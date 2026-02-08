Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thể thao

Google News

Giải nữ U19 Quốc gia: Phong Phú Hà Nam vô địch sớm, Hà Nội gây bất ngờ

PV

Hà Nội khiến nhiều người bất ngờ khi có được chiến thắng trước TP.HCM ở lượt cuối giải bóng đá nữ vô địch U19 Quốc gia – cúp Acecook 2026.

Ở lượt trận cuối cùng, TP.HCM vẫn đặt quyết tâm giành thêm một chiến thắng trước Hà Nội. Tham vọng của đội bóng thành phố mang tên Bác sớm được cụ thể hóa khi Nguyễn Thị Thùy Linh ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu ở phút 26. Thời gian còn lại của hiệp 1, TP.HCM phòng ngự chắc chắn và ít để đối phương có cơ hội tiếp cận khung thành. Hai đội bước vào giờ nghỉ với lợi thế dành cho TP.HCM.

Bước sang hiệp 2, Hà Nội quyết giành lại ít nhất 1 điểm bằng việc tràn lên tấn công. Nỗ lực của họ đã được đền đáp bằng màn tỏa sáng của các cầu thủ. Phút 63, Nguyễn Thị Thương dứt điểm chuẩn xác quân bình tỉ số 1-1 cho Hà Nội. Quãng thời gian tiếp theo, hai đội chơi giằng co và mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn. Kịch tính xảy ra ở phút 90+3 khi An Hoàng Cúc lập công ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội.

Ở trận đấu còn lại của lượt 10, Thái Nguyên T&T bắt buộc phải giành chiến thắng trước Than Khoáng Sản Việt Nam (Than KSVN) nếu không muốn mất tấm huy chương đồng vào tay Hà Nội. Dù vậy, họ gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1 và bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Sang hiệp 2, sức tấn công mạnh mẽ của Thái Nguyên T&T khiến Than KSVN không thể chống đỡ. Trần Thị Hương mở tỉ số trận đấu cho đội bóng xứ chè bằng cú dứt điểm đẹp mắt. Sau đó, Đỗ Thị Thúy Nga lập cú đúp giúp Thái Nguyên T&T ấn định chiến thắng 3-0.

Trước đó, Phong Phú Hà Nam đã đánh bại Thái Nguyên T&T 2-1 để sớm giành chức vô địch Giải U19 nữ Quốc gia – cúp Acecook 2026 trước một vòng đấu. Đội bóng này giành được 20 điểm sau 8 trận đấu và đăng quang với thành tích bất bại.

Như vậy, Phong Phú Hà Nam giành ngôi vô địch, vị trí Á quân thuộc về TP.HCM, Thái Nguyên T&T xếp thứ 3, Hà Nội xếp thứ 4 và Than KSVN xếp thứ 5.

