Biến pháp nào của Carrick giúp MU hồi sinh?

TPO - Michael Carrick đang tạo nên một bầu không khí tích cực hơn tại MU. Ngoài ra là những cải tiến về chiến thuật để giúp đội bóng này đi đúng hướng.

Đêm qua, MU đã thắng dễ Tottenham 2-0 để nối dài mạch toàn thắng lên con số 4. Không chỉ đang toàn thắng mà MU còn gây ấn tượng khi hạ cả các ông lớn từng nhiều năm áp đảo họ. MU vùi dập Man City bằng thế trận trên cơ, hạ Arsenal để chấm dứt mạch không thắng tại Emirates suốt 7 năm. Và trước Tottenham, MU đã chấm dứt chuỗi 8 năm chỉ hòa và thua đối thủ này.

MU thay đổi chóng vánh chỉ nhờ quyết định bổ nhiệm Michael Carrick. Vị HLV 46 tuổi này thổi vào các cầu thủ một tinh thần chiến đấu kiên cường, không bỏ cuộc. Đó là lý do MU đánh bại Arsenal trong thời gian cuối dù trước đó vài phút bị gỡ hòa. MU cũng ấn định chiến thắng ở thời gian bù giờ, trong bối cảnh vừa bị Fulham gỡ hòa 2-2. Carrick đã tái sinh hậu trường Man United sau kỷ nguyên Amorim. Các cầu thủ chiến đấu hết mình, tìm được nhịp điệu chơi bóng.

Không chỉ dừng lại ở tinh thần, chiến thuật của MU cũng được cải thiện rõ. Đầu tiên, Carrick điều chỉnh hệ thống 3-4-3 cứng nhắc của Amorim. Nếu như trước đây, Bruno Fernandes thường bị kéo xuống đá tiền vệ trung tâm cùng Casemiro thì bây giờ, anh được trả lại vị trí hộ công, chơi ngay sau tiền đạo. Cầu thủ này xuất hiện ở 2 cánh, như khi anh kiến tạo để Sesko ấn định chiến thắng 3-2 trước Fulham, và cũng sẵn sàng nhập thành khi cần để sút tung lưới Tottenham.

MU đang thăng hoa tột đỉnh

Điểm nhấn trong sơ đồ 3-4-3 của Carrick còn là việc ông triệu hồi Kobbie Mainoo vào đội hình xuất phát. Kinh nghiệm dày dạn của Casemiro và tài năng điều tiết nhịp độ của Mainoo đang tạo ra một trục giữa cân bằng lý tưởng. Mainoo đang trở thành cầu nối hoàn hảo giữa các tuyến, giúp Bruno có thể an tâm lo nhiệm vụ tấn công và cũng giúp sức ép phòng ngự đặt lên vai Casemiro được giảm bớt.

Đây là những gì giới mộ điệu có thể thấy. Còn ở hậu trường, Carrick đang tạo ra nhiều thay đổi, mang tới bầu không khí cởi mở hơn trong đội. Theo Telegraph, Carrick thường xuyên nói chuyện với các cầu thủ trong phòng thay đồ sau trận. Đây là điều mà Amorim hiếm khi làm. Carrick khuyến khích các học trò phản hồi ý kiến cá nhân, tạo sự thoải mái trong họ.

Các buổi tập được thiết kế ngắn hơn, nhưng cường độ cao hơn. Ông tập trung vào rèn thể lực để giúp các học trò có nhiều năng lượng hơn cho thế trận pressing mà MU đang theo đuổi.

Carrick cũng đã đảo ngược một số quy tắc của Amorim, bao gồm lệnh cấm ăn uống trong phòng thay đồ và các hạn chế trong các đợt nghỉ FIFA Days. Và tất cả đang mang tới khác biệt, biến nơi từng bị ví như "môi trường độc hại" thành nơi chắp cánh cho các ngôi sao tìm lại chính mình.