý trường hợp B.T.Q.H (SN 2001, trú tại Hải Phòng) đăng tải video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến lên mạng xã hội để kiếm tiền.

Cơ quan công an làm việc với chị H.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến.

Kết quả xác minh cho thấy chủ tài khoản là B.T.Q.H. (SN 2001, trú tại Hải Phòng). Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã quay video rồi đăng lên Facebook cá nhân nhằm kiếm tiền, đồng thời thừa nhận hành vi này vi phạm pháp luật.

Với hành vi vi phạm trên, chị H. bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khẳng định, việc đăng tải video quảng cáo cờ bạc trực tuyến không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo, kích động tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia chia sẻ quảng cáo các trang cờ bạc trực tuyến, chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.